В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревень

Поделиться новостью:

Как показали предыдущие фестивали, собрать потомков, даже со всей России, по словам организаторов не так и сложно. Среди жителей района много тех, кто увлекается историей малой родины. Собирают архивы поселений, хранят старые фотографии и рассказывают о временах былых подрастающему поколению.

В деревне Большие Кулики Верхошижемского района прошёл фестиваль исчезнувших деревень. На праздник приехали жители округи и их потомки из разных регионов страны.Калачиги, Воронье, Угор. Теперь к этим деревням присоединились и Большие Кулики. Здесь на пожертвования установлен памятник. На нем 30 указателей с наименования деревень, которых уже нет. Большие Кулики единственный населенный пункт, что остался в Тюменском сельском округе.Деревенский праздник готовили всем миром. В его подготовке был задействован отряд волонтеров из Среднеивкино. Деревень хотя и нет сегодня на карте района, но память о них должна сохраниться, решили местные жители. Среди них был и Аркадий Тупицын. Краевед, написавший книгу о своей малой родине – деревне Сунское.Параду деревень под звуки оркестра не помешал даже проливной дождь. Народные гуляния в деревни закончились лишь поздним вечером. Но по лицам людей читалось, что они были счастливы оказаться в родных местах, с которыми связаны истории жизни их семей.