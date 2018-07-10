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В Слободском школьники выявляют нарушителей благоустройства

Сегодня, 15:29 | Просмотров: 64 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Слободском нарушителей правил благоустройства выявляют школьники. По инициативе городской администрации старшеклассники выходят в рейды и делают замечания владельцам магазинов за нескошенную траву и неубранный мусор.

Ребята идут вдоль улиц и смотрят: чисто ли у кафе, магазинов, парикмахерских. С собой берут листовки, в которых перечислены требования к благоустройству. Сегодня у детей уже второй рейд по Слободскому. Предыдущий был в конце июня. Тогда обошли примерно 20 точек, сделали замечания хозяевам и арендаторам. Где-то нарушения устранили, где-то - нет.

- Здесь была высокая трава, а теперь всё скошено, я довольна.

Но не везде ещё чисто и красиво. Высота травы должна быть строго определённой.

В Слободском школьники выявляют нарушителей благоустройства ЕВА КОСТЫЛЕВА:
«На данной территории мы видим нескошенную траву, её высота выше 15 сантиметров. Зайдем в данное учреждение и отдадим листовки, где написано, как содержать территорию в летний период».

Ребята даже говорить стараются на камеру официально-деловым стилем, как настоящие маленькие чиновники. Возможно, кто-то из них будет потом работать в государственных контрольно-надзорных органах, а знания и навыки, приобретенные в этих рейдах, пригодятся. Да и городской администрации помощь не лишняя.

В Слободском школьники выявляют нарушителей благоустройства КСЕНИЯ ШМАКОВА, КОНСУЛЬТАНТ ПО ВОПРОСАМ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СЛОБОДСКОГО:
«Мы думаем, что такой опыт очень полезен для ребят. Многие думали, что за благоустройство отвечает только городская администрация. И они будут бережней относиться к окружающей среде, ни кто из них не будет мусорить, потому что они сами ругают собственников помещений за это».

Исторический центр Слободского, в целом, производит довольно приятное впечатление: древний город ухоженный и красивый, но это - общая заслуга, и большой вклад в неё сделали школьники, готовые уделить время своих летних каникул общественно полезной работе.


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