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Совещание в городской администрации по ремонту дорог и содержанию улично-дорожной сети

Вчера, 15:18 | Просмотров: 114 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Ремонт дорог и содержание улично-дорожной сети. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на оперативном совещании в городской администрации.

Совещание в городской администрации по ремонту дорог и содержанию улично-дорожной сетиИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Сколько у нас объектов гарантийных у нас не исправлено и осталось в таком виде?».
 
 
По словам подрядчиков, на сегодняшний день на 37 из 90 гарантийных участков недочеты не исправлены, но работы идут. В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в этом году планируется отремонтировать более 90 км городских дорог. Глава администрации Илья Шульгин поручил особое внимание уделить дорожному полотну в Костино.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Кировская область принимает животноводов со всей России. Приедут высокие гости. Мероприятие пройдет в Костино, поэтому там нужно дороги привести в порядок».

За минувший день влажную уборку провели на 40 улицах. В связи с жарой и сухой погодой подрядчики увеличили количество техники: накануне вывели 50 машин - на 10 больше обычного. И в Кирове завершился первый этап покоса травы. На совещании пришли к выводу, что кошение газонов и зеленых площадок в городе необходимо проводить не менее шести раз за сезон, то есть минимум 2 раза в месяц.


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