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Победителями региональной "Зарницы" стала команда "Преображенцы" из Кикнура

Вчера, 12:24 | Просмотров: 153 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В шестой раз победителями регионального этапа военно-спортивной игры "Зарница" стала команда "Преображенцы" из Кикнура. На тренировке победителей побывала наш корреспондент.

Иметь 2 взрослый разряд по легкой атлетике и не поучаствовать в этих спортивных состязаниях - это не про Максима Долгушева, члена военно-патриотического клуба "Преображенцы". Кроме общего первого места, в личном зачёте юноша поднялся на высшую ступень пьедестала в силовой подготовке. Также в его активе второе место в беге на 60 метров. Несмотря на высокие результаты, он не хочет идти по стопам отца и в будущем становиться военным - его выбор пал на инженерное дело. Максим занимается в военно-патриотическом клубе с марта, но уже достиг отличных результатов.

Победителями региональной "Зарницы" стала команда "Преображенцы" из КикнураМАКСИМ ДОЛГУШЕВ:
«Было очень легко. Но, конечно, соперники были достойные. Мы показали хорошие результаты именно по легкой атлетике».

У "Преображенцев" много наград. Например, на слете юнармейцев в апреле клубу был присвоен статус "Лучший юнармейский отряд Кировской области".

Победителями региональной "Зарницы" стала команда "Преображенцы" из КикнураАНАТОЛИЙ ПРОКУДИН, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА КИКНУР:
«Военно-патриотический клуб создан в нашей школе в 2004 году. Бессменным руководителем клуба является Игорь Витальевич Юдинцев. Пришел из милиции - майор милиции в отставке - энтузиаст своего дела, замечательно трудится. И за эти годы наш клуб достиг, я считаю, значительных результатов».
 
В очередной раз, победив на региональном этапе, "Преображенцы" будут в шестой раз представлять Кировскую область на Зарнице Поволжья в Оренбурге, которая пройдет в сентябре.


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