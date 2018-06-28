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Энергия добра или помоги другим людям. Необычный квест "ДОБРОдействие" провели в Кирове волонтеры.2018 год посвящен добровольчеству. И во Всероссийский день молодежи с помощью добровольцев были проведены акции, объединенные общей концепцией "Энергия добра". Команды волонтеров проходили квест "ДОБРОдействие", в котором с удовольствием помогали другим людям. Во дворце молодежи прошел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.Также центром медицинской профилактики по всей области проводится квест-игра "Всё в твоих руках", которая включает в себя этапы, связанные с пропагандой здорового образа жизни. Игра позволяет ребятам более осознанно относиться к своему здоровью."Жить" - так называется проект движения "Волонтеров-медиков", который изменяет стереотипное отношение к диагнозу рак, включающий в себя создание информационного портала по детской онкологии, проведение различных тренингов, квестов, нацеленных на развеивание мифа, что рак - приговор. В день молодежи этим движением также осуществляется медицинский надзор на массовых мероприятиях.Этот день не обошелся и без развлекательных мероприятий. Театром кукол были проведены мастер-классы и выступления.Кроме профессиональных актеров на базе кукольного театра мероприятия помогали провести и волонтеры.В доме-музее Хохрякова волонтеры также хорошо потрудились - привели в порядок приусадебный участок - подмели территорию и избавились от сорняков. Не обошлось и без сюрпризов - каждому желающему кировский художник Алексей Швецов нарисовал портрет. С каждым днем волонтеров становится всё больше, все больше тех, для кого важно помочь тому, кто в этом на самом деле нуждается.