В Кирове проверяют безопасность детских площадок и скверов.

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В частности, были демонтированы самодельные качели в сквере на улице Менделеева, 36.

По словам специалистов, на это были достаточно серьёзные причины.

Зеленая территория на улице Менделеева, обустроенная в рамках реализации городского проекта «30 скверов», задумывалась как место отдыха для подростков и молодежи.

Конструкция качелей не была рассчитана на малышей, тем не менее качели активно использовались и школьниками, и детьми дошкольного возраста.

Массивные конструкции качелей подвешены на тонких цепях. В соответствии с новыми требованиями национального стандарта по безопасности оборудования детских игровых площадок цепь на таких конструкциях должна быть защищена специальной пленкой.

Деревянное основание под качелями (поддоны) тоже может быть небезопасным: при падении в щели может попасть нога или рука маленького ребенка. Поэтому было решено качели демонтировать.

Проверки детских комплексов в настоящее время проводятся по всему городу. Напомним, ранее в городе было зафиксировано несколько случаев травмирования детей на детских площадках. Так, в сентябре прошлого года девочка сломала руку, качаясь на старых качелях в Малой Субботихе. Зимой нынешнего года поступали жалобы на деревянную горку у цирка.

Оба опасных объекта были демонтированы.