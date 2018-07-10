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В Кикнуре появится первый в области "Дом для мамы". Начало строительство было приурочено к празднованию дня семьи, любви и верности. Праздник здесь устроили для всех жителей города.Для Александра Оглоблина день Благоверных Петра и Февроньи является особенным - не так давно он создал семью, и у него родилась дочь. Александр поёт в церковном хоре, работает педагогом, а также выступает на различных мероприятиях. Фестиваль "Семья - малая церковь" не стал исключением.В этот день прошла Божественная Литургия, Крестный ход и Молебен на начало строительства "Дома для мамы". Кроме того состоялся праздничный концерт, и на площади были представлены труды ремесленников со всей области.По инициативе настоятеля Благовещенского храма было принято решение о строительстве Дома для Мамы для тех женщин, которые во время беременности или после рождения ребенка испытывают жизненные трудности. Такой благотворительный центр строится в нашей области впервые.В фестивале участвовало 8 районов - Кикнурский, Котельничский, Тужинский и другие. Такие праздники сплачивают наш народ и делают нашу жизнь светлее.