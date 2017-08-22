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Кировские спасатели провели экспедиционный рейд по реке Вятке. Маршрут проходил по территории Советского и Лебяжского районов - в местах, которые называют «Вятской Швейцарией».Красоты здешних мест всегда привлекают рыбаков, судовладельцев, туристов-байдарочников и просто отдыхающих. Но один из пляжных дней выдался не похожим на остальные. Приезд участников экспедиционного рейда МЧС стал настоящим сюрпризом. В рамках проекта «Научись спасать жизнь» был проведён мастер-класс по спасению утопающих и оказанию им первой помощи. Но вначале спасатели рассказали о существующих средствах безопасности на воде и то, как их надо правильно использовать.Массовыми уроками безопасности в школах и оздоровительных лагерях Кировской области уже никого не удивить. Но для отдыхающих на пляже все увиденное было в новинку. Им, к примеру, на практике показали первоочередные действия при переворачивании байдарки.Транспортировка утопающего и его реанимация на суше. К инструктажу отдыхающие отнеслись с пониманием. На практике в жаркую погоду обстановка на воде обостряется. Об этом говорит тревожная статистика: с начала сезона более 20-ти утонувших. И такие рейды часть профилактической работы с населением. Каждому были вручены тематические памятки по мерам безопасности на воде.Рейд преследовал несколько целей. Кроме информирования населения, шел мониторинг мест отдыха и выявление несанкционированных пляжей. Проверялись маломерные суда. Особое внимание обращалось на наличие в них спасательных жилетов.В рейд впервые вышел недавно полученный инспекторами ГИМС катер "Корвет-850". Для отработки навыков управления спасатели провели условное преследование нарушителя, маневрирование, подход и отход от пирса, а также подход судна к утопающему. В "День МЧС" "Корвет" был задействован и с еще одной целью.Насыщенный по впечатлениям день, проведенный отдыхающими вместе со спасателями, не оставил равнодушными как детей, так и взрослых.