Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома Кучаны

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«Очень сложная тема. Очень тяжело это рассказать, надо этим жить. Надо в этом жить. И зачастую в ущерб и семье своей гражданской семья байкерская и друзья в том числе. И по первому приглашению мы готовы приехать и помочь и порадоваться вместе и не дай бог пособолезновать. Ну, как-то так».

В минувшие выходные в Кировской области прошло одно из самых ожидаемых мероприятий для всего байкерского сообщества. На территории аэродрома Кучаны проходил фестиваль Взлетная полоса.Восьмой раз подряд кировские байкеры приглашают на Вятку своих друзей и единомышленников со всей страны. Это не то, место, куда захочется приехать любому человеку без исключения, но каждому будут здесь рады. Байкеры — это не просто отдельная субкультура или клубы по интересам. Это огромная семья, объединяющая одной идеей людей из разных городов.Впрочем, сюда приезжают именно со своими семьями. Традиционно взлетная полоса насыщена спортивными и культурными мероприятиями. В этом году на «Взлетке» выступили 16 рок-групп.Кроме того, в программу вошли гонки среди любителей на мотоциклах, квадроциклах и багги, призовой фонд составил около полумиллиона рублей. Традиционно остались довольны «Взлеткой» и постоянные гости фестиваля.Только к середине второго дня из трех, организаторы насчитали больше пяти тысяч гостей.