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Новости / Общество

30 лет колокольному звону

Вчера, 12:22 | Просмотров: 151 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В этом году исполняется ровно тридцать лет, как в России разрешили звонить в колокола. В конце восьмидесятых зазвучали и храмы Кирова. Кто был первым вятским звонарем, и какие колокола сегодня украшают звонницы?

Прекрасный облик Трифонова монастыря за тридцать лет стал для него родным. Александр Максимов приходит сюда на работу, каждый день и в будни, и в праздники.

Путь в звонницу выложен старинными плитами. Лестница довольно крутая и очень узкая.

- Такие узкие проходы делали, скорее всего, чтобы монахи соблюдали форму. В некоторых церквях они еще меньше - там боком ходят.

Звонница Александра под самым небом. Отсюда видно старую Вятку, здесь гуляет ветер, словно помогая звонарю раскачивать колокола. Самый большой весит больше трех тонн. Его благовест мы всегда слышим первым.

30 лет колокольному звону ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Благовестом называют мерные удары в один большой колокол. Этим звоном верующих созывают в храм. Почему благовест, да потому что этот звон возвещает благую весть о начале богослужения».

Сегодня песнь колокола часть православной традиции. Но было время, когда колокола молчали.

После революции 17-го года храмы по всей России стали немыми. Первое, что делали большевики - сбрасывали колокола. Молчание длилось несколько десятилетий. В 1988 году, в год тысячелетия Руси, церквям вновь разрешили звонить. Тогда зазвонила и Вятка, подарив верующим радость колокольного перезвона.

Конец 80-х стал судьбоносным и для Александра Максимова. Его одноклассник, тогда секретарь епархии Александр Могилев, ныне он митрополит Астанайский и Казахстанский, обратился с необычной просьбой.

30 лет колокольному звону АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ, ЗВОНАРЬ:
«Я учился в музыкальном училище на эстрадном отделении. Он подошел, говорит, выручай, нам нужен звонарь. Я удивился. Я же не звонарь, не умею. А он: "Ты же музыкант, барабанщик. Звонарей нет, разрешили колокольный звон в России". Я говорю, попробую».
 
 
Александр не просто попробовал, он стал первым звонарем Вятки после долгой и драматичной паузы. Учиться звонарной грамоте было практически не у кого. Поехал искать старых звонарей по "Золотому кольцу". Вернувшись домой, взялся за дело. Первыми колокола зазвонили в Серафимовской церкви, единственной действующей в Кирове в советские годы. Колокольню пришлось собирать заново, повезло, что часть колоколов сохранились в подвале храма.

АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ, ЗВОНАРЬ:
«Там по колено листьев было, веревки гнилые, мешков десять мусора вынес. И давай там все перевешивать, делать, экспериментировать. Сначала одна педаль была, сидел на табуретке, потом вторая, потом четыре, сидел такой, как паук».
 
 
После Серафимовского храма с легкой руки Александра зазвучала Троицкая церковь в Макарье, затем и Успенский собор Трифонова монастыря. Сегодня здесь самый большой в Вятке колокольный ансамбль.

АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ, ЗВОНАРЬ:
«Старинные колокола совпали с молодыми. Я боялся, что они не договорятся друг с другом, а потом они "спелись" и звон стал такой хороший. Вот старинный Бакулевский, Слободской, Елабуга, Кукарка - по заказу боярыни Александровой».
 
 
Вместе с колокольным звоном в жизнь Александра пришла и вера. Он стал ходить на службу, окрестил сына Станислава. Когда мальчик перешел в пятый класс решил, что пора растить себе смену. Когда все сверстники бегали по дворам Станислав учился колокольной азбуке.

30 лет колокольному звону СТАНИСЛАВ МАКСИМОВ, ЗВОНАРЬ, СЫН АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВА:
«Летом три месяца подряд ходил в Серафимовскую, отец показывал мне движения, дублировал мои руки. Сначала я боялся, стеснялся, потом стал звонить один, отец контролировал меня».

Сегодня Станислав тоже, как и отец звонарь. Это стало его любимым увлечением. Он звонит в Троицком храме села Кстинино. Иногда берет с собой сына, тоже Станислава. Малышу всего пять лет, но он уже знает, как бить в колокол.

Отец, дедушка, прекрасный музыкант, звонарь Александр Максимов стал учителем для многих уже состоявшихся звонарей. Он создал в Вятке свою звонарную школу, куда может придти любой человек и познать музыку колоколов.


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