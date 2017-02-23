Чествование ветерана УМВД Геннадия Машковцева
- Награждается председатель ветеранской организации Геннадий Машковцев.
Геннадий Машковцев уже почти шестьдесят лет трудится в системе УМВД. В свое время выйдя на пенсию он не оставил любимую работу - стал заниматься общественной деятельностью, возглавив ветеранскую организацию. С большим юбилеем ветерана поздравил руководитель УМВД, коллеги, благодарственное письмо пришло и от полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На этом примере хочется показать, что нужно уважительно относиться к старшему поколению и беречь каждого, вниманием окружать. Наши отцы будут радовать нас, а мы их».
Двадцать лет общественной работы еще больше приумножили авторитет Геннадия Васильевича среди коллег. Сегодня в его попечение 50 пенсионеров. Ветеранская организация старается заботиться о каждом, особое внимание тем, кто одинок. В свои восемьдесят Геннадий Машковцев полон сил. Как ему это удается, он не скрывает.
ГЕННАДИЙ МАШКОВЦЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФКУ «ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
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