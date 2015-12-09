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Проблема с безнадзорными животными остается актуальной для Кирова

Вчера, 11:41 | Просмотров: 117 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Проблема с безнадзорными животными остается актуальной для жителей Кирова. О том, какие меры уже принимаются и что планируют делать в будущем?

Четвероногие малыши впервые на свободе после душной квартиры. Волонтер Анна Чернядьева на протяжении нескольких лет заботится о животных. На её счету более ста спасённых собачьих жизней. Девушка признается - просто не может пройти мимо, ведь она в ответе за тех, кого бросили.

Проблема с безнадзорными животными остается актуальной для КироваАННА ЧЕРНЯДЬЕВА, ВОЛОНТЕР:
«В основном, я их нахожу на улице, люди сообщают, которые помочь не могут сами и сообщают, чтобы могли им помочь. Сейчас у меня находится 5 месячных щенков, один щенок - три месяца».

Всего 8 щенков - пока всех называет просто малышами. Надеется, что скоро каждый обретет своего хозяина. И уже тогда дружелюбные пёсики получат свои имена. А еще - заботу и любовь.

АННА ЧЕРНЯДЬЕВА, ВОЛОНТЕР:
«Щенки - они такие же, как дети. Им тоже нужна ласка, забота».

Проблема бездомных собак актуальна практически для каждого региона, наша область не исключение. Чтобы не убивать беззащитное животное, существует гуманный способ решения вопроса - стерилизация. И аграрный комитет регионального Заксобрания выступает за внесение изменений в федеральное законодательство.

Проблема с безнадзорными животными остается актуальной для КироваВЛАДИМИР ЯГОВКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ И РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ТОРГОВЛЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Предусматривает организацию мероприятий по выпуску вакцинированных, стерилизованных неагрессивных животных в естественную среду обитания. Ранее у нас этот закон действовал, но потом был обжалован и в настоящий момент мы в связи с тем, что содержание животных в приютах это достаточная экономическая нагрузка - порядка 80 миллионов в год по Кировской области».

Поправки в закон помогут предотвратить размножение бездомных животных.


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