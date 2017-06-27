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В Кирове отметили День молодежи. Одним из самых ярких событий стал фестиваль уличных культур "Кипяток", который в этом году в шестой раз прошел на Набережной Грина.Четыре сотни участников. Танцоры, ди-джеи, художники. Фестиваль уличной культуры "Кипяток" в областном центре с каждым годом становится масштабнее. В Киров приехали гости из Татарстана, Москвы, а также участники из районов Кировской области. Изначально мероприятие создавалось по четырем основным направлениям хип-хоп культуры - брейкинг, граффити, дижеинг и эмси. Сейчас добавилось направление леди стайл денс.Не смотря на жаркую погоду на сцене в танцевальных батлах сошлись как начинающие так и опытные брейкдансеры. Исход танцевального баттла непредсказуем. Никто не знает, с кем придется сойтись на сцене. Каждый участник в выступлении вкладывает всю свою энергию.В этом году в программу фестиваля вошло и автошоу. Все автомобили города Кирова, которые интересно сделаны были выставлены для всеобщего обозрения, где можно было пообщаться с владельцами и узнать о технических особенностях машин. Егор Зыков с головой погрузился в массовое явление в истории современного тюнинга автомобилей – стиль «стенс». Термин «stance» появился совсем недавно, в начале этого века, и переводится на русский язык буквально как «стойка» или «поза». Автомобиль Егора имеет пневмоподвеску, которая может занизить или завысить автомобиль.Добавим, что в течение всего дня набережная Грина была центром празднования дня молодежи.