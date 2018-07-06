Активность клещей в Кировской области увеличилась

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У клещей Кировской области открылось второе дыхание. В Роспотребнадзоре отмечают, что активность этих насекомых увеличилась. Как себя защитить?Число кировчан, пострадавших от укусов, возросло в 1,5 раза. Всего же с начала летнего сезона во всех городах и районах области зарегистрировано более 10 тысяч укусов. За последнюю неделю от паразитов пострадали почти 1200 жителей, каждый пятый - это ребенок.Высокий риск близкого знакомства с клещами специалисты прогнозируют в течение всего июля и начала августа. Главная причина их активности - благоприятные погодные условия, а именно - высокая температура и влажность воздуха.Если клещ все же присосался, то необходимо в максимально короткие сроки обратиться в медучреждение для удаления насекомого и назначения экстренной профилактики.