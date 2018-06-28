ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

29 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.2910
EURO: 73.0884
Погода в городе Кирове:
утром:  +22...+24°C
днём:  +26...+28°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Какие мероприятия ждут кировчан в выходные по случаю Дня молодежи

Вчера, 18:08 | Просмотров: 123 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
В предстоящие выходные в Кирове вновь отметят День молодежи. В городе пройдут, как уже полюбившиеся, традиционные мероприятия, так и новые.

Четыре сотни участников. Танцоры, ди-джеи, художники. Фестиваль уличной культуры "Кипяток" в Кирове пройдет уже в шестой раз. С каждым годом он становится масштабнее. Организаторы ждут гостей из Татарстана, Москвы, других регионов и, конечно же, из районов Кировской области.

Какие мероприятия ждут кировчан в выходные по случаю Дня молодежиГЕННАДИЙ ПЕРЕСКОКОВ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ "КИПЯТОК":
«Площадка "Кипяток" в этом году еще больше увеличивает свои масштабы. В ее программу входит автошоу. Все автомобили города Кирова, которые интересно сделаны они будут выставлены на этой площадке».

В рамках фестиваля будут работать художники. В том числе и из других регионов. В этот раз кировчан намерен удивить художник из Сыктывкара Максим Умпелев.

Какие мероприятия ждут кировчан в выходные по случаю Дня молодежиДМИТРИЙ ШИЛЯЕВ, ДИРЕКТОР "ГАЛЕРЕИ ПРОГРЕССА":
«Он приехал, порисовал на фестивале "кипяток", на открытой улице, где каждый маленький ребенок, взрослый художник, может подойти и посмотреть, как это делается в живую. Интернет - это не способ учиться. Необходим живой контакт с опытным специалистом».

Фестиваль "уличной" культуры "Кипяток" состоится на набережной Грина 30 июня. А на Театральной площади пройдет турнир по стритболу, в парке Апполо в три часа дня откроется "Город мастеров".

Какие мероприятия ждут кировчан в выходные по случаю Дня молодежиСВЕТЛАНА СЕМЕНОВА, ОРГАНИЗАТОР ПЛОЩАДКИ "ГОРОД МАСТЕРОВ":
«Что там будет - лозоплетение, будет возможность попробовать себя в вятской росписи. Набивка по ткани, народная кукла, уже известный мастер класс. Дополнительно, мастер-класс по ковке, работа с глиной».

Какие мероприятия ждут кировчан в выходные по случаю Дня молодежиКСЕНИЯ КРОШИХИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мы хотим, чтобы не только дети участвовали в наших мастер-классах, как это обычно происходит, но чтобы они провели досуг совместно с родителями. Немаловажно, чтобы этот досуг был бесплатный».

Завершит праздник традиционный рок-концерт. На набережной Грина пройдет очередной фестиваль живой музыки "Акустика".

Какие мероприятия ждут кировчан в выходные по случаю Дня молодежиАЛИНА ВАРАКСИНА, PR-ДИРЕКТОР МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ "АКУСТИКА":
«Конечно же, выступления кировских музыкальных коллективов, они подготовили знакомые всем и любимые песни. В этом году мы подготовили очень сильный музыкальный состав».

В этом году живой музыкой кировчан будут радовать не только местные группы. Организаторы пригласили группу из Нижнего Новгорода.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Дольщикам «Новое Сергеево» посоветовали подать в суд иск о банкротстве застройщика.

10:28 28.06.2018


Дольщикам «Новое Сергеево» посоветовали подать в суд иск о банкротстве застройщика.

В пруду поселка Дороничи утонул подросток.

9:27 28.06.2018


В пруду поселка Дороничи утонул подросток.

В Кирове ночью сгорел ангар на Мелькомбинатовском проезде.

9:09 28.06.2018


В Кирове ночью сгорел ангар на Мелькомбинатовском проезде.

В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

17:26 27.06.2018


В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

В Малмыжском районе подросток погиб от удара электрическим током.

17:17 27.06.2018


В Малмыжском районе подросток погиб от удара электрическим током.

Второй корпус кировской школы № 51 откроется в конце 2018 года.

16:19 27.06.2018


Второй корпус кировской школы № 51 откроется в конце 2018 года.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

15:29 27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

Все новости

Вести. Кировская область

Какие мероприятия ждут кировчан в выходные по случаю Дня молодежи

18:08 28.06.2018


Какие мероприятия ждут кировчан в выходные по случаю Дня молодежи

В Кирове зацвели тополя. Советы врача-аллерголога

18:06 28.06.2018


В Кирове зацвели тополя. Советы врача-аллерголога

В Кирове проходит акция "Молодежь - против наркотиков"

18:05 28.06.2018


В Кирове проходит акция "Молодежь - против наркотиков"

На дорогах Кирова нарушителей скоростного режима будут ловить по-новому

18:03 28.06.2018


На дорогах Кирова нарушителей скоростного режима будут ловить по-новому

В Яранске демонтировали два корпуса аварийного элеватора

18:01 28.06.2018


В Яранске демонтировали два корпуса аварийного элеватора

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В День молодежи в Кирове прошел фестиваль уличного творчества "Кипяток"

28.06.2016


В День молодежи в Кирове прошел фестиваль уличного творчества "Кипяток"

О праздновании Дня молодежи в Кирове

25.06.2015


О праздновании Дня молодежи в Кирове

В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"

27.06.2017


В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"

Фестиваль уличной культуры

02.07.2013


Фестиваль уличной культуры

О праздничных мероприятиях в День города

05.06.2014


О праздничных мероприятиях в День города

Проведение дня молодежи

26.06.2014


Проведение дня молодежи

Популярные новости

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

19.06.2018


В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

19.06.2018


Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

В Кирове состоялся второй региональный Лесной форум

15.06.2018


В Кирове состоялся второй региональный Лесной форум

Погасла звезда

20.06.2018


Погасла звезда

Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

19.06.2018


Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх