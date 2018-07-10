Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома Кучаны
Восьмой раз подряд кировские байкеры приглашают на Вятку своих друзей и единомышленников со всей страны. Это не то, место, куда захочется приехать любому человеку без исключения, но каждому будут здесь рады. Байкеры — это не просто отдельная субкультура или клубы по интересам. Это огромная семья, объединяющая одной идеей людей из разных городов.
БОРИС, Г. КАЗАНЬ:
ПАВЕЛ ВОЛЮЧЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ МОТОКЛУБА HAWKS MC:
«У нас организована сцена, музыка. У нас вчера пел трубецкой, сегодня выступает Найк Борзов. Сегодня у нас трансляция организована, фан-зона, играют наши в футбол, поэтому много гостей придет смотреть на эту игру. Значит, что еще. Для детишек здесь организована у нас … и на лошадках могут покататься и карусели есть и надувные горки. Питание организовано».
Кроме того, в программу вошли гонки среди любителей на мотоциклах, квадроциклах и багги, призовой фонд составил около полумиллиона рублей. Традиционно остались довольны «Взлеткой» и постоянные гости фестиваля.
ПАВЕЛ КЛЕПИКОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«Сама атмосфера здесь очень приятная, люди. Хочется с ними общаться. В общем, все классно.
- Прокатиться на чем-то уже удалось?
- Нет, пока только посидеть».
АЛЕКСЕЙ ВОРОНЦОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«Взлетная полоса — она настолько дружное мероприятие, что можно к любой палатке подойти, познакомиться пообщаться, настолько все добрые, позитивные».
Только к середине второго дня из трех, организаторы насчитали больше пяти тысяч гостей.
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