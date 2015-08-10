Победителями региональной "Зарницы" стала команда "Преображенцы" из Кикнура

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В шестой раз победителями регионального этапа военно-спортивной игры "Зарница" стала команда "Преображенцы" из Кикнура. На тренировке победителей побывала наш корреспондент.Иметь 2 взрослый разряд по легкой атлетике и не поучаствовать в этих спортивных состязаниях - это не про Максима Долгушева, члена военно-патриотического клуба "Преображенцы". Кроме общего первого места, в личном зачёте юноша поднялся на высшую ступень пьедестала в силовой подготовке. Также в его активе второе место в беге на 60 метров. Несмотря на высокие результаты, он не хочет идти по стопам отца и в будущем становиться военным - его выбор пал на инженерное дело. Максим занимается в военно-патриотическом клубе с марта, но уже достиг отличных результатов.У "Преображенцев" много наград. Например, на слете юнармейцев в апреле клубу был присвоен статус "Лучший юнармейский отряд Кировской области".В очередной раз, победив на региональном этапе, "Преображенцы" будут в шестой раз представлять Кировскую область на Зарнице Поволжья в Оренбурге, которая пройдет в сентябре.