Необычный квест "ДОБРОдействие" провели в Кирове волонтеры
2018 год посвящен добровольчеству. И во Всероссийский день молодежи с помощью добровольцев были проведены акции, объединенные общей концепцией "Энергия добра". Команды волонтеров проходили квест "ДОБРОдействие", в котором с удовольствием помогали другим людям. Во дворце молодежи прошел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.
АНАСТАСИЯ МАХНЁВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Организовано 4 станции. Это мероприятие для волонтеров для того, чтобы их информировать о том, чем они могут в своей деятельности заниматься. Есть станции наркологов (наркодиспансер), СПИД-центр, волонтеры-медики и наша станция центр медицинской профилактики».
Также центром медицинской профилактики по всей области проводится квест-игра "Всё в твоих руках", которая включает в себя этапы, связанные с пропагандой здорового образа жизни. Игра позволяет ребятам более осознанно относиться к своему здоровью.
ЕКАТЕРИНА ФЕДЯШИНА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ" В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наша станция посвящена инсульту - это одно из самых социально значимых заболеваний на сегодняшний день. Мы рассказываем о первых симптомах инсульта, о том, что такое инсульт, какие виды инсульта бывают, как определить быстро, что наступил инсульт и вызвать скорую помощь, также учим мерять правильно давление».
"Жить" - так называется проект движения "Волонтеров-медиков", который изменяет стереотипное отношение к диагнозу рак, включающий в себя создание информационного портала по детской онкологии, проведение различных тренингов, квестов, нацеленных на развеивание мифа, что рак - приговор. В день молодежи этим движением также осуществляется медицинский надзор на массовых мероприятиях.
Этот день не обошелся и без развлекательных мероприятий. Театром кукол были проведены мастер-классы и выступления.
АЛЕНА ЛЫСОВА, РЕЖИССЕР ТЕАТРА КУКОЛ:
«Мы будем учить всех желающих, как надо водить куклу, наши актеры-кукловоды, и еще у нас будет мастер-класс проводить актриса нашего театра Евгения Тарасова, актерский тренинг - как проходит каждый актер».
Кроме профессиональных актеров на базе кукольного театра мероприятия помогали провести и волонтеры.
НАТАЛЬЯ ТИМКИНА, ВОЛОНТЕР:
«Сегодня мы помогли театру - раздали афишки на фестиваль кукольных театров, который состоится в сентябре, то есть, это уже доброе дело, и, в данный момент, сейчас проходит тренинг, где мы принимаем участие, и, я думаю, что нам дадут возможность попробовать маленьких детей научить управлять куклами».
В доме-музее Хохрякова волонтеры также хорошо потрудились - привели в порядок приусадебный участок - подмели территорию и избавились от сорняков. Не обошлось и без сюрпризов - каждому желающему кировский художник Алексей Швецов нарисовал портрет. С каждым днем волонтеров становится всё больше, все больше тех, для кого важно помочь тому, кто в этом на самом деле нуждается.
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