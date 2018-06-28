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Новости / Общество

В Яранске демонтировали два корпуса аварийного элеватора

Вчера, 18:01 | Просмотров: 145 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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В Яранске демонтировали два корпуса аварийного элеватора. Несмотря на все опасения населения и местной власти, взрыв все-таки произошел. До конца года на территории элеватора методом подрыва демонтируют еще несколько корпусов.

В день подрыва в Яранске жарко и не только из-за палящего солнца. За сутки в городе введен режим повышенной готовности к ЧС, утром глава района экстренно проводит совещание со всеми заинтересованными службами. Сюда же из Кирова прибывают представители главного управления МЧС и областного правительства.

В Яранске демонтировали два корпуса аварийного элеватора ДМИТРИЙ БАХТИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас на территории области такое происходит впервые, практического опыта нет по сносу таких промышленных объектов, поэтому как это все пойдет, мы пока не представляем».

Звучат четкие указания коммунальным службам, полиции и медикам быть наготове. Управляющим компаниям - известить население микрорайона вблизи элеватора о возможном взрыве. Конкретное время не известно никому, многие вовсе не верят, что взрыв будет. После заседания отправляемся на элеватор. Ворота закрыты, хотя еще накануне доступ был свободный. За воротами дежурят наемные охранники из Липецка.

- Мы приехали в 5 часов, зачистили территорию.

Не сразу, но на территорию пускают глав района и городского поселения, представителя Правительства. Они отправляются к котельной, которая отапливает целый микрорайон и находится в 50 метрах от места подрыва. Подрядчик, который готовит подрыв, заверил, что на котельной будет установлен сейсмодатчик. В это время к территории элеватора стягиваются люди, в основном из ближайших домов, напуганные неизвестностью.

- Время примерное подрыва? Я не могу ответить на этот вопрос.
- Мы переживаем за свое имущество, за свои дома. А я думаю, делают специалисты, и они знают свою работу, все будет в безопасных рамках

Отправляемся взглянуть на элеватор из ближайших домов, где в каждой квартире либо бывшие работники элеватора, либо его строители.

- Вот белое здание, вот оно второе.
- Это комбикормовый цех, дома на сваях, из блоков, разлетятся и все.

Почти каждый волнуется за судьбу своего дома, за гаражи и огороды. Многие с грустью ждут, как рухнет результат собственного труда. Всесоюзная стройка одного из крупнейших в России элеваторов началась в 1984 году и продолжалась 8 лет. Работало предприятие чуть дольше этого срока. Производили муку и комбикорм для всех регионов ПФО. Вначале 2000-х постоянная смена руководства, банкротство, продажа по частям приезжим предпринимателям и вот, судя по всему, финал.

После взрыва над Яранском еще несколько минут стояло облако пыли. По словам нижегородского собственника и сотрудников всех надзорных служб, все прошло успешно, уже на следующий день нам сообщили, что все дома и котельная были обследованы, замечаний нет. О точном времени подрыва стало известно за 20 минут. Местных жителей отвели от ворот предприятия за оцепление. Уже без страха, но до конца еще не уняв свое беспокойство, местные жители расходятся по домам. Мы же пытаемся выяснить, что будет происходить на территории элеватора в дальнейшем.

В Яранске демонтировали два корпуса аварийного элеватора ИГОРЬ РОМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РЕГИОНИНВЕСТ-НН":
«Здесь будет стоять дробилка, и перерабатывать в щебень. С малазийской фирмой уже заключен контракт, санитарная зона позволяет выполнять эти работы

Финальная страница в историю яранского элеватора еще не вписана. По словам собственника, до конца года будет демонтировано еще три корпуса, они белого цвета. У зеленых - собственник другой, и что будет с ними, пока не знает никто.


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