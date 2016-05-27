В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

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По прогнозу Кировского ЦГМС, в течение 3 июля в Кирове и области ожидаются грозы, ливни и град.

При грозах возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 17-22 м/с.

В ночь на 4 июля также местами ожидаются грозы, сильные дожди и град.

К концу недели синоптики прогнозируют ливни и незначительное похолодание.