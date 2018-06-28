Какие мероприятия ждут кировчан в выходные по случаю Дня молодежи

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В предстоящие выходные в Кирове вновь отметят День молодежи. В городе пройдут, как уже полюбившиеся, традиционные мероприятия, так и новые.Четыре сотни участников. Танцоры, ди-джеи, художники. Фестиваль уличной культуры "Кипяток" в Кирове пройдет уже в шестой раз. С каждым годом он становится масштабнее. Организаторы ждут гостей из Татарстана, Москвы, других регионов и, конечно же, из районов Кировской области.В рамках фестиваля будут работать художники. В том числе и из других регионов. В этот раз кировчан намерен удивить художник из Сыктывкара Максим Умпелев.Фестиваль "уличной" культуры "Кипяток" состоится на набережной Грина 30 июня. А на Театральной площади пройдет турнир по стритболу, в парке Апполо в три часа дня откроется "Город мастеров".Завершит праздник традиционный рок-концерт. На набережной Грина пройдет очередной фестиваль живой музыки "Акустика".В этом году живой музыкой кировчан будут радовать не только местные группы. Организаторы пригласили группу из Нижнего Новгорода.