Детский космоцентр анонсировал космические планы
В ближайшие пять лет детский космоцентр будет развиваться в трех основных направлениях: научно-фондовое, культурно-просветительское и выставочное. В недалеком будущем кировские школьники смогут участвовать в конкурсах, которые сейчас кажутся чудом. К юбилею ремонта станции Салют-7, дети попробуют своими силами отремонтировать настоящую мертвую космическую станцию, которая уже есть в распоряжении ДКЦ. На постоянной основе будут проводиться лекции настоящих космонавтов и специалистов, которые готовят их к космическим путешествиям. Готовится к открытию и интерактивный зал астрофизики
СВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ДИРЕКТОР ДКЦ:
«Мы хотим, чтобы в том зале, о котором я веду речь, были не только интересные интерактивные экспонаты, но и кроме этого дети могли увидеть физические лабораторные, химические лабораторные работы, фокусы какие-то для того, чтобы у них было понимание и мотивация на деятельность, связанную с точными науками».
В скором времени будет приобретен телескоп, но уже сейчас кировчане могут посетить лекции на крыше космоцентра. Каждый, кто хоть раз побывал в ДКЦ знаком с этим роботом по имени Космик. К сожалению, пока у него нет ответов на все интересующие детей вопросы, но расстраиваться не стоит. Проект космическая почта позволяет написать все вопросы, на которые не смог ответить робот, опустить их вот в этот почтовый ящик и специалисты центра в ближайшее время сделают видеоответы, которые можно посмотреть в купольном кинозале.
- Здравствуйте, друзья! Меня зовут Космик. Я рад приветствовать вас в кабине нашего космического корабля. На нем мы можем перемещаться во всей вселенной со скоростью нашей фантазии. Каждый день мальчики и девочки мне задают множество вопросов. Сейчас я хотел бы ответить на некоторые из них.
Уже в сентябре этого года, детский космический центр проведет фотовыставку по итогам конкурса - Земля - колыбель человечества. На ней будут представлены лучшие фотографии звездного неба.
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