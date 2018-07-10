Восстановление церкви в селе Илгань Верхошижемского района

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В селе Илгань Верхошижемского района идет восстановление церкви Владимирской иконы Божьей Матери. Работы продолжаются уже более пяти лет.Эта церковь была построена в начале 19-го века. Она дольше других храмов в районе была в числе действующих. Но в тридцатые годы ее закрыли. И лишь после войны она вновь была передана верующим. Службы в ней окончательно прекратились в хрущевские времена.После того как храм пережил пожар, жители села решили - надо сделать все, чтобы восстановить главную ценность Илгани. Первым делом ее освободили от растительности. Далее начались работы над фасадом. Предварительно было получено заключение от архитектора, что объект может быть отремонтирован. Сейчас в нем заменены окна, окрашены стены. И причастны к этому не бригады строителей, а простые люди, откликнувшиеся на просьбу о помощи.Своими силами из подручных материалов селяне обустроили солею. Выложили кирпичами и досками пол. И приход ожил. Сейчас он место притяжения более трехсот жителей села.Храм открыт круглый год. Зимой от морозов спасает печка. В планах в подвале установить котельную. Первым настоятелем храма после начала его восстановления был иерей Михаил Ковальский, трагически погибший этим летом в автокатастрофе. Он вместе с прихожанами многое сделал для реставрации церкви. Вернуть ей прежний облик стало долгом для жителей Илгани.Красоты храму добавят и иконы под алтарем. Для их обновления уже найден художник. Восстановление идет постепенно. И вклад в это вносит не только население Верхошижемского района, но и их земляки, проживающие в других регионах России.