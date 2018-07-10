В Белой Холунице состоялся фестиваль железа
На один день Белая Холуница превратилась в средневековый городок. На центральной улице, которую здесь на столичный манер называют Арбатом, собрались все местные жители. Со всех сторон раздавались звуки ударов молота по раскаленному железу. Кузнецы со всей страны соревновались в своём мастерстве.
МИХАИЛ ГРОМОВ, Г. МОСКВА:
«Я сковал голубя, он стоит на столе у жюри. А сколько времени...Ну есть свободная минутка, что-то придумываешь, делаешь, а сколько в общем времени, я даже не могу сказать».
АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ, Г. ПЕРМЬ:
«В Белой Холунице я в первый раз. Мне все здесь очень нравится. Я думаю, что я здесь не последний раз. Буду дальше продолжать и в следующем году обязательно посещу это мероприятие. Сегодня конкурсное задание было — голуби. Делали голубей. Вот мой голубок».
Фестиваль железа в Белой Холунице считают данью предкам. Когда-то здесь были открыты месторождения железной руды. В 18 веке открылся железоделательный завод, на базе которого в последствии появился и машиносроительный. Фестиваль железа проводится уже в четвертый раз, и администрация города намерена привлекать в Белую Холуницу все больше туристов и гостей из других районов.
СТАНИСЛАВ КАШИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Вообще Белая Холуница была, наверно одним из первых таких районных центров, которые активно начали развивать такую тему местного уездного туризма. Туризма вдали от крупных городов. Хотелось бы, наверно, в первую очередь увеличить количество представителей… Я знаю, что Кировская область очень богата на людей вот именно такого ремесла, и хотелось бы видеть их как можно больше здесь у нас на фестивале потому, что пока с небольшим перевесом, но все-таки гостей больше».
Для зрителей, были выставлены некоторые работы местных кузнецов, проводилась развлекательная концертная программа и конечно весь день была отрыта ярмарка. Финалом мероприятия стало награждение мастеров, победивших в конкурсе.
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