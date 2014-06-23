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Губернаторский бал для лучших выпускников детских домов и школ-интернатов

Сегодня, 11:51 | Просмотров: 136 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Выпускники детских домов и школ-интернатов смогли погрузиться в атмосферу настоящей сказки - во Дворце молодежи для них прошел ежегодный Губернаторский бал.

Домашние задания, звонки и экзамены позади, а за несколько минут до настоящей сказки еще есть время продефилировать в вечерних нарядах. Уже в 12 раз лучшие выпускники 9-х и 11-х классов детских домов и школ-интернатов встретились на губернаторском выпускном вечере. Сегодня их звёздный час.

Губернаторский бал для лучших выпускников детских домов и школ-интернатовИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Среди множества путей, которые открываются перед вами, вам предстоит выбрать один, самый верный: найти свою профессию, получить знания, найти свое место в жизни».

Выпускной мечты для 105 ребят из 11 учреждений интернатного типа. Здесь не только отличники учебы, но и спортсмены, победители областных, Всероссийских конкурсов и соревнований. Сегодня только для них подарки и напутственные слова.

Губернаторский бал для лучших выпускников детских домов и школ-интернатовВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это же этап. Вот они прожили определенный этап, некий отрезок своей жизни и сегодня они на не ком таком переломе, они поднимаются на ступеньку дальше. Очень важно их поддержать. Всё-таки большинство ребят будет поступать дальше, поэтому мы делали такие подарки, чтобы они пригодились им для учебы».

Вот уж точно - один из самых красивых дней в году. От разнообразия нарядов, причесок, аксессуаров разбегаются глаза. Они радуются, смеются и словно не верят - вот она, взрослая жизнь. Теперь у каждого из них - своя дорога.

Губернаторский бал для лучших выпускников детских домов и школ-интернатовНАТАЛЬЯ ЯРКОВА:
«Это дух захватывает и интересно, что будет, что нам покажут, что мы будем делать. Просто очень круто все».
 
 
 
Губернаторский бал для лучших выпускников детских домов и школ-интернатовКРИСТИНА ОГНЕТОВА:
«То, что выпускной и мы заканчиваем 9 класс и что нас ждет в дальнейшем жизнь другая совсем».
 
 
 
Губернаторский бал для лучших выпускников детских домов и школ-интернатовСТАС КОНОВАЛОВ:
- Я буду поступать в техникум.
- На кого?
- На автомеханика.
 
Выпускной вечер для каждого не только радостный, но и немного грустный праздник. Подарки, аплодисменты, добрые слова учителей, наставников, друзей - не только бал-прощание, но и старт в большую самостоятельную жизнь.


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