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Живая музыка и танцы под открытым небом пользуются популярностью у горожан

Вчера, 17:42 | Просмотров: 138 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Танцевальное лето в самом разгаре. На площадках городских учреждений культуры любители танцев смогут, как следует развлечься и отдохнуть. На театральной площади побывала наш корреспондент.

Танцы для Любови Семеновны стали любимым хобби ещё в раннем детстве, в молодости живя в Мурыгино и работая в снабжении, женщина занималась танцами, пением и спортом. Сейчас она не пропускает ни один подобный вечер - всё бросает и едет на танцы, главное, чтобы музыка была хорошей. Любовь Семеновна обычно ездит с подругами, но порой приходится посещать мероприятия одной, но она никогда не остается без внимания.

Живая музыка и танцы под открытым небом пользуются популярностью у горожанЛЮБОВЬ РУБЛЕВА:
«Я никого не ищу, меня почему-то находят. Ну вот один мужчина - он всё время приходит сюда, смотрит на меня и говорит: "Мне очень нравится, как Вы танцуете, мне достаточно того, чтобы я посмотрел, мне ничего от Вас не надо, я не маньяк, но я люблю на Вас смотреть"».
 
Гумир Нагуманов не только ездит зимой на велосипеде в одной рубашке - говорит, что не чувствует холода, но и постоянно приезжает из Лянгасово в Киров, чтобы весело и с душой провести время с Марьей Васильевной, танцуя под любимые песни. Для него самое главное - это здоровье и душевный покой.

Живая музыка и танцы под открытым небом пользуются популярностью у горожанГУМИР НАГУМАНОВ:
«Я получаю огромное удовольствие: и внутреннее удовольствие, душевное удовольствие, и физическое удовольствие, потому что от этого усиливается кровоснабжение хорошее, когда человек танцует, и душевно человек отдыхает».
 
Танцевальные вечера на всех городских площадках будут проходить вплоть до сентября.


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