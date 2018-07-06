Активность клещей в Кировской области увеличилась
Число кировчан, пострадавших от укусов, возросло в 1,5 раза. Всего же с начала летнего сезона во всех городах и районах области зарегистрировано более 10 тысяч укусов. За последнюю неделю от паразитов пострадали почти 1200 жителей, каждый пятый - это ребенок.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас заболевших клещевым энцефалитом - 51 человек, боррелиозом - почти 70 человек. По нашим данным, более половины клещей инфицированы клещевым боррелиозом».
Высокий риск близкого знакомства с клещами специалисты прогнозируют в течение всего июля и начала августа. Главная причина их активности - благоприятные погодные условия, а именно - высокая температура и влажность воздуха.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас клещи идут в природной зоне: сбор ягод, травы собирают люди выходят. Хоть и жарко, все-таки одежду нужно подбирать, чтобы она защищала нас от клещей, и обрабатывать ее репеллентами».
Если клещ все же присосался, то необходимо в максимально короткие сроки обратиться в медучреждение для удаления насекомого и назначения экстренной профилактики.
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