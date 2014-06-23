Губернаторский бал для лучших выпускников детских домов и школ-интернатов

Поделиться новостью:

Выпускники детских домов и школ-интернатов смогли погрузиться в атмосферу настоящей сказки - во Дворце молодежи для них прошел ежегодный Губернаторский бал.Домашние задания, звонки и экзамены позади, а за несколько минут до настоящей сказки еще есть время продефилировать в вечерних нарядах. Уже в 12 раз лучшие выпускники 9-х и 11-х классов детских домов и школ-интернатов встретились на губернаторском выпускном вечере. Сегодня их звёздный час.Выпускной мечты для 105 ребят из 11 учреждений интернатного типа. Здесь не только отличники учебы, но и спортсмены, победители областных, Всероссийских конкурсов и соревнований. Сегодня только для них подарки и напутственные слова.Вот уж точно - один из самых красивых дней в году. От разнообразия нарядов, причесок, аксессуаров разбегаются глаза. Они радуются, смеются и словно не верят - вот она, взрослая жизнь. Теперь у каждого из них - своя дорога.Выпускной вечер для каждого не только радостный, но и немного грустный праздник. Подарки, аплодисменты, добрые слова учителей, наставников, друзей - не только бал-прощание, но и старт в большую самостоятельную жизнь.