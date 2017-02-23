Чествование ветерана УМВД Геннадия Машковцева

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«За 80 лет ни одной папиросы во рту не держал, общение с людьми, ну и сад».

Сегодня в областном УМВД чествовали ветерана, подполковника внутренней службы Геннадия Машковцева. Накануне ветеран отметил свой восьмидесятый юбилей.Геннадий Машковцев уже почти шестьдесят лет трудится в системе УМВД. В свое время выйдя на пенсию он не оставил любимую работу - стал заниматься общественной деятельностью, возглавив ветеранскую организацию. С большим юбилеем ветерана поздравил руководитель УМВД, коллеги, благодарственное письмо пришло и от полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича.Двадцать лет общественной работы еще больше приумножили авторитет Геннадия Васильевича среди коллег. Сегодня в его попечение 50 пенсионеров. Ветеранская организация старается заботиться о каждом, особое внимание тем, кто одинок. В свои восемьдесят Геннадий Машковцев полон сил. Как ему это удается, он не скрывает.Геннадий Васильевич и в свои восемьдесят готов всем помогать - и супруге на даче, и молодым коллегам мудрым советом.