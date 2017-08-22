ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

12 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.2062
EURO: 72.6817
Погода в городе Кирове:
вечером:  +18...+20°C
ночью:  +15...+17°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировские спасатели провели экспедиционный рейд по реке Вятке

Вчера, 15:16 | Просмотров: 136 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировские спасатели провели экспедиционный рейд по реке Вятке. Маршрут проходил по территории Советского и Лебяжского районов - в местах, которые называют «Вятской Швейцарией».

Красоты здешних мест всегда привлекают рыбаков, судовладельцев, туристов-байдарочников и просто отдыхающих. Но один из пляжных дней выдался не похожим на остальные. Приезд участников экспедиционного рейда МЧС стал настоящим сюрпризом. В рамках проекта «Научись спасать жизнь» был проведён мастер-класс по спасению утопающих и оказанию им первой помощи. Но вначале спасатели рассказали о существующих средствах безопасности на воде и то, как их надо правильно использовать.

- Любой человека, когда падает у него идет группировка. Руки к верху он поднимает. И когда вы падайте, этот жилет у вас просто выскочит. Поверьте моему жизненному опыту. На дочке проверял.

Массовыми уроками безопасности в школах и оздоровительных лагерях Кировской области уже никого не удивить. Но для отдыхающих на пляже все увиденное было в новинку. Им, к примеру, на практике показали первоочередные действия при переворачивании байдарки.

- Ошибка бывает, что люди выползают на байдарку, пытаются ее перевернуть, и все вы байдарку утопили.

Транспортировка утопающего и его реанимация на суше. К инструктажу отдыхающие отнеслись с пониманием. На практике в жаркую погоду обстановка на воде обостряется. Об этом говорит тревожная статистика: с начала сезона более 20-ти утонувших. И такие рейды часть профилактической работы с населением. Каждому были вручены тематические памятки по мерам безопасности на воде.

Кировские спасатели провели экспедиционный рейд по реке ВяткеАЛЕКСЕЙ, СУДОВЛАДЕЛЕЦ:
«Вода это не игрушки. Баловаться на ней строго запрещено. Мы исполняем все требования. Естественно, минус алкоголь».

Рейд преследовал несколько целей. Кроме информирования населения, шел мониторинг мест отдыха и выявление несанкционированных пляжей. Проверялись маломерные суда. Особое внимание обращалось на наличие в них спасательных жилетов.

Кировские спасатели провели экспедиционный рейд по реке ВяткеМИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МСЧ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Люди, вот мы видели во время рейда, перевозя детей, несколько человек даже не одевают спасжилеты. Кроме того, используют маломерные средства, которые не безопасны. Много нарушений, которые говорят об отсутствии культуры».

В рейд впервые вышел недавно полученный инспекторами ГИМС катер "Корвет-850". Для отработки навыков управления спасатели провели условное преследование нарушителя, маневрирование, подход и отход от пирса, а также подход судна к утопающему. В "День МЧС" "Корвет" был задействован и с еще одной целью.

Кировские спасатели провели экспедиционный рейд по реке ВяткеЕВГЕНИЙ ЗЛОБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ:
«Небольшую прогулку, устраиваем, особенно для детей. Чтобы они с детства понимали, как зайти на маломерное судно, что нужно сделать, чтобы отправиться в плавание, как себя вести на борту».

Насыщенный по впечатлениям день, проведенный отдыхающими вместе со спасателями, не оставил равнодушными как детей, так и взрослых.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Нововятском районе горячая вода в ближайшие дни появится в школе-интернате и бане.

14:10 12.07.2018


В Нововятском районе горячая вода в ближайшие дни появится в школе-интернате и бане.

Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» оценил международный эксперт по гомологации лыжных трасс.

11:11 12.07.2018


Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» оценил международный эксперт по гомологации лыжных трасс.

Темпы роста обрабатывающей промышленности Кировской области превысили среднероссийские.

10:56 12.07.2018


Темпы роста обрабатывающей промышленности Кировской области превысили среднероссийские.

В Кирове из окна выпала 9-летняя девочка.

10:50 12.07.2018


В Кирове из окна выпала 9-летняя девочка.

В Кировской области запустили новое производство фанеры.

16:19 11.07.2018


В Кировской области запустили новое производство фанеры.

Легкоатлетический манеж в Кирове откроется в конце сентября.

16:03 11.07.2018


Легкоатлетический манеж в Кирове откроется в конце сентября.

В Кирове проверяют безопасность детских площадок и скверов.

13:29 11.07.2018


В Кирове проверяют безопасность детских площадок и скверов.

Все новости

Вести. Кировская область

Православные верующие отмечают День апостолов Петра и Павла

17:32 12.07.2018


Православные верующие отмечают День апостолов Петра и Павла

Мост через Немду в Советске

17:32 12.07.2018


Мост через Немду в Советске

В Нововятском районе на улице Октябрьской, 22 обрушилась печь

17:31 12.07.2018


В Нововятском районе на улице Октябрьской, 22 обрушилась печь

Активисты ОНФ снова подняли проблему ж/д путепровода в Котельниче

17:30 12.07.2018


Активисты ОНФ снова подняли проблему ж/д путепровода в Котельниче

Без горячей воды в Кирове остаются несколько сотен домов

17:28 12.07.2018


Без горячей воды в Кирове остаются несколько сотен домов

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Рейд ГИМС

22.08.2017


Рейд ГИМС

Инспекторы ГИМС отправились в рейд по Вятке

25.06.2018


Инспекторы ГИМС отправились в рейд по Вятке

Лагерь МЧС "Живая вода"

21.08.2014


Лагерь МЧС "Живая вода"

Учения на воде

09.04.2010


Учения на воде

Лед на реке, даже в середине зимы, не безопасен

18.01.2017


Лед на реке, даже в середине зимы, не безопасен

Кировские спасатели: алкоголь и купание несовместимы

05.07.2016


Кировские спасатели: алкоголь и купание несовместимы

Популярные новости

В аварии под Котельничем погиб священник

04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

06.07.2018


В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

09.07.2018


В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

05.07.2018


В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх