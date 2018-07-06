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В гостях у кинологов побывали участники специальной смены лагеря "Альтернатива"

Сегодня, 18:05 | Просмотров: 66 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Знакомить подростков с кинологической службой уже стало хорошей традицией. На этот раз в гостях у кинологов побывали участники специальной смены лагеря "Альтернатива". Чем удивляли ребят?

У них нет табельного оружия и служебной формы, но это не мешает им называться четвероногими сотрудниками полиции. Только задерживать сегодня никого не надо - перед служебными собаками стоит другая задача - показать детям свои лучшие навыки дрессировки.

В гостях у кинологов побывали участники специальной смены лагеря "Альтернатива"СЕРГЕЙ НОРКИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ЦЕНТРА КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Прежде всего, познакомить их с данным видом деятельности, с кинологической службой хотим, чтобы они познакомились с нашими питомцами, посмотрели, как работают кинологи, по каким направлениям работают».

Какие породы собак несут службу в полиции, чем кормят и как обучают четвероногих, а также о том, какие служебные задачи им приходится выполнять. Уже стало хорошей традицией, знакомить с кинологической службой подрастающее поколение. Для последних, это и отдых, и новые знания и масса положительных эмоций.

В гостях у кинологов побывали участники специальной смены лагеря "Альтернатива"ЛЮДМИЛА ПЕСТОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ЛАГЕРЯ "АЛЬТЕРНАТИВА":
«Очень многие ребята, как вот они объясняют, думали, что вообще здесь снимают кино - кинологическая служба и вот сейчас они знакомятся с деятельностью сотрудников кинологической службы. Для них это очень интересно. У многих есть свои собаки, очень много вопросов и они с огромным удовольствием общаются».

Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самое зрелищное для юной публики и, по словам кинологов, самое любимое занятие служебных собак - задержание преступника.

В гостях у кинологов побывали участники специальной смены лагеря "Альтернатива"ЕГОР ПОНОМАРЁВ:
«Мне понравилось выступление собаки, как она искала взрывное вещество».

А чтобы была полная погруженность в процесс - для ребят уникальная возможность лично поучаствовать в выполнении некоторых элементов. Такое уж точно запоминается на всю жизнь.


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