Депутаты заслушали послание губернатора Законодательному собранию Кировской области
В своем выступлении Игорь Васильев определил приоритетные направления развития области в соответствии с Майскими Указами Президента. Глава региона отметил, что предстоит большая работа по формированию региональных проектов в сфере здравоохранения, образования, поддержки семьи, материнства и детства.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За счет средств регионального бюджета уже предоставляются дополнительные меры, стимулирующие рождение детей. Мы продлили срок действия регионального материнского капитала для детей, родившихся для конца этого года. В настоящее время прорабатываем вопрос о продлении данной меры до 2021 года, и надеюсь здесь на совместную работу и поддержку депутатского корпуса».
Планируется создание новых опорных школ, строительство 12 детских садов, создание крупного кардиологического центра. В Вятских Полянах откроется филиал офтальмологической клиники. Будут поддержаны предприятия, осваивающие новые виды продукции, также планируется комплексное развитие городских и сельских территорий. Таким образом, послание Губернатора Законодательному собранию определило вектор выполнения Майских указов Президента.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«То, что мы вместе с Правительством, вместе с нашими предприятиями, общественными организациями будем решать эти вопросы, которые поставил Президент, наверное, это очень важно. Мы внимательно еще посмотрим все тезисы и вопросы, которые были определены в этом послании, и уже вместе будем их выполнять».
Один из основных вопросов пленарного заседания - внесение поправок в региональный бюджет на 2018 год. Собственные доходы увеличиваются более чем на 500 млн. рублей, в основном, за счет налоговых поступлений. Средства резервного фонда Правительства РФ будут направлены, в частности, на повышение оплаты труда бюджетников, ремонт художественного музея, создание технопарка «Кванториум». Также депутатам предстояло дать отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».
ВАЛЕРИЙ БАСЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Законодательным собранием Кировской области при концептуальной поддержке данного законопроекта разработан целый ряд предложений по его доработке, по его совершенствованию, которые будут направлены в Государственную Думу».
НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня речь идет о том, что Законодательное собрание поддержало необходимость этого диалога, необходимость рассмотрения всех этих предложений с участием экспертного сообщества, общественных организаций на федеральном уровне».
Также были приняты поправки в региональный закон «О мерах по защите прав граждан – пострадавших участников долевого строительства». В частности, расширяется перечень дольщиков, на которых распространяется действие закона, и исключаются случаи передачи некачественного жилья.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Два вопроса, которые мы еще приняли во исполнение протеста прокуратуры по обманутым дольщикам, я думаю, что они тоже помогут тем людям, которые сегодня находятся в этой трудной ситуации, решить свои вопросы».
Также депутаты приняли постановление о начале процедуры формирования нового состава региональной Общественной палаты.
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