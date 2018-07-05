Главный федеральный инспектор по Кировской области посетил поселок Восточный
Свой визит в Омутнинский район Владимир Климов начал с осмотра медицинского учреждения. Городская больница №2 поселка Восточный в настоящее время обслуживает более 7 тысяч человек. Как и во многих других сельских больницах, проблемы этого учреждения связаны с нехваткой специалистов. В летний сезон, как выяснилось, в живой очереди пациенты могут посидеть больше получаса.
- Полчаса. А вы по записи?
- Нет, в живую очередь.
- И сколько еще ждать?
- Вы в какой кабинет?
- В 15ый.
- К терапевту. Мужчины тоже туда.
- А тут кто?
- Крутиков Олег Николаевич. Терапевт.
Терапевт, работает за троих. Одна его коллега не так давно ушла в декрет, а третий специалист сейчас в обычном отпуске.
- Ну отпуск, никуда не денешься. Выдержишь?
- Уже принимал, выдерживаю.
Впрочем, проблема со специалиста должна решиться в ближайшие три года. К этому времени закончат обучение доктора по целевой областной программе и вернутся в поселок для обязательной трехлетней практики. Есть у местной больницы и преимущества перед другими учреждениями.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«У нас бывает так, что не хватает помещений, не хватает территории. Здесь, с учетом специфики поселка. То, что раньше был завод, достаточно большой и все вот это построено, то есть хватает помещений».
Проблем с количеством помещений нет и в культурно-спортивном центре поселка. Сегодня здесь полным ходом идет капитальный ремонт, осмотр которого и провел главный федеральный инспектор.
- Приточка не работает.
- Зато летом хорошо, зимой хорошо, тепло, светло, все есть.
- Конечно, вот это все будем ремонтировать.
- Ну да.
Работы проводятся на средства, полученные из резервного фонда Президента Российской Федерации. 47 млн. федеральных денег должны быть потрачены на ремонт кровли, фасада, фойе, коридоров, замену окон и на реставрацию танцевального зала. Конечно, реальная стоимость работ выходит за пределы бюджета, и остальной ремонт будет проводиться уже на муниципальные средства.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Надо стремиться отдать там, где у нас развитие. И мы старались давать деньги там всегда, где муниципалитет, понимали, что поддержат. Объемы средств ограничены и сегодня, я считаю, что и глава района лично приложил усилия и администрация нашли оперативно деньги, чтобы дополнительно объемы были оплачены».
Постоянная практика участия в федеральных грантовых конкурсах не только привлекает внимание к району на всех уровнях, но и серьезные финансовые средства. Каждый удачный проект открывает возможность участия в других. Несмотря на некоторые замечания, Владимир Климов остался осмотром доволен.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Омутнинский район он, безусловно, живой, если вот так двумя словами сказать.
Поселок восточный постепенно встает на крыло. Поэтому было обращено внимание резервного фонда президента нашей страны для того, чтобы привести в порядок дом культуры. Конечно, там еще часть работ не сделана, что-то уже готово. Но вот видно то, что побольше надо было смету, побольше надо было денег и побольше бы видов работ удалось сделать».
Еще одним значимым объектом в списке рабочего визита стала 42я пожарная часть Омутнинска.
ДМИТРИЙ ШИЛЯЕВ, НАЧАЛЬНИК 42 ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ Г. ОМУТНИНСК:
«Численность населения района составляет 43 тысячи человек. 51 населенный пункт, штатная численность части 43 человека. Одно место вакантное — должность начальника караула. На вооружении состоит 4 АЦ. 3 АЦ 40131142 137 одна АЦ 4013063А».
Сегодня личный состав части ожидала проверка готовности к выезду, осмотр помещений, техники и рабочих комплектов. На условия труда жалоб у сотрудников пожарной охраны не было. К Главному федеральному инспектору обратились с просьбой помочь вернуть отправленный в Киров пожарный автомобиль с лестницей для тушения пожаров на высотных зданиях.
В ходе своего визита в Омутнинск Владимир Климов посетил и недавно открывшийся в городе кинотеатр. Который, к слову тоже был построен благодаря участию местного предпринимателя в федеральном грантовом конкурсе.
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