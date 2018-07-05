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В Кирове открылась гончарная мастерская для людей с ограничениями по здоровью. В чем целебное воздействие глинотерапии на человека, и какие еще виды помощи инвалидам реализуются в регионе по программе "Доступная среда?"У Максима Комиссарова и его друзей занятие по глинотерапии. Делают слоника. Образцы стоят на виду. Когда фигурка будет готова, её нужно будет закалить в специальной печи и расписать красками. Техническое оснащение кабинета - мечта керамиста: кроме камерной печи для обжига, есть два гончарных круга, индивидуальное место для работы, полный набор инструментов.Занятия в гончарной мастерской - полноценный способ лечения или трудотерапия. Работа с глиной помогает избавляться от внутренних страхов и учит контролировать эмоции. Ребятам помогает инструктор. А в будущем мастер-классы будут проводить профессиональные керамисты и даже мастерицы дымковских игрушек, тем более, что слоник расписанный под "дымку" тут уже есть.Кроме творческой мастерской, в комплексном центре недавно открылась и кухня. Дело в том, что люди с ограничениями по здоровью порой не умеют сами ходить за покупками, не могут приготовить себе обед - все это за них делают родители. Но родители устают и они не вечны. А жить в психоневрологическом интернате сможет не каждый, особенно это тяжело так называемым "домашним" инвалидам. Сделать окружающий мир открытым, создать доступную среду для таких людей помогают специалисты комплексного центра. Они учат молодых инвалидов разумно тратить деньги, рассчитывать свой бюджет, ходят с ними в магазин, покупают продукты, из которых ребята учатся готовить.Сегодня ребятам нужно научиться пользоваться микроволновкой, плитой, нарезать овощи, делать закуски. Кулинария - тоже искусство, но главное - эти навыки нужны всем.Отделения дневного пребывания для молодых инвалидов министерство социального развития начало открывать с 2015 года. Занятия в них проходят ежедневно. Эти отделения расположены в центрах социального обслуживания населения. Первая группа была открыта в Ленинском районе. Сейчас туда ходит около 40 человек. Еще одна группа есть Нововятском районе. А в целом по области действует уже 10 подобных групп.