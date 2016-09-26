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Новости / Общество

Школьникам напомнили о правилах безопасного дорожного движения

Вчера, 17:41 | Просмотров: 105 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Кировские сотрудники ГИБДД совместно с Военной автомобильной инспекцией организуют демонстрационно-познавательные площадки безопасности в детских загородных лагерях. В лагере "Юность" побывала наш корреспондент.

Шёл пятый день смены, ребята уже зарядились энергией лагерной жизни, наконец-то повидались со старыми друзьями и уже нашли новых. Даша Мазурова приехала сюда уже в четвертый раз и с интересом участвует в сегодняшнем мероприятии, ведь безопасность дороже всего. Да и много всего интересного показывают и рассказывают сотрудники ГИБДД и Военной автомобильной инспекции.

Школьникам напомнили о правилах безопасного дорожного движения ДАРЬЯ МАЗУРОВА:
«Я могу получить массу эмоций и узнать много нового, мне так кажется».

Именно летом, когда не нужно ходить в школу, ребята предоставлены сами себе, и поэтому необходимо заострить их внимание на безопасности на дорогах. Около 100 детей стали участниками "Территории безопасности".

Школьникам напомнили о правилах безопасного дорожного движения НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ИНСПЕКТОР ПРОПАГАНДЫ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Сегодня ребята посетили познавательные площадки - это автомобили военной автомобильной инспекции, Госавтоинспекции, также площадка специальных средств и арена, которая позволяет измерить скорость движения транспортного средства, также ребята в творческом конкурсе вместе составили плакат по безопасности дорожного движения - нарисовали рисунки на асфальте».
 
Часто на проезжей части можно заметить подростков на велосипедах. На площадке "Фигурного вождения" автоинспекторы напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил движения, оценке дорожной обстановки и использования светоотражающих элементов на одежде и велосипеде. Ребят ждала и мини экскурсия об автомобилях.

Школьникам напомнили о правилах безопасного дорожного движения ДМИТРИЙ БОРОДИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 145-Й ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ:
«Я детям рассказываю про патрульный автомобиль Фольцваген-Каравелла, который состоит на вооружении у Военной автомобильной инспекции - его технические характеристики и возможности, для чего он применяется и как используется инспекторами при несении дорожно-патрульной службы либо обеспечения специальных мероприятий, а также сопровождения воинских колонн».

Страйкбольная команда "Ягуар" рассказала детям об этой увлекательной игре, познакомила с моделями оружия, используемого в страйкболе и, конечно же, предоставила возможность пострелять по мишеням.


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