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В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревень

Сегодня, 15:32 | Просмотров: 76 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В деревне Большие Кулики Верхошижемского района прошёл фестиваль исчезнувших деревень. На праздник приехали жители округи и их потомки из разных регионов страны.

Как показали предыдущие фестивали, собрать потомков, даже со всей России, по словам организаторов не так и сложно. Среди жителей района много тех, кто увлекается историей малой родины. Собирают архивы поселений, хранят старые фотографии и рассказывают о временах былых подрастающему поколению.
 
 
Калачиги, Воронье, Угор. Теперь к этим деревням присоединились и Большие Кулики. Здесь на пожертвования установлен памятник. На нем 30 указателей с наименования деревень, которых уже нет. Большие Кулики единственный населенный пункт, что остался в Тюменском сельском округе.

В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревеньИГОРЬ ЕЛСУКОВ, ГЛАВА ВЕРХОШИЖЕМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Исчезнувшие деревни унесли с собой часть истории и культуры. На их месте сейчас поля и леса. А когда то здесь кипела жизнь, игрались свадьбы, рождались дети».

Деревенский праздник готовили всем миром. В его подготовке был задействован отряд волонтеров из Среднеивкино. Деревень хотя и нет сегодня на карте района, но память о них должна сохраниться, решили местные жители. Среди них был и Аркадий Тупицын. Краевед, написавший книгу о своей малой родине – деревне Сунское.

В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревеньАРКАДИЙ ТУПИЦЫН, КРАЕВЕД:
«После 61-го года, когда здесь был организован совхоз, людей из колхозников сделали рабочими. Обрезали усадьбы, коров забрали, как в 30-е годы и люди поехали».

Параду деревень под звуки оркестра не помешал даже проливной дождь. Народные гуляния в деревни закончились лишь поздним вечером. Но по лицам людей читалось, что они были счастливы оказаться в родных местах, с которыми связаны истории жизни их семей.


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