Какие мероприятия ждут кировчан в выходные по случаю Дня молодежи
Четыре сотни участников. Танцоры, ди-джеи, художники. Фестиваль уличной культуры "Кипяток" в Кирове пройдет уже в шестой раз. С каждым годом он становится масштабнее. Организаторы ждут гостей из Татарстана, Москвы, других регионов и, конечно же, из районов Кировской области.
ГЕННАДИЙ ПЕРЕСКОКОВ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ "КИПЯТОК":
«Площадка "Кипяток" в этом году еще больше увеличивает свои масштабы. В ее программу входит автошоу. Все автомобили города Кирова, которые интересно сделаны они будут выставлены на этой площадке».
В рамках фестиваля будут работать художники. В том числе и из других регионов. В этот раз кировчан намерен удивить художник из Сыктывкара Максим Умпелев.
ДМИТРИЙ ШИЛЯЕВ, ДИРЕКТОР "ГАЛЕРЕИ ПРОГРЕССА":
«Он приехал, порисовал на фестивале "кипяток", на открытой улице, где каждый маленький ребенок, взрослый художник, может подойти и посмотреть, как это делается в живую. Интернет - это не способ учиться. Необходим живой контакт с опытным специалистом».
Фестиваль "уличной" культуры "Кипяток" состоится на набережной Грина 30 июня. А на Театральной площади пройдет турнир по стритболу, в парке Апполо в три часа дня откроется "Город мастеров".
СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА, ОРГАНИЗАТОР ПЛОЩАДКИ "ГОРОД МАСТЕРОВ":
«Что там будет - лозоплетение, будет возможность попробовать себя в вятской росписи. Набивка по ткани, народная кукла, уже известный мастер класс. Дополнительно, мастер-класс по ковке, работа с глиной».
КСЕНИЯ КРОШИХИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мы хотим, чтобы не только дети участвовали в наших мастер-классах, как это обычно происходит, но чтобы они провели досуг совместно с родителями. Немаловажно, чтобы этот досуг был бесплатный».
Завершит праздник традиционный рок-концерт. На набережной Грина пройдет очередной фестиваль живой музыки "Акустика".
АЛИНА ВАРАКСИНА, PR-ДИРЕКТОР МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ "АКУСТИКА":
«Конечно же, выступления кировских музыкальных коллективов, они подготовили знакомые всем и любимые песни. В этом году мы подготовили очень сильный музыкальный состав».
В этом году живой музыкой кировчан будут радовать не только местные группы. Организаторы пригласили группу из Нижнего Новгорода.
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