На дорогах Кирова нарушителей скоростного режима будут ловить по-новому
Комплексы «Автодория» работают всегда в паре. Первая камера фиксирует скорость автомобиля в точке А; вторая камера, через несколько сот метров - в точке Б. Компьютер мгновенно вычисляет среднюю скорость движения машины на отрезке пути, и если она превышает разрешенный лимит - водитель автоматически получает штраф.
ДМИТРИЙ ОХАПКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСОВ ВИДЕОФИКСАЦИИ:
«Если мы рассматриваем комплексы, которые уже стоят с мгновенной фиксацией, водитель видит, что висит камера, резко притормаживает, и проезжая участок, потом снова ускоряется и тем самым нарушает скоростной режим».
В Кировской области первые две камеры автодории появились в районе деревни Федяково, на объездной дороге через Радужный, которой так любят пользоваться автомобилисты, чтобы объехать железнодорожный переезд в Нововятске. На протяжении всего контролируемого участка, а это 1200 метров, водитель будет вынужден сохранять одинаковую скорость. Пока камеры работают в тестовом режиме, но их количество в ближайшее время может существенно увеличиться.
ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы планируем следующим шагом установку еще 20 комплексов, измеряющих среднюю скорость на отрезках. Далее у нас таких отрезков будет более сотни. Сейчас речь идёт о пилотном проекте с компанией "автодория" бесплатно для региона, тем не менее, стоит отметить, что все штрафы имеют юридическую силу».
В этом участке загородной трассы допустима скорость до 90 км. в час. О камерах видеофиксации "автодория" предупреждает специальный знак, чтобы водители успели снизить скорость. Но этот знак тут не один.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Неподалёку от камеры видеофиксации расположен временный знак ограничения скорости на 70 км в час, но он просто воткнут в землю, и вращается от ветра, как флюгер. Проезжающие мимо автомобили могут запросто его не заметить».
Представители министерства подчеркнули, что временный знак не будет учитываться при выявлении нарушений скоростного режима: то есть, в районе деревни Федяково можно ехать и выше 70 км в час, но не более 90 км в час и не бояться быть оштрафованным. И всё же, такая практика, скорее, исключение из правил.
ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Последние изменения в ПДД позволяют устанавливать средства автоматической фиксации штрафов в местах установки временных ограничений. Если раньше это было недопустимо, то теперь это возможно. И если установлен знак временного ограничения, штраф будет точно также выписываться в автоматическом режиме».
Добавим, что соблюдение скоростного режима напрямую влияет на безопасность. В регионах, где комплексы "Автодория" работают давно, статистика говорит о значительном снижении числа аварий на контролируемых участках.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!