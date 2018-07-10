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Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома Кучаны

Сегодня, 10:47 | Просмотров: 112 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В минувшие выходные в Кировской области прошло одно из самых ожидаемых мероприятий для всего байкерского сообщества. На территории аэродрома Кучаны проходил фестиваль Взлетная полоса.

Восьмой раз подряд кировские байкеры приглашают на Вятку своих друзей и единомышленников со всей страны. Это не то, место, куда захочется приехать любому человеку без исключения, но каждому будут здесь рады. Байкеры — это не просто отдельная субкультура или клубы по интересам. Это огромная семья, объединяющая одной идеей людей из разных городов.

Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома КучаныБОРИС, Г. КАЗАНЬ:
«Очень сложная тема. Очень тяжело это рассказать, надо этим жить. Надо в этом жить. И зачастую в ущерб и семье своей гражданской семья байкерская и друзья в том числе. И по первому приглашению мы готовы приехать и помочь и порадоваться вместе и не дай бог пособолезновать. Ну, как-то так».
 
 
Впрочем, сюда приезжают именно со своими семьями. Традиционно взлетная полоса насыщена спортивными и культурными мероприятиями. В этом году на «Взлетке» выступили 16 рок-групп.

Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома КучаныПАВЕЛ ВОЛЮЧЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ МОТОКЛУБА HAWKS MC:
«У нас организована сцена, музыка. У нас вчера пел трубецкой, сегодня выступает Найк Борзов. Сегодня у нас трансляция организована, фан-зона, играют наши в футбол, поэтому много гостей придет смотреть на эту игру. Значит, что еще. Для детишек здесь организована у нас … и на лошадках могут покататься и карусели есть и надувные горки. Питание организовано».

Кроме того, в программу вошли гонки среди любителей на мотоциклах, квадроциклах и багги, призовой фонд составил около полумиллиона рублей. Традиционно остались довольны «Взлеткой» и постоянные гости фестиваля.

Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома КучаныПАВЕЛ КЛЕПИКОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«Сама атмосфера здесь очень приятная, люди. Хочется с ними общаться. В общем, все классно.
- Прокатиться на чем-то уже удалось?
 - Нет, пока только посидеть».

Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома КучаныАЛЕКСЕЙ ВОРОНЦОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«Взлетная полоса — она настолько дружное мероприятие, что можно к любой палатке подойти, познакомиться пообщаться, настолько все добрые, позитивные».

Только к середине второго дня из трех, организаторы насчитали больше пяти тысяч гостей.


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