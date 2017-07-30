В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

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По информации кировского гидрометцентра, 3 июля днем местами ожидаются порывы юго-восточного ветра 14-19 м/с.

Вероятны грозы, местами град и шквалы.

Добавим, что на предстоящей неделе прогнозируются кратковременные дожди и в дальнейшем понижение температуры воздуха.

В целом, по прогнозам метеорологов, первая неделя июля будет теплее нормы на 2-3°C.

В отдельные дни воздух прогреется до +30°C и выше.