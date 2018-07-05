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В Кирове открылась гончарная мастерская для людей с ограничениями по здоровью

Вчера, 17:44 | Просмотров: 113 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове открылась гончарная мастерская для людей с ограничениями по здоровью. В чем целебное воздействие глинотерапии на человека, и какие еще виды помощи инвалидам реализуются в регионе по программе "Доступная среда?"

У Максима Комиссарова и его друзей занятие по глинотерапии. Делают слоника. Образцы стоят на виду. Когда фигурка будет готова, её нужно будет закалить в специальной печи и расписать красками. Техническое оснащение кабинета - мечта керамиста: кроме камерной печи для обжига, есть два гончарных круга, индивидуальное место для работы, полный набор инструментов.

В Кирове открылась гончарная мастерская для людей с ограничениями по здоровьюМАКСИМ КОМИССАРОВ:
«Понравилось, что с глиной всё так просто, её можно мять, лепить что-то. Я хочу сделать кружку и подарить её своей подруге».
 
Занятия в гончарной мастерской - полноценный способ лечения или трудотерапия. Работа с глиной помогает избавляться от внутренних страхов и учит контролировать эмоции. Ребятам помогает инструктор. А в будущем мастер-классы будут проводить профессиональные керамисты и даже мастерицы дымковских игрушек, тем более, что слоник расписанный под "дымку" тут уже есть.

В Кирове открылась гончарная мастерская для людей с ограничениями по здоровьюЕЛЕНА КОМАРОВА, ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«Глинотерапия - это один из аспектов арттерапии, материал мягкий, природный, помогает снять внутреннее напряжение. Занятия помогают ребятам самовыразиться».
 
Кроме творческой мастерской, в комплексном центре недавно открылась и кухня. Дело в том, что люди с ограничениями по здоровью порой не умеют сами ходить за покупками, не могут приготовить себе обед - все это за них делают родители. Но родители устают и они не вечны. А жить в психоневрологическом интернате сможет не каждый, особенно это тяжело так называемым "домашним" инвалидам. Сделать окружающий мир открытым, создать доступную среду для таких людей помогают специалисты комплексного центра. Они учат молодых инвалидов разумно тратить деньги, рассчитывать свой бюджет, ходят с ними в магазин, покупают продукты, из которых ребята учатся готовить.

В Кирове открылась гончарная мастерская для людей с ограничениями по здоровьюОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это и есть самая главная цель - организация работы с этими молодыми ребятами. То есть, их по максимуму адаптировать к самостоятельной жизни в дальнейшем, чтобы по возможность они могли проживать самостоятельно».
 
Сегодня ребятам нужно научиться пользоваться микроволновкой, плитой, нарезать овощи, делать закуски. Кулинария - тоже искусство, но главное - эти навыки нужны всем.

В Кирове открылась гончарная мастерская для людей с ограничениями по здоровьюАЛЁНА ПЕРМЯКОВА:
«Я хочу дома приготовить родителям бутерброды».
 
 
 
В Кирове открылась гончарная мастерская для людей с ограничениями по здоровьюВИКТОРИЯ ФОМИЧЁВА, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР:
«С простых блюд начинаем. Бутерброды 5-минутки в микроволновке, летний салат. Потом будем готовить что-то более сложное, супы, например».
 
Отделения дневного пребывания для молодых инвалидов министерство социального развития начало открывать с 2015 года. Занятия в них проходят ежедневно. Эти отделения расположены в центрах социального обслуживания населения. Первая группа была открыта в Ленинском районе. Сейчас туда ходит около 40 человек. Еще одна группа есть Нововятском районе. А в целом по области действует уже 10 подобных групп.


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