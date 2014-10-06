Живая музыка и танцы под открытым небом пользуются популярностью у горожан
Танцы для Любови Семеновны стали любимым хобби ещё в раннем детстве, в молодости живя в Мурыгино и работая в снабжении, женщина занималась танцами, пением и спортом. Сейчас она не пропускает ни один подобный вечер - всё бросает и едет на танцы, главное, чтобы музыка была хорошей. Любовь Семеновна обычно ездит с подругами, но порой приходится посещать мероприятия одной, но она никогда не остается без внимания.
ЛЮБОВЬ РУБЛЕВА:
«Я никого не ищу, меня почему-то находят. Ну вот один мужчина - он всё время приходит сюда, смотрит на меня и говорит: "Мне очень нравится, как Вы танцуете, мне достаточно того, чтобы я посмотрел, мне ничего от Вас не надо, я не маньяк, но я люблю на Вас смотреть"».
Гумир Нагуманов не только ездит зимой на велосипеде в одной рубашке - говорит, что не чувствует холода, но и постоянно приезжает из Лянгасово в Киров, чтобы весело и с душой провести время с Марьей Васильевной, танцуя под любимые песни. Для него самое главное - это здоровье и душевный покой.
ГУМИР НАГУМАНОВ:
«Я получаю огромное удовольствие: и внутреннее удовольствие, душевное удовольствие, и физическое удовольствие, потому что от этого усиливается кровоснабжение хорошее, когда человек танцует, и душевно человек отдыхает».
Танцевальные вечера на всех городских площадках будут проходить вплоть до сентября.
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