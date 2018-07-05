Юбилей Татьяны Воиновой – абсолютной чемпионки мира по прыжкам с парашютом
Абсолютную чемпионку СССР по парашютному спорту, Татьяну Воинову всегда тянуло к небу - было там что-то необыкновенное и близкое именно ей. В своё время о Татьяне Николаевне писали ведущие мировые спортивные журналы, а её техника выполнения фигур в свободном полёте использовалась для съёмок документальных фильмов. Игорю Огородникову посчастливилось лично познакомиться с великой парашютисткой - вспоминает о коллеге, как о человеке невероятной силы духа и мужества.
ИГОРЬ ОГОРОДНИКОВ, БЫВШИЙ ИНСТРУКТОР АЭРОКЛУБА ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ:
«Она была кандидатом, как бы проходила в отряд космонавтов, но у нее нашли шумы в сердце и по мединским показаниям её не взяли и вот она бегала бегом от Филейки до аэродрома».
Обладательница 36 золотых, 13 серебряных, 6 бронзовых медалей - всего на счету почти 3000 прыжков. Татьяне Николаевне принадлежат 20 мировых рекордов. Для многих она стала настоящим вдохновителем.
АЛЕКСАНДР КОНОНОВ, БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ СЛУЖБЫ:
«Для нас она была звездой, в общем-то звездой и мы все учились у нее, хотя вот лично мы, вот я, например, и не знал, но знаю насколько она была велика и высока для нас и мы старались как-то подражать ей и к результатам приближаться».
Именем Татьяны Воиновой названа одна из улиц недалеко от её родного аэродрома, где спортсменка начинала свой путь в небо.
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