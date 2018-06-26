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Городской пляж в Слободском, даже в понедельник утром, не пустует

Вчера, 17:39 | Просмотров: 134 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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Уже завтра солнце закроют грозовые тучи. Несмотря на то, что теплая погода еще сохранится - солнечным лучам на смену придут дожди, шквалистый ветер и даже град. Не исключено и появление торнадо. До конца недели - дождливая погода основательно пропишется в нашем регионе. Поэтому пока есть возможность многие жители в жаркие дни стараются не отходить от воды. Так, в Слободском даже в понедельник утром городской пляж не пустует.

Городской пляж в Слободском чем-то напоминает кировский: к нему такой же путь через Вятку по мосту, на территории - несколько грибков, кабинка для переодевания. В воде - буйки, отмечающие границу расчищенного ровного дна. Не удивительно, что большинство отдыхающих - с детьми.

- Заходишь, сначала холодно, но привыкается, хорошо, освежает, ребенок оттуда не вылазит.
- Вчера тут ступить негде было. Там - дети маленькие, вот выше, здесь - для пенсионеров.

Правда, в этом году дальний пляж остался без оборудования. Поэтому днем, когда отдыхающих не так много, все размещаются рядом с мостом. Слобожане спешат насладиться солнцем и позагорать. Горячий песок гонит в воду.

- Мы рядом живем, приходим постоянно, очень нравится, но хочу пожелать: не разрушайте, что сделано. Очень приятно отдохнуть, когда чисто. С утра пришли, всё прибрали.

По словам слобожан, стройматериалы остались на берегу после рабочих, которые ставили грибки. А вот мусор в кострище - уже дело рук отдыхающих. Контейнер для мусора мы не заметили, но в целом пляж чистый, как и вода в Вятке. Только вот пробы, взятые Роспотребнадзором, пока не удовлетворительны, но разве это удержит на берегу тех, кто так соскучился по настоящему лету.

- Погода хорошая, надо ловить момент.


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