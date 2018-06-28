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В Кирове проходит акция "Молодежь - против наркотиков" по закрашиванию надписей, рекламирующих наркотики.Студентка медицинской академии Екатерина Кононова, успешно окончив 5 курс лечебного факультета, уже в 6 раз отправляется в рейд по закрашиванию надписей противозаконного характера. Девушка занимается волонтерством долгое время и надеется, что такими небольшими, но важными делами, она делает этот мир лучше.Самые неблагополучные районы, где выявлено большее количество таких надписей - это район юго-запада и филейка. Так, при проведении рейда только на одном доме было обнаружено около десятка надписей о предложении работы, связанной с распространением наркотиков.Акция приурочена ко Дню молодежи и Дню борьбы с наркоманией, также не стоит забывать о том, что 2018 год признан годом волонтерства.В акции участвуют 50 волонтеров, которые планируют закрасить около 500 противозаконных надписей.