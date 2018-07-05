ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

06 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.2604
EURO: 73.9641
Погода в городе Кирове:
утром:  +20...+22°C
днём:  +25...+27°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Юбилей Татьяны Воиновой – абсолютной чемпионки мира по прыжкам с парашютом

Вчера, 11:41 | Просмотров: 133 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В конце июля исполнится 80 лет со дня рождения Татьяны Воиновой - абсолютной чемпионки мира по прыжкам с парашютом, заслуженного мастера спорта, мастер спорта СССР международного класса.

Абсолютную чемпионку СССР по парашютному спорту, Татьяну Воинову всегда тянуло к небу - было там что-то необыкновенное и близкое именно ей. В своё время о Татьяне Николаевне писали ведущие мировые спортивные журналы, а её техника выполнения фигур в свободном полёте использовалась для съёмок документальных фильмов. Игорю Огородникову посчастливилось лично познакомиться с великой парашютисткой - вспоминает о коллеге, как о человеке невероятной силы духа и мужества.

Юбилей Татьяны Воиновой – абсолютной чемпионки мира по прыжкам с парашютомИГОРЬ ОГОРОДНИКОВ, БЫВШИЙ ИНСТРУКТОР АЭРОКЛУБА ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ:
«Она была кандидатом, как бы проходила в отряд космонавтов, но у нее нашли шумы в сердце и по мединским показаниям её не взяли и вот она бегала бегом от Филейки до аэродрома».

Обладательница 36 золотых, 13 серебряных, 6 бронзовых медалей - всего на счету почти 3000 прыжков. Татьяне Николаевне принадлежат 20 мировых рекордов. Для многих она стала настоящим вдохновителем.

Юбилей Татьяны Воиновой – абсолютной чемпионки мира по прыжкам с парашютомАЛЕКСАНДР КОНОНОВ, БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ СЛУЖБЫ:
«Для нас она была звездой, в общем-то звездой и мы все учились у нее, хотя вот лично мы, вот я, например, и не знал, но знаю насколько она была велика и высока для нас и мы старались как-то подражать ей и к результатам приближаться».

Именем Татьяны Воиновой названа одна из улиц недалеко от её родного аэродрома, где спортсменка начинала свой путь в небо.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На улице Московской из окна выпала и разбилась пожилая женщина.

14:54 05.07.2018


На улице Московской из окна выпала и разбилась пожилая женщина.

В воздухе на улицах Весенней и Упита выявлено превышение ПДК по аммиаку и формальдегиду.

10:58 05.07.2018


В воздухе на улицах Весенней и Упита выявлено превышение ПДК по аммиаку и формальдегиду.

В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

10:39 05.07.2018


В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

На отсутствие горячей воды можно пожаловаться на "горячую линию".

9:58 05.07.2018


На отсутствие горячей воды можно пожаловаться на "горячую линию".

В Кирове матчи ЧМ по футболу покажут на Театральной площади.

9:52 05.07.2018


В Кирове матчи ЧМ по футболу покажут на Театральной площади.

В аварии под Котельничем погиб священник

15:29 04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

Трое игроков кировской "Родины" заключили контракты с ХК "Мурман".

15:00 04.07.2018


Трое игроков кировской "Родины" заключили контракты с ХК "Мурман".

Все новости

Вести. Кировская область

Реконструкция кировской драмы и "Театра на Спасской"

20:45 05.07.2018


Реконструкция кировской драмы и "Театра на Спасской"

Впервые в Кирове в уникальной атмосфере проходит выставка актуального искусства

17:46 05.07.2018


Впервые в Кирове в уникальной атмосфере проходит выставка актуального искусства

В Кирове открылась гончарная мастерская для людей с ограничениями по здоровью

17:44 05.07.2018


В Кирове открылась гончарная мастерская для людей с ограничениями по здоровью

Вятский художественный музей новую выставку посвятил моде прошедших веков

15:17 05.07.2018


Вятский художественный музей новую выставку посвятил моде прошедших веков

Снос незаконных построек в Нововятске

15:15 05.07.2018


Снос незаконных построек в Нововятске

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В свет вышла шестнадцатая книга серии «Почетные граждане города Кирова»

17.12.2014


В свет вышла шестнадцатая книга серии «Почетные граждане города Кирова»

Кировская парашютистка Мария Кононова

29.07.2013


Кировская парашютистка Мария Кононова

«Золотой рубеж» мастера спорта по гирям Елены Буториной

16.03.2015


«Золотой рубеж» мастера спорта по гирям Елены Буториной

Юбилей Татьяны Махневой

28.01.2009


Юбилей Татьяны Махневой

В Кировской области определили лучших спортсменов 2015 года

16.12.2015


В Кировской области определили лучших спортсменов 2015 года

Кировчанин Сергей Зорин стал призером Чемпионат мира по гиревому спорту среди ветеранов.

12.12.2015


Кировчанин Сергей Зорин стал призером Чемпионат мира по гиревому спорту среди ветеранов.

Популярные новости

В аварии под Котельничем погиб священник

04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

27.06.2018


В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

В Кирове ночью сгорел ангар на Мелькомбинатовском проезде.

28.06.2018


В Кирове ночью сгорел ангар на Мелькомбинатовском проезде.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх