Инспекторы ГИБДД провели опрос водителей

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- Сотрудник ГИБДД вежливый?

- Вежливый.

- Точно?

- Точно!

Накануне на площади Конева сотрудники ГИБДД останавливали водителей, чтобы задать несколько вопросов. О чем спрашивали инспекторы в свой профессиональный праздник?В свой праздник сотрудники ГИБДД решили узнать, что о них думают водители. Главное требование к тем, кого остановили - отвечать честно. В списке более 10 характеристик - водителям нужно было лишь сказать, присущи они кировским инспекторам или нет. Оказалось, что подавляющее большинство - претензий к работе инспекторов не имеет.В итоге получился - культурный, справедливый, требовательный, но… не всегда общительный инспектор ГИБДД. Все результаты, которые были получены в ходе опроса, проанализируют, чтобы понять - в каких компонентах работы необходимо добавить.Михаил Меньшиков в системе ГИБДД отработал несколько десятков лет. Он уверен, работа это непростая и сложности были во все времена. Раньше они возникали из-за плохого технического оснащения, работать приходилось практически в ручном режиме. Сейчас с этим проблем нет, и на первый план в проблемах выходит человеческий фактор.Лучшим подарком в свой профессиональный праздник сотрудники ГИБДД считают - обычное человеческое понимание к работе инспектора. Ведь те, кто трудится с жезлом на дорогах и в кабинетах управления - штрафуют и ловят нарушителей не ради галочек, а для того, чтобы жизнь в нашей области была безопаснее и комфортнее.В ходе торжественного построения, которое состоялось у областного управления ГИБДД, лучших сотрудников наградили благодарственными письмами, еще часть личного состава получила повышение по званию.