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Новоселье в Слободском по улице Ульяны Громовой

Вчера, 17:57 | Просмотров: 132 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Слободском по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в этом году будет расселено более 80 семей. Накануне ключи от квартир получили жильцы дома по улице Ульяны Громовой.

Цветы в подъезде - добрый знак, новосёлы стараются сразу сделать свой дом уютным и красивым. В квартирах, каждая из которых больше 70 квадратных метров, просторные комнаты: хоть в футбол с детьми играй, стоит вся необходимая бытовая техника. Этих квартир люди ждали очень долго. И ожидание того стоило.

Новоселье в Слободском по улице Ульяны ГромовойОЛЬГА КАПУСТИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЛОБОДСКОГО:
«Тут даже слов нет, всё очень здорово, очень красиво. 3 комнаты, просторно. Раньше я жила в бараке, 35 лет там прожила».
 
Дом был построен в 2016 году, и хотя квартиры для переселенцев в нём покупались на "вторичном рынке", в них никто еще не жил: они новые. Всего было куплено 5 квартир.

Новоселье в Слободском по улице Ульяны ГромовойТАТЬЯНА БАБИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЛОБОДСКОГО:
«Нам ключи дали только 4 июля, начали переезжать, коробочки носим. Очень рады, что нас переселили. Старое жилье было совсем плохое, жить не возможно, полы проседают, потолок расходится, небо было видно».
 
Ещё в Слободском планируется расселить 15 ветхих и аварийных домов, общей площадью около 3 000 квадратных метров. Администрация города решила пойти по пути покупки жилья на вторичном рынке, а нее строить дома "с нуля", поскольку по условиям Программы, надо успеть расселить людей до конца года.

Новоселье в Слободском по улице Ульяны ГромовойПАВЕЛ ВАЙКУТИС, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СЛОБОДСКОГО;
«Сейчас у нас уже 40 аукционов из 85 состоялось, то есть, половина квартир куплена. На неделе мы будем вручать другим семьям ключи. И постепенно, если всё нормально с аукционами будет, мы всех расселим».
 
Сейчас в стране завершается процесс переселения из домов, которые были внесены в реестр ветхих и аварийных до начала 2012 года. По планам Фонда содействия реформированию ЖКХ, Государственная программа переселения продолжится с 2019 года. Из бюджета на эти цели могут направить 25 миллиардов рублей.


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