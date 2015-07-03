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Новости / Общество

Инспекторы ГИБДД провели опрос водителей

Сегодня, 10:51 | Просмотров: 105 | Автор: Роман Фоминых | Версия для печати
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Накануне на площади Конева сотрудники ГИБДД останавливали водителей, чтобы задать несколько вопросов. О чем спрашивали инспекторы в свой профессиональный праздник?
 
 
- Сотрудник ГИБДД вежливый?
- Вежливый.
- Точно?
- Точно!

В свой праздник сотрудники ГИБДД решили узнать, что о них думают водители. Главное требование к тем, кого остановили - отвечать честно. В списке более 10 характеристик - водителям нужно было лишь сказать, присущи они кировским инспекторам или нет. Оказалось, что подавляющее большинство - претензий к работе инспекторов не имеет.

- Даже где-то на трассе обратишься....Все устраивает.

В итоге получился - культурный, справедливый, требовательный, но… не всегда общительный инспектор ГИБДД. Все результаты, которые были получены в ходе опроса, проанализируют, чтобы понять - в каких компонентах работы необходимо добавить.

Инспекторы ГИБДД провели опрос водителейАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ГИБДД:
«Делается все возможное, чтобы гражданам было доступно и удобно ездить на дорогах нашего города и дальше в будущем общаться с сотрудниками ГИБДД».

Михаил Меньшиков в системе ГИБДД отработал несколько десятков лет. Он уверен, работа это непростая и сложности были во все времена. Раньше они возникали из-за плохого технического оснащения, работать приходилось практически в ручном режиме. Сейчас с этим проблем нет, и на первый план в проблемах выходит человеческий фактор.

Инспекторы ГИБДД провели опрос водителейМИХАИЛ МЕНЬШИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГИБДД:
«Сегодня сложность работы заключается в том, что отношения людей к сотрудникам Госавтоинспекции, в целом к обстановке, более, я бы так даже сказал - агрессивное. Не стали понимать люди друг друга».

Лучшим подарком в свой профессиональный праздник сотрудники ГИБДД считают - обычное человеческое понимание к работе инспектора. Ведь те, кто трудится с жезлом на дорогах и в кабинетах управления - штрафуют и ловят нарушителей не ради галочек, а для того, чтобы жизнь в нашей области была безопаснее и комфортнее.

Инспекторы ГИБДД провели опрос водителейДМИТРИЙ АНТОЩЕНКО, ЗАМ. КОМАНДИРА ВЗВОДА СПЕЦИАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ДПС:
«Хотелось бы всегда свою лепту какую-то вносить, чтобы граждане у нас мирно, тихо отдыхали, то есть, чтобы были уверены, что сотрудники полиции обеспечат их безопасность».

В ходе торжественного построения, которое состоялось у областного управления ГИБДД, лучших сотрудников наградили благодарственными письмами, еще часть личного состава получила повышение по званию.


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