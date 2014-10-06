Живая музыка и танцы под открытым небом пользуются популярностью у горожан

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Танцевальное лето в самом разгаре. На площадках городских учреждений культуры любители танцев смогут, как следует развлечься и отдохнуть. На театральной площади побывала наш корреспондент.Танцы для Любови Семеновны стали любимым хобби ещё в раннем детстве, в молодости живя в Мурыгино и работая в снабжении, женщина занималась танцами, пением и спортом. Сейчас она не пропускает ни один подобный вечер - всё бросает и едет на танцы, главное, чтобы музыка была хорошей. Любовь Семеновна обычно ездит с подругами, но порой приходится посещать мероприятия одной, но она никогда не остается без внимания.Гумир Нагуманов не только ездит зимой на велосипеде в одной рубашке - говорит, что не чувствует холода, но и постоянно приезжает из Лянгасово в Киров, чтобы весело и с душой провести время с Марьей Васильевной, танцуя под любимые песни. Для него самое главное - это здоровье и душевный покой.Танцевальные вечера на всех городских площадках будут проходить вплоть до сентября.