Новоселье в Слободском по улице Ульяны Громовой

Поделиться новостью:

В Слободском по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в этом году будет расселено более 80 семей. Накануне ключи от квартир получили жильцы дома по улице Ульяны Громовой.Цветы в подъезде - добрый знак, новосёлы стараются сразу сделать свой дом уютным и красивым. В квартирах, каждая из которых больше 70 квадратных метров, просторные комнаты: хоть в футбол с детьми играй, стоит вся необходимая бытовая техника. Этих квартир люди ждали очень долго. И ожидание того стоило.Дом был построен в 2016 году, и хотя квартиры для переселенцев в нём покупались на "вторичном рынке", в них никто еще не жил: они новые. Всего было куплено 5 квартир.Ещё в Слободском планируется расселить 15 ветхих и аварийных домов, общей площадью около 3 000 квадратных метров. Администрация города решила пойти по пути покупки жилья на вторичном рынке, а нее строить дома "с нуля", поскольку по условиям Программы, надо успеть расселить людей до конца года.Сейчас в стране завершается процесс переселения из домов, которые были внесены в реестр ветхих и аварийных до начала 2012 года. По планам Фонда содействия реформированию ЖКХ, Государственная программа переселения продолжится с 2019 года. Из бюджета на эти цели могут направить 25 миллиардов рублей.