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Любители охоты встретились в Котельниче на выставке собак

Вчера, 17:41 | Просмотров: 134 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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Охотники области с нетерпением ждут начала сезона осенней охоты, чтобы не только испытать свою меткость, но ловкость своих собак. В Котельниче любители охоты встретились на выставке, чтобы оценить рабочие качества своих питомцев.

В этом году на выставку охотничьих собак в Котельнич собаководы привезли в основном молодых питомцев. Пока новички резвятся, собаки по опытнее ищут укрытие от палящего солнца и назойливой мошкары. Супруги Бариновы много лет занимаются разведением западно-сибирских лаек. Владимир работает с собаками в лесу, Надежда - готовит корм и следит за здоровьем питомцев. На выставку привезли двух кобелей.

Любители охоты встретились в Котельниче на выставке собакВЛАДИМИР БАРИНОВ:
«Свою собачку показать, посмотреть чужих. У меня есть еще выжлец, вот посмотреть, какие у него детки, они здесь, уже на будущее смотрю их поколение».

Выставка охотничьих собак проводится в Котельниче уже десятки лет. В последние годы она приобрела статус межрайонной. Приглашаются собаководы со своими питомцами из шести ближайших районов.

Любители охоты встретились в Котельниче на выставке собакАЛЕКСАНДР ГОРЯЧКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОТЕЛЬНИЧСКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ:
«На каждую собачку оценочный лист заполняется, потом когда ринг пройдет, эксперты смотрят собак. Эксперт его описывает, какие недостатки, достоинства и ставит оценку».

В этом году эксперты оценивают гончих и лаек. Эксперт с тридцатилетним стажем Александр Орлов, отмечает, качество собак становится лучше, а вот количество год от года падает. Вот и на этот раз ожидали больше участников. Раньше только Котельнич выставлял до 30 собак, теперь 14 - из трех районов.

Любители охоты встретились в Котельниче на выставке собакАЛЕКСАНДР ОРЛОВ, ЭКСПЕРТ:
«Чтоб нагонять гончую нужно истереть пятки - это первое, второе - должно быть место, где наганивать, их сейчас нет, сейчас везде частные угодья и охотиться нельзя».

Среди русских пород охотничьих собак гончая считается самой молодой. Она очень быстро стала любима собаководами. Такие собаки легко обучаются и хорошо охотятся на мелкого зверя. Куплету уже совсем скоро придется проявить свой характер и выносливость в погоне за зайцем.

Любители охоты встретились в Котельниче на выставке собакАЛЕКСЕЙ СЕЛЕЗЕНЕВ:
«Этот еще молодой, нынче предстоит ему нагонка, надеюсь, к осени начнет работать».

Кроме наследственных данных, качества охотничьей собаки определяют правильное содержание и кормление. Любой потенциальный хозяин, который желает приобрести охотничью собаку, должен иметь понятие о содержании таких питомцев, ну и запастись терпением. Чтобы у собаки появилось охотничье чутье и выносливость долгий и кропотливый труд предстоит, прежде всего, хозяину, поэтому случайных людей здесь не бывает. Как говорят эксперты, однажды душой прикипев к охотничьим собакам, охотник навсегда остается им верен.


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