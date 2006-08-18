30 лет колокольному звону
Прекрасный облик Трифонова монастыря за тридцать лет стал для него родным. Александр Максимов приходит сюда на работу, каждый день и в будни, и в праздники.
Путь в звонницу выложен старинными плитами. Лестница довольно крутая и очень узкая.
- Такие узкие проходы делали, скорее всего, чтобы монахи соблюдали форму. В некоторых церквях они еще меньше - там боком ходят.
Звонница Александра под самым небом. Отсюда видно старую Вятку, здесь гуляет ветер, словно помогая звонарю раскачивать колокола. Самый большой весит больше трех тонн. Его благовест мы всегда слышим первым.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Благовестом называют мерные удары в один большой колокол. Этим звоном верующих созывают в храм. Почему благовест, да потому что этот звон возвещает благую весть о начале богослужения».
Сегодня песнь колокола часть православной традиции. Но было время, когда колокола молчали.
После революции 17-го года храмы по всей России стали немыми. Первое, что делали большевики - сбрасывали колокола. Молчание длилось несколько десятилетий. В 1988 году, в год тысячелетия Руси, церквям вновь разрешили звонить. Тогда зазвонила и Вятка, подарив верующим радость колокольного перезвона.
Конец 80-х стал судьбоносным и для Александра Максимова. Его одноклассник, тогда секретарь епархии Александр Могилев, ныне он митрополит Астанайский и Казахстанский, обратился с необычной просьбой.
АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ, ЗВОНАРЬ:
АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ, ЗВОНАРЬ:
АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ, ЗВОНАРЬ:
СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ, ЗВОНАРЬ, СЫН АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВА:
«Летом три месяца подряд ходил в Серафимовскую, отец показывал мне движения, дублировал мои руки. Сначала я боялся, стеснялся, потом стал звонить один, отец контролировал меня».
Сегодня Станислав тоже, как и отец звонарь. Это стало его любимым увлечением. Он звонит в Троицком храме села Кстинино. Иногда берет с собой сына, тоже Станислава. Малышу всего пять лет, но он уже знает, как бить в колокол.
Отец, дедушка, прекрасный музыкант, звонарь Александр Максимов стал учителем для многих уже состоявшихся звонарей. Он создал в Вятке свою звонарную школу, куда может придти любой человек и познать музыку колоколов.
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