В гостях у кинологов побывали участники специальной смены лагеря "Альтернатива"
У них нет табельного оружия и служебной формы, но это не мешает им называться четвероногими сотрудниками полиции. Только задерживать сегодня никого не надо - перед служебными собаками стоит другая задача - показать детям свои лучшие навыки дрессировки.
СЕРГЕЙ НОРКИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ЦЕНТРА КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Прежде всего, познакомить их с данным видом деятельности, с кинологической службой хотим, чтобы они познакомились с нашими питомцами, посмотрели, как работают кинологи, по каким направлениям работают».
Какие породы собак несут службу в полиции, чем кормят и как обучают четвероногих, а также о том, какие служебные задачи им приходится выполнять. Уже стало хорошей традицией, знакомить с кинологической службой подрастающее поколение. Для последних, это и отдых, и новые знания и масса положительных эмоций.
ЛЮДМИЛА ПЕСТОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ЛАГЕРЯ "АЛЬТЕРНАТИВА":
«Очень многие ребята, как вот они объясняют, думали, что вообще здесь снимают кино - кинологическая служба и вот сейчас они знакомятся с деятельностью сотрудников кинологической службы. Для них это очень интересно. У многих есть свои собаки, очень много вопросов и они с огромным удовольствием общаются».
Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самое зрелищное для юной публики и, по словам кинологов, самое любимое занятие служебных собак - задержание преступника.
ЕГОР ПОНОМАРЁВ:
«Мне понравилось выступление собаки, как она искала взрывное вещество».
А чтобы была полная погруженность в процесс - для ребят уникальная возможность лично поучаствовать в выполнении некоторых элементов. Такое уж точно запоминается на всю жизнь.
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