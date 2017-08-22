Кировские спасатели провели экспедиционный рейд по реке Вятке
Красоты здешних мест всегда привлекают рыбаков, судовладельцев, туристов-байдарочников и просто отдыхающих. Но один из пляжных дней выдался не похожим на остальные. Приезд участников экспедиционного рейда МЧС стал настоящим сюрпризом. В рамках проекта «Научись спасать жизнь» был проведён мастер-класс по спасению утопающих и оказанию им первой помощи. Но вначале спасатели рассказали о существующих средствах безопасности на воде и то, как их надо правильно использовать.
- Любой человека, когда падает у него идет группировка. Руки к верху он поднимает. И когда вы падайте, этот жилет у вас просто выскочит. Поверьте моему жизненному опыту. На дочке проверял.
Массовыми уроками безопасности в школах и оздоровительных лагерях Кировской области уже никого не удивить. Но для отдыхающих на пляже все увиденное было в новинку. Им, к примеру, на практике показали первоочередные действия при переворачивании байдарки.
- Ошибка бывает, что люди выползают на байдарку, пытаются ее перевернуть, и все вы байдарку утопили.
Транспортировка утопающего и его реанимация на суше. К инструктажу отдыхающие отнеслись с пониманием. На практике в жаркую погоду обстановка на воде обостряется. Об этом говорит тревожная статистика: с начала сезона более 20-ти утонувших. И такие рейды часть профилактической работы с населением. Каждому были вручены тематические памятки по мерам безопасности на воде.
АЛЕКСЕЙ, СУДОВЛАДЕЛЕЦ:
«Вода это не игрушки. Баловаться на ней строго запрещено. Мы исполняем все требования. Естественно, минус алкоголь».
Рейд преследовал несколько целей. Кроме информирования населения, шел мониторинг мест отдыха и выявление несанкционированных пляжей. Проверялись маломерные суда. Особое внимание обращалось на наличие в них спасательных жилетов.
МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МСЧ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Люди, вот мы видели во время рейда, перевозя детей, несколько человек даже не одевают спасжилеты. Кроме того, используют маломерные средства, которые не безопасны. Много нарушений, которые говорят об отсутствии культуры».
В рейд впервые вышел недавно полученный инспекторами ГИМС катер "Корвет-850". Для отработки навыков управления спасатели провели условное преследование нарушителя, маневрирование, подход и отход от пирса, а также подход судна к утопающему. В "День МЧС" "Корвет" был задействован и с еще одной целью.
ЕВГЕНИЙ ЗЛОБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ:
«Небольшую прогулку, устраиваем, особенно для детей. Чтобы они с детства понимали, как зайти на маломерное судно, что нужно сделать, чтобы отправиться в плавание, как себя вести на борту».
Насыщенный по впечатлениям день, проведенный отдыхающими вместе со спасателями, не оставил равнодушными как детей, так и взрослых.
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