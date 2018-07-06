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Знакомить подростков с кинологической службой уже стало хорошей традицией. На этот раз в гостях у кинологов побывали участники специальной смены лагеря "Альтернатива". Чем удивляли ребят?У них нет табельного оружия и служебной формы, но это не мешает им называться четвероногими сотрудниками полиции. Только задерживать сегодня никого не надо - перед служебными собаками стоит другая задача - показать детям свои лучшие навыки дрессировки.Какие породы собак несут службу в полиции, чем кормят и как обучают четвероногих, а также о том, какие служебные задачи им приходится выполнять. Уже стало хорошей традицией, знакомить с кинологической службой подрастающее поколение. Для последних, это и отдых, и новые знания и масса положительных эмоций.Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самое зрелищное для юной публики и, по словам кинологов, самое любимое занятие служебных собак - задержание преступника.А чтобы была полная погруженность в процесс - для ребят уникальная возможность лично поучаствовать в выполнении некоторых элементов. Такое уж точно запоминается на всю жизнь.