В Кирове отметили День молодежи
Четыре сотни участников. Танцоры, ди-джеи, художники. Фестиваль уличной культуры "Кипяток" в областном центре с каждым годом становится масштабнее. В Киров приехали гости из Татарстана, Москвы, а также участники из районов Кировской области. Изначально мероприятие создавалось по четырем основным направлениям хип-хоп культуры - брейкинг, граффити, дижеинг и эмси. Сейчас добавилось направление леди стайл денс.
ГЕННАДИЙ ПЕРЕСКОКОВ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:
«С 70-х годов зародилась хип-хоп культура и только через 10 лет она добралась до России. Сейчас уже есть взрослые представители данного стиля, поэтому культура преобразовалась в то, что сейчас люди заимствуют друг у друга какие-то моменты и вместе жить веселее. Смысл в обмене опытом, знаниями».
Не смотря на жаркую погоду на сцене в танцевальных батлах сошлись как начинающие так и опытные брейкдансеры. Исход танцевального баттла непредсказуем. Никто не знает, с кем придется сойтись на сцене. Каждый участник в выступлении вкладывает всю свою энергию.
СЕРГЕЙ ЕДИГАРЕВ, БРЕЙКДАНСЕР:
«Такие фестивали направлены на то, чтобы массовость проявлять, привлекать ребят. Такие фестивали с таким количеством номинаций это возможность молодым танцорам проявить себя. Брейкинг в массы».
В этом году в программу фестиваля вошло и автошоу. Все автомобили города Кирова, которые интересно сделаны были выставлены для всеобщего обозрения, где можно было пообщаться с владельцами и узнать о технических особенностях машин. Егор Зыков с головой погрузился в массовое явление в истории современного тюнинга автомобилей – стиль «стенс». Термин «stance» появился совсем недавно, в начале этого века, и переводится на русский язык буквально как «стойка» или «поза». Автомобиль Егора имеет пневмоподвеску, которая может занизить или завысить автомобиль.
ЕГОР ЗЫКОВ:
«Как-то раз я увидел на какой-то тусовке один из таких автомобилей и захотел такой же. Спустя два года я взял этот автомобиль. Он был в плохом состоянии, другого цвета и начал тихонько делать. Вот за полгода результат».
Добавим, что в течение всего дня набережная Грина была центром празднования дня молодежи.
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