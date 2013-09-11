Любители охоты встретились в Котельниче на выставке собак
В этом году на выставку охотничьих собак в Котельнич собаководы привезли в основном молодых питомцев. Пока новички резвятся, собаки по опытнее ищут укрытие от палящего солнца и назойливой мошкары. Супруги Бариновы много лет занимаются разведением западно-сибирских лаек. Владимир работает с собаками в лесу, Надежда - готовит корм и следит за здоровьем питомцев. На выставку привезли двух кобелей.
ВЛАДИМИР БАРИНОВ:
«Свою собачку показать, посмотреть чужих. У меня есть еще выжлец, вот посмотреть, какие у него детки, они здесь, уже на будущее смотрю их поколение».
Выставка охотничьих собак проводится в Котельниче уже десятки лет. В последние годы она приобрела статус межрайонной. Приглашаются собаководы со своими питомцами из шести ближайших районов.
АЛЕКСАНДР ГОРЯЧКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОТЕЛЬНИЧСКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ:
«На каждую собачку оценочный лист заполняется, потом когда ринг пройдет, эксперты смотрят собак. Эксперт его описывает, какие недостатки, достоинства и ставит оценку».
В этом году эксперты оценивают гончих и лаек. Эксперт с тридцатилетним стажем Александр Орлов, отмечает, качество собак становится лучше, а вот количество год от года падает. Вот и на этот раз ожидали больше участников. Раньше только Котельнич выставлял до 30 собак, теперь 14 - из трех районов.
АЛЕКСАНДР ОРЛОВ, ЭКСПЕРТ:
«Чтоб нагонять гончую нужно истереть пятки - это первое, второе - должно быть место, где наганивать, их сейчас нет, сейчас везде частные угодья и охотиться нельзя».
Среди русских пород охотничьих собак гончая считается самой молодой. Она очень быстро стала любима собаководами. Такие собаки легко обучаются и хорошо охотятся на мелкого зверя. Куплету уже совсем скоро придется проявить свой характер и выносливость в погоне за зайцем.
АЛЕКСЕЙ СЕЛЕЗЕНЕВ:
«Этот еще молодой, нынче предстоит ему нагонка, надеюсь, к осени начнет работать».
Кроме наследственных данных, качества охотничьей собаки определяют правильное содержание и кормление. Любой потенциальный хозяин, который желает приобрести охотничью собаку, должен иметь понятие о содержании таких питомцев, ну и запастись терпением. Чтобы у собаки появилось охотничье чутье и выносливость долгий и кропотливый труд предстоит, прежде всего, хозяину, поэтому случайных людей здесь не бывает. Как говорят эксперты, однажды душой прикипев к охотничьим собакам, охотник навсегда остается им верен.
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