На дорогах Кирова нарушителей скоростного режима будут ловить по-новому

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В Кировской области внедряется новая технология фиксации нарушений правил дорожного движения. Речь идёт о комплексе "автодория", который замеряет среднюю скорость движения на протяженном участке дороги. О пилотном проекте, призванном повысить безопасность дорожного движения, репортаж Ивана Швецова.Комплексы «Автодория» работают всегда в паре. Первая камера фиксирует скорость автомобиля в точке А; вторая камера, через несколько сот метров - в точке Б. Компьютер мгновенно вычисляет среднюю скорость движения машины на отрезке пути, и если она превышает разрешенный лимит - водитель автоматически получает штраф.В Кировской области первые две камеры автодории появились в районе деревни Федяково, на объездной дороге через Радужный, которой так любят пользоваться автомобилисты, чтобы объехать железнодорожный переезд в Нововятске. На протяжении всего контролируемого участка, а это 1200 метров, водитель будет вынужден сохранять одинаковую скорость. Пока камеры работают в тестовом режиме, но их количество в ближайшее время может существенно увеличиться.В этом участке загородной трассы допустима скорость до 90 км. в час. О камерах видеофиксации "автодория" предупреждает специальный знак, чтобы водители успели снизить скорость. Но этот знак тут не один.Представители министерства подчеркнули, что временный знак не будет учитываться при выявлении нарушений скоростного режима: то есть, в районе деревни Федяково можно ехать и выше 70 км в час, но не более 90 км в час и не бояться быть оштрафованным. И всё же, такая практика, скорее, исключение из правил.Добавим, что соблюдение скоростного режима напрямую влияет на безопасность. В регионах, где комплексы "Автодория" работают давно, статистика говорит о значительном снижении числа аварий на контролируемых участках.