Поделиться новостью:

В Белой Холунице состоялся фестиваль железа. Мастера кузнечного дела со всей страны сразились в умении создавать из металла шедевры.На один день Белая Холуница превратилась в средневековый городок. На центральной улице, которую здесь на столичный манер называют Арбатом, собрались все местные жители. Со всех сторон раздавались звуки ударов молота по раскаленному железу. Кузнецы со всей страны соревновались в своём мастерстве.Фестиваль железа в Белой Холунице считают данью предкам. Когда-то здесь были открыты месторождения железной руды. В 18 веке открылся железоделательный завод, на базе которого в последствии появился и машиносроительный. Фестиваль железа проводится уже в четвертый раз, и администрация города намерена привлекать в Белую Холуницу все больше туристов и гостей из других районов.Для зрителей, были выставлены некоторые работы местных кузнецов, проводилась развлекательная концертная программа и конечно весь день была отрыта ярмарка. Финалом мероприятия стало награждение мастеров, победивших в конкурсе.