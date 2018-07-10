В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревень
ИГОРЬ ЕЛСУКОВ, ГЛАВА ВЕРХОШИЖЕМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Исчезнувшие деревни унесли с собой часть истории и культуры. На их месте сейчас поля и леса. А когда то здесь кипела жизнь, игрались свадьбы, рождались дети».
Деревенский праздник готовили всем миром. В его подготовке был задействован отряд волонтеров из Среднеивкино. Деревень хотя и нет сегодня на карте района, но память о них должна сохраниться, решили местные жители. Среди них был и Аркадий Тупицын. Краевед, написавший книгу о своей малой родине – деревне Сунское.
АРКАДИЙ ТУПИЦЫН, КРАЕВЕД:
«После 61-го года, когда здесь был организован совхоз, людей из колхозников сделали рабочими. Обрезали усадьбы, коров забрали, как в 30-е годы и люди поехали».
Параду деревень под звуки оркестра не помешал даже проливной дождь. Народные гуляния в деревни закончились лишь поздним вечером. Но по лицам людей читалось, что они были счастливы оказаться в родных местах, с которыми связаны истории жизни их семей.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
20.06.2015