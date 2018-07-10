В Кикнуре появится первый в области "Дом для мамы"
Для Александра Оглоблина день Благоверных Петра и Февроньи является особенным - не так давно он создал семью, и у него родилась дочь. Александр поёт в церковном хоре, работает педагогом, а также выступает на различных мероприятиях. Фестиваль "Семья - малая церковь" не стал исключением.
АЛЕКСАНДР ОГЛОБЛИН:
«Я очень люблю ездить в такие отдаленные райцентры, потому что здесь такая атмосфера самобытности, здесь вот территория храма очень уютно обустроена, все вот эти мероприятия, связанные с подобными праздниками, проходят очень тепло».
В этот день прошла Божественная Литургия, Крестный ход и Молебен на начало строительства "Дома для мамы". Кроме того состоялся праздничный концерт, и на площади были представлены труды ремесленников со всей области.
СЕРГЕЙ ГАЛКИН, ГЛАВА КИКНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
«Самое главное достояние Кикнурского района - это наши люди, это наши семьи, и мы особую благодарность выражаем тем многодетным семьям, которые воспитывают у нас детей, кроме того, мы очень благодарны нашим семьям, которые принимают и воспитывают приемных детей».
По инициативе настоятеля Благовещенского храма было принято решение о строительстве Дома для Мамы для тех женщин, которые во время беременности или после рождения ребенка испытывают жизненные трудности. Такой благотворительный центр строится в нашей области впервые.
ИЕРЕЙ МИХАИЛ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ И ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ЯРАНСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Если им нужна помощь, они обращаются, мы, конечно же, примем и поможем им во всех спектрах жизни: юридической, психологической, помощь с оформлением документов, помощь с устройством на работу совместно с государственными структурами, совместно с бизнесом. Мы думаем, что этот проект реализован и будет приносить большую помощь».
В фестивале участвовало 8 районов - Кикнурский, Котельничский, Тужинский и другие. Такие праздники сплачивают наш народ и делают нашу жизнь светлее.
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