Школьникам напомнили о правилах безопасного дорожного движения

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Кировские сотрудники ГИБДД совместно с Военной автомобильной инспекцией организуют демонстрационно-познавательные площадки безопасности в детских загородных лагерях. В лагере "Юность" побывала наш корреспондент.Шёл пятый день смены, ребята уже зарядились энергией лагерной жизни, наконец-то повидались со старыми друзьями и уже нашли новых. Даша Мазурова приехала сюда уже в четвертый раз и с интересом участвует в сегодняшнем мероприятии, ведь безопасность дороже всего. Да и много всего интересного показывают и рассказывают сотрудники ГИБДД и Военной автомобильной инспекции.Именно летом, когда не нужно ходить в школу, ребята предоставлены сами себе, и поэтому необходимо заострить их внимание на безопасности на дорогах. Около 100 детей стали участниками "Территории безопасности".Часто на проезжей части можно заметить подростков на велосипедах. На площадке "Фигурного вождения" автоинспекторы напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил движения, оценке дорожной обстановки и использования светоотражающих элементов на одежде и велосипеде. Ребят ждала и мини экскурсия об автомобилях.Страйкбольная команда "Ягуар" рассказала детям об этой увлекательной игре, познакомила с моделями оружия, используемого в страйкболе и, конечно же, предоставила возможность пострелять по мишеням.