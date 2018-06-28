Совещание в городской администрации по ремонту дорог и содержанию улично-дорожной сети
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Кировская область принимает животноводов со всей России. Приедут высокие гости. Мероприятие пройдет в Костино, поэтому там нужно дороги привести в порядок».
За минувший день влажную уборку провели на 40 улицах. В связи с жарой и сухой погодой подрядчики увеличили количество техники: накануне вывели 50 машин - на 10 больше обычного. И в Кирове завершился первый этап покоса травы. На совещании пришли к выводу, что кошение газонов и зеленых площадок в городе необходимо проводить не менее шести раз за сезон, то есть минимум 2 раза в месяц.
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