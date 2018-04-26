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Депутаты заслушали Послание Губернатора Законодательному собранию Кировской области. Также на пленарном заседании были приняты поправки в региональный бюджет и в закон о защите прав дольщиков.В своем выступлении Игорь Васильев определил приоритетные направления развития области в соответствии с Майскими Указами Президента. Глава региона отметил, что предстоит большая работа по формированию региональных проектов в сфере здравоохранения, образования, поддержки семьи, материнства и детства.Планируется создание новых опорных школ, строительство 12 детских садов, создание крупного кардиологического центра. В Вятских Полянах откроется филиал офтальмологической клиники. Будут поддержаны предприятия, осваивающие новые виды продукции, также планируется комплексное развитие городских и сельских территорий. Таким образом, послание Губернатора Законодательному собранию определило вектор выполнения Майских указов Президента.Один из основных вопросов пленарного заседания - внесение поправок в региональный бюджет на 2018 год. Собственные доходы увеличиваются более чем на 500 млн. рублей, в основном, за счет налоговых поступлений. Средства резервного фонда Правительства РФ будут направлены, в частности, на повышение оплаты труда бюджетников, ремонт художественного музея, создание технопарка «Кванториум». Также депутатам предстояло дать отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».Также были приняты поправки в региональный закон «О мерах по защите прав граждан – пострадавших участников долевого строительства». В частности, расширяется перечень дольщиков, на которых распространяется действие закона, и исключаются случаи передачи некачественного жилья.Также депутаты приняли постановление о начале процедуры формирования нового состава региональной Общественной палаты.