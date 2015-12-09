Проблема с безнадзорными животными остается актуальной для Кирова

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Проблема с безнадзорными животными остается актуальной для жителей Кирова. О том, какие меры уже принимаются и что планируют делать в будущем?Четвероногие малыши впервые на свободе после душной квартиры. Волонтер Анна Чернядьева на протяжении нескольких лет заботится о животных. На её счету более ста спасённых собачьих жизней. Девушка признается - просто не может пройти мимо, ведь она в ответе за тех, кого бросили.Всего 8 щенков - пока всех называет просто малышами. Надеется, что скоро каждый обретет своего хозяина. И уже тогда дружелюбные пёсики получат свои имена. А еще - заботу и любовь.Проблема бездомных собак актуальна практически для каждого региона, наша область не исключение. Чтобы не убивать беззащитное животное, существует гуманный способ решения вопроса - стерилизация. И аграрный комитет регионального Заксобрания выступает за внесение изменений в федеральное законодательство.Поправки в закон помогут предотвратить размножение бездомных животных.