11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

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11 июля 2018 года с 10 до 18 часов прокуратура Кировской области проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов (перерыв с 13 до 13-48).

По телефону 8 (8332) 38-11-93 будут приниматься сообщения о нарушениях социальных прав инвалидов, в том числе при обеспечении доступа к объектам социальной инфраструктуры, представлении технических средств реабилитации.

Также на "горячей линии" можно будет получить разъяснения законодательства.

По всем поступившим обращениям будут проведены проверки и приняты меры прокурорского реагирования.

Оставить сообщения можно также на официальном сайте прокуратуры области.

по информации прокуратуры Кировской области