Юбилей Татьяны Воиновой – абсолютной чемпионки мира по прыжкам с парашютом

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В конце июля исполнится 80 лет со дня рождения Татьяны Воиновой - абсолютной чемпионки мира по прыжкам с парашютом, заслуженного мастера спорта, мастер спорта СССР международного класса.Абсолютную чемпионку СССР по парашютному спорту, Татьяну Воинову всегда тянуло к небу - было там что-то необыкновенное и близкое именно ей. В своё время о Татьяне Николаевне писали ведущие мировые спортивные журналы, а её техника выполнения фигур в свободном полёте использовалась для съёмок документальных фильмов. Игорю Огородникову посчастливилось лично познакомиться с великой парашютисткой - вспоминает о коллеге, как о человеке невероятной силы духа и мужества.Обладательница 36 золотых, 13 серебряных, 6 бронзовых медалей - всего на счету почти 3000 прыжков. Татьяне Николаевне принадлежат 20 мировых рекордов. Для многих она стала настоящим вдохновителем.Именем Татьяны Воиновой названа одна из улиц недалеко от её родного аэродрома, где спортсменка начинала свой путь в небо.