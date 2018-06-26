Городской пляж в Слободском, даже в понедельник утром, не пустует
Городской пляж в Слободском чем-то напоминает кировский: к нему такой же путь через Вятку по мосту, на территории - несколько грибков, кабинка для переодевания. В воде - буйки, отмечающие границу расчищенного ровного дна. Не удивительно, что большинство отдыхающих - с детьми.
- Заходишь, сначала холодно, но привыкается, хорошо, освежает, ребенок оттуда не вылазит.
- Вчера тут ступить негде было. Там - дети маленькие, вот выше, здесь - для пенсионеров.
Правда, в этом году дальний пляж остался без оборудования. Поэтому днем, когда отдыхающих не так много, все размещаются рядом с мостом. Слобожане спешат насладиться солнцем и позагорать. Горячий песок гонит в воду.
- Мы рядом живем, приходим постоянно, очень нравится, но хочу пожелать: не разрушайте, что сделано. Очень приятно отдохнуть, когда чисто. С утра пришли, всё прибрали.
По словам слобожан, стройматериалы остались на берегу после рабочих, которые ставили грибки. А вот мусор в кострище - уже дело рук отдыхающих. Контейнер для мусора мы не заметили, но в целом пляж чистый, как и вода в Вятке. Только вот пробы, взятые Роспотребнадзором, пока не удовлетворительны, но разве это удержит на берегу тех, кто так соскучился по настоящему лету.
- Погода хорошая, надо ловить момент.
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