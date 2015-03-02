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На территории городского кладбища в Кирсе образовалась стихийная свалка

Сегодня, 14:43 | Просмотров: 71 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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На территории городского кладбища в Кирсе образовалась стихийная свалка. Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Также аналогичные нарушения выявлены ещё в семи поселениях Верхнекамского района.

У самого входа - памятник земляку, герою Великой Отечественной Петру Широнину. К Дню Победы территории воинских захоронений были приведены в порядок. На уборку было потрачено около ста тысяч рублей из городского бюджета. Однако, если зайти чуть дальше, можно увидеть, что мусорные кучи продолжают разрастаться, и это беспокоит местных жителей. С жалобами они обратились в прокуратуру. И в адрес главы администрации Кирсинского городского поселения было внесено представление о несоблюдении законодательства о погребении и похоронном деле.

На территории городского кладбища в Кирсе образовалась стихийная свалкаДМИТРИЙ КИРПИКОВ, ПРОКУРОР ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА:
«В случае, если указанные нарушения не будут устранены, прокуратурой района будет инициирована подготовка искового заявления для устранения данных нарушений. Сегодня объективно мы можем наблюдать на кладбище, что присутствуют несанкционированные очаги мусора».

А между тем, по санитарным нормам здесь должны быть и урны, и площадки для мусоросборников с подъездами к ним. На Кирсинском кладбище практически разрушено ограждение с лицевой стороны, а с остальных и вовсе отсутствует. Глава поселения комментировать на камеру ситуацию отказался, поэтому каким образом власти намерены решать проблему - пока не понятно. Добавим, что аналогичные нарушения выявлены еще в пяти сельских и трех городских поселениях. И прокуратурой Верхнекамского района внесены представления в адрес всех глав администраций.


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