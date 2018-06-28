В Кирове проходит акция "Молодежь - против наркотиков"
Студентка медицинской академии Екатерина Кононова, успешно окончив 5 курс лечебного факультета, уже в 6 раз отправляется в рейд по закрашиванию надписей противозаконного характера. Девушка занимается волонтерством долгое время и надеется, что такими небольшими, но важными делами, она делает этот мир лучше.
ЕКАТЕРИНА КОНОНОВА, ВОЛОНТЕР:
«Всех заботит, каким будет последующее поколение. У нас у всех есть братья, сестры, маленькие дети, будут свои дети, и, поэтому, конечно, нужно заниматься вот этим делом - предотвращать распространение наркотиков».
Самые неблагополучные районы, где выявлено большее количество таких надписей - это район юго-запада и филейка. Так, при проведении рейда только на одном доме было обнаружено около десятка надписей о предложении работы, связанной с распространением наркотиков.
АНТОН РЯЗАНОВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Акция проходит в 3 дня, то есть, 29, по 30 июня. В эти дни будет проведено более 10 рейдов по выявлению и закрашиванию надписей экстремистского содержания, либо надписей, рекламирующих различные наркотические вещества».
Акция приурочена ко Дню молодежи и Дню борьбы с наркоманией, также не стоит забывать о том, что 2018 год признан годом волонтерства.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Если вы обнаружите подобную надпись на своём доме, то необходимо её сфотографировать и отправить на сайт СТОП-наркотик или сделать это так, как сделаю я сейчас».
В акции участвуют 50 волонтеров, которые планируют закрасить около 500 противозаконных надписей.
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