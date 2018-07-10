В Слободском школьники выявляют нарушителей благоустройства

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В Слободском нарушителей правил благоустройства выявляют школьники. По инициативе городской администрации старшеклассники выходят в рейды и делают замечания владельцам магазинов за нескошенную траву и неубранный мусор.Ребята идут вдоль улиц и смотрят: чисто ли у кафе, магазинов, парикмахерских. С собой берут листовки, в которых перечислены требования к благоустройству. Сегодня у детей уже второй рейд по Слободскому. Предыдущий был в конце июня. Тогда обошли примерно 20 точек, сделали замечания хозяевам и арендаторам. Где-то нарушения устранили, где-то - нет.Но не везде ещё чисто и красиво. Высота травы должна быть строго определённой.Ребята даже говорить стараются на камеру официально-деловым стилем, как настоящие маленькие чиновники. Возможно, кто-то из них будет потом работать в государственных контрольно-надзорных органах, а знания и навыки, приобретенные в этих рейдах, пригодятся. Да и городской администрации помощь не лишняя.Исторический центр Слободского, в целом, производит довольно приятное впечатление: древний город ухоженный и красивый, но это - общая заслуга, и большой вклад в неё сделали школьники, готовые уделить время своих летних каникул общественно полезной работе.