Поделиться новостью:

Детский космоцентр анонсировал космические планы. Журналистов познакомили с проектом развития на ближайшие пять лет. Конкурсы, лекции, фотовыставки, обновление оборудование и даже ремонт реальной космической станции в ближайшее время станут доступны кировским детям.В ближайшие пять лет детский космоцентр будет развиваться в трех основных направлениях: научно-фондовое, культурно-просветительское и выставочное. В недалеком будущем кировские школьники смогут участвовать в конкурсах, которые сейчас кажутся чудом. К юбилею ремонта станции Салют-7, дети попробуют своими силами отремонтировать настоящую мертвую космическую станцию, которая уже есть в распоряжении ДКЦ. На постоянной основе будут проводиться лекции настоящих космонавтов и специалистов, которые готовят их к космическим путешествиям. Готовится к открытию и интерактивный зал астрофизикиВ скором времени будет приобретен телескоп, но уже сейчас кировчане могут посетить лекции на крыше космоцентра. Каждый, кто хоть раз побывал в ДКЦ знаком с этим роботом по имени Космик. К сожалению, пока у него нет ответов на все интересующие детей вопросы, но расстраиваться не стоит. Проект космическая почта позволяет написать все вопросы, на которые не смог ответить робот, опустить их вот в этот почтовый ящик и специалисты центра в ближайшее время сделают видеоответы, которые можно посмотреть в купольном кинозале.- Здравствуйте, друзья! Меня зовут Космик. Я рад приветствовать вас в кабине нашего космического корабля. На нем мы можем перемещаться во всей вселенной со скоростью нашей фантазии. Каждый день мальчики и девочки мне задают множество вопросов. Сейчас я хотел бы ответить на некоторые из них.Уже в сентябре этого года, детский космический центр проведет фотовыставку по итогам конкурса - Земля - колыбель человечества. На ней будут представлены лучшие фотографии звездного неба.