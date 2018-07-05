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Главный федеральный инспектор по Кировской области посетил поселок Восточный. В ходе рабочей поездки Владимир Климов посмотрел значимые социальные объекты.Свой визит в Омутнинский район Владимир Климов начал с осмотра медицинского учреждения. Городская больница №2 поселка Восточный в настоящее время обслуживает более 7 тысяч человек. Как и во многих других сельских больницах, проблемы этого учреждения связаны с нехваткой специалистов. В летний сезон, как выяснилось, в живой очереди пациенты могут посидеть больше получаса.Терапевт, работает за троих. Одна его коллега не так давно ушла в декрет, а третий специалист сейчас в обычном отпуске.Впрочем, проблема со специалиста должна решиться в ближайшие три года. К этому времени закончат обучение доктора по целевой областной программе и вернутся в поселок для обязательной трехлетней практики. Есть у местной больницы и преимущества перед другими учреждениями.Проблем с количеством помещений нет и в культурно-спортивном центре поселка. Сегодня здесь полным ходом идет капитальный ремонт, осмотр которого и провел главный федеральный инспектор.Работы проводятся на средства, полученные из резервного фонда Президента Российской Федерации. 47 млн. федеральных денег должны быть потрачены на ремонт кровли, фасада, фойе, коридоров, замену окон и на реставрацию танцевального зала. Конечно, реальная стоимость работ выходит за пределы бюджета, и остальной ремонт будет проводиться уже на муниципальные средства.Постоянная практика участия в федеральных грантовых конкурсах не только привлекает внимание к району на всех уровнях, но и серьезные финансовые средства. Каждый удачный проект открывает возможность участия в других. Несмотря на некоторые замечания, Владимир Климов остался осмотром доволен.Еще одним значимым объектом в списке рабочего визита стала 42я пожарная часть Омутнинска.Сегодня личный состав части ожидала проверка готовности к выезду, осмотр помещений, техники и рабочих комплектов. На условия труда жалоб у сотрудников пожарной охраны не было. К Главному федеральному инспектору обратились с просьбой помочь вернуть отправленный в Киров пожарный автомобиль с лестницей для тушения пожаров на высотных зданиях.В ходе своего визита в Омутнинск Владимир Климов посетил и недавно открывшийся в городе кинотеатр. Который, к слову тоже был построен благодаря участию местного предпринимателя в федеральном грантовом конкурсе.