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Почти, как в фильме "Верные друзья", по реке Великой сплавляется плот

Сегодня, 11:53 | Просмотров: 120 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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Теплая погода для многих - повод отправиться поближе к водоемам, а для истинных ценителей отдыха на природе еще и возможность испытать плавающее средство, созданное своими руками. В районе устья реки Великой наша съемочная группа встретила путешественников, которые год из года осваивают новые маршруты и доводят до совершенства свой плавающий дом.
 
 
Дружба с детства и мечта одна на всех, встать на большую воду. Для четверых друзей из Немского района, которые уже живут в больших городах, через десятки лет эта мечта осуществилась. По рекам области компания друзей сплавляется уже пятый год подряд.

Почти, как в фильме "Верные друзья", по реке Великой сплавляется плотСЕРГЕЙ ПЕРМЯКОВ:
«Первые плоты были одноразовые, сплавлялись, и дарили их дачникам. На бочках, на пенопласте, 4 на 7. Разные механизмы были. От мотоблока. Этот на двигателе от Оки, купили Оку на разборке».
 
Первый день этого путешествия они провели, ремонтируя судно. Приспособленный двигатель от Оки не выдержал испытания водой, пришлось ставить лодочный. Сергей, главный конструктор всех моделей, рассказывает, отпуск на воде - не только возможность отдохнуть, насладиться тишиной и природой родного края, но и проверить на ходу собственное изобретение.

СЕРГЕЙ ПЕРМЯКОВ:
«Здесь 12 бочек, еще под двигателем, в общем 14 всего чтобы был устойчивым. Палуба из фанеры, все упрощено, чтобы не накладно было. Все многоразового использования».

Опыт прошлых лет помогает составить оптимальный список багажа, все только самое необходимое, в еде никаких изысков, главное блюдо на плоту - уха. Как правило, за 5-7 дней друзья проплывают около ста километров. Скорость этого плота по течению достигает 20 километров, против - около 10. Плывут в свое удовольствие. Как настоящие ценители вятских красот на стоянках прибирают берега рек от мусора. К концу пути накапливается с десяток полных мешков. В предыдущие разы сплавлялись из Советска до Уржума, из Кирова до Истобенска и Кирово-Чепецка. В этом году до устья Великой и обратно в Киров. В будущем мечтают доплыть до Вятских Полян.

Почти, как в фильме "Верные друзья", по реке Великой сплавляется плотВАЛЕРИЙ ПЕРМЯКОВ:
«Начали раньше, весло было. Очень тяжело было. Потом брат придумал эту конструкцию - очень легко. Этот от старого двигателя газ и сцепление».

Самодельный плот у многих вызывает ассоциации с фильмом советских времен "Верные друзья". Нынешние путешественники лишь улыбаются, сходство небольшое, на борту много современных устройств, которые облегчают путь, мобильные телефоны помогают почти всегда быть на связи с родственниками. На днях даже встретили патруль ГИМС, прошли инструктаж. То, что действительно, сближает с героями фильма - это неумная тяга к романтике.


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