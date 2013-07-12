Почти, как в фильме "Верные друзья", по реке Великой сплавляется плот

Поделиться новостью:

Теплая погода для многих - повод отправиться поближе к водоемам, а для истинных ценителей отдыха на природе еще и возможность испытать плавающее средство, созданное своими руками. В районе устья реки Великой наша съемочная группа встретила путешественников, которые год из года осваивают новые маршруты и доводят до совершенства свой плавающий дом.Дружба с детства и мечта одна на всех, встать на большую воду. Для четверых друзей из Немского района, которые уже живут в больших городах, через десятки лет эта мечта осуществилась. По рекам области компания друзей сплавляется уже пятый год подряд.Первый день этого путешествия они провели, ремонтируя судно. Приспособленный двигатель от Оки не выдержал испытания водой, пришлось ставить лодочный. Сергей, главный конструктор всех моделей, рассказывает, отпуск на воде - не только возможность отдохнуть, насладиться тишиной и природой родного края, но и проверить на ходу собственное изобретение.Опыт прошлых лет помогает составить оптимальный список багажа, все только самое необходимое, в еде никаких изысков, главное блюдо на плоту - уха. Как правило, за 5-7 дней друзья проплывают около ста километров. Скорость этого плота по течению достигает 20 километров, против - около 10. Плывут в свое удовольствие. Как настоящие ценители вятских красот на стоянках прибирают берега рек от мусора. К концу пути накапливается с десяток полных мешков. В предыдущие разы сплавлялись из Советска до Уржума, из Кирова до Истобенска и Кирово-Чепецка. В этом году до устья Великой и обратно в Киров. В будущем мечтают доплыть до Вятских Полян.Самодельный плот у многих вызывает ассоциации с фильмом советских времен "Верные друзья". Нынешние путешественники лишь улыбаются, сходство небольшое, на борту много современных устройств, которые облегчают путь, мобильные телефоны помогают почти всегда быть на связи с родственниками. На днях даже встретили патруль ГИМС, прошли инструктаж. То, что действительно, сближает с героями фильма - это неумная тяга к романтике.