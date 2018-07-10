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Восстановление церкви в селе Илгань Верхошижемского района

Вчера, 18:00 | Просмотров: 142 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В селе Илгань Верхошижемского района идет восстановление церкви Владимирской иконы Божьей Матери. Работы продолжаются уже более пяти лет.

Эта церковь была построена в начале 19-го века. Она дольше других храмов в районе была в числе действующих. Но в тридцатые годы ее закрыли. И лишь после войны она вновь была передана верующим. Службы в ней окончательно прекратились в хрущевские времена.

Восстановление церкви в селе Илгань Верхошижемского района ГАЛИНА ПОСТНИКОВА:
«В 61-м году содрали все иконы. В ближайшем лесу их сожгли. Люди помнят фамилии, кто это сделал. Храм использовался как склад минеральных удобрений. А колокольня использовалась как пожарная вышка».

После того как храм пережил пожар, жители села решили - надо сделать все, чтобы восстановить главную ценность Илгани. Первым делом ее освободили от растительности. Далее начались работы над фасадом. Предварительно было получено заключение от архитектора, что объект может быть отремонтирован. Сейчас в нем заменены окна, окрашены стены. И причастны к этому не бригады строителей, а простые люди, откликнувшиеся на просьбу о помощи.

Восстановление церкви в селе Илгань Верхошижемского района ЛЮБОВЬ ТИТКЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА:
«Коля, я даже фамилии его не знаю, и его брат Саша они приезжают сюда и говорят, что внутри у них есть такое, что они должны помочь нам восстановить храм. Мы им даем деньги на материалы и чисто символически, чтобы не умереть с голоду и на бензин».
 
Своими силами из подручных материалов селяне обустроили солею. Выложили кирпичами и досками пол. И приход ожил. Сейчас он место притяжения более трехсот жителей села.

- Все восстанавливаем, вот алтарь покрасили. Сначала три иконки было. Потом Галина Алексеевна большие иконы заказала. Отец Михаил вот иконостасы сделал. И теперь у нас есть, где поклониться и свечу поставить.
- На душе, конечно, радостно от этого.
- Сходим вот на субботник, на службу. Какое-то чувство внутреннего облегчения даже.

Храм открыт круглый год. Зимой от морозов спасает печка. В планах в подвале установить котельную. Первым настоятелем храма после начала его восстановления был иерей Михаил Ковальский, трагически погибший этим летом в автокатастрофе. Он вместе с прихожанами многое сделал для реставрации церкви. Вернуть ей прежний облик стало долгом для жителей Илгани.

ГАЛИНА ПОСТНИКОВА:
«Когда стоишь рядом с этими величественными руинами, ощущаешь себя просто пигмеем. По сравнению с нашими предками, которые голыми руками, какими-то блоками, лесами, веревками построили эту красоту. И посмотрите они стоят».

Красоты храму добавят и иконы под алтарем. Для их обновления уже найден художник. Восстановление идет постепенно. И вклад в это вносит не только население Верхошижемского района, но и их земляки, проживающие в других регионах России.


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