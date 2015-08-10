Победителями региональной "Зарницы" стала команда "Преображенцы" из Кикнура
Иметь 2 взрослый разряд по легкой атлетике и не поучаствовать в этих спортивных состязаниях - это не про Максима Долгушева, члена военно-патриотического клуба "Преображенцы". Кроме общего первого места, в личном зачёте юноша поднялся на высшую ступень пьедестала в силовой подготовке. Также в его активе второе место в беге на 60 метров. Несмотря на высокие результаты, он не хочет идти по стопам отца и в будущем становиться военным - его выбор пал на инженерное дело. Максим занимается в военно-патриотическом клубе с марта, но уже достиг отличных результатов.
МАКСИМ ДОЛГУШЕВ:
«Было очень легко. Но, конечно, соперники были достойные. Мы показали хорошие результаты именно по легкой атлетике».
У "Преображенцев" много наград. Например, на слете юнармейцев в апреле клубу был присвоен статус "Лучший юнармейский отряд Кировской области".
АНАТОЛИЙ ПРОКУДИН, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА КИКНУР:
«Военно-патриотический клуб создан в нашей школе в 2004 году. Бессменным руководителем клуба является Игорь Витальевич Юдинцев. Пришел из милиции - майор милиции в отставке - энтузиаст своего дела, замечательно трудится. И за эти годы наш клуб достиг, я считаю, значительных результатов».
В очередной раз, победив на региональном этапе, "Преображенцы" будут в шестой раз представлять Кировскую область на Зарнице Поволжья в Оренбурге, которая пройдет в сентябре.
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