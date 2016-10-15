Активисты ОНФ снова подняли проблему ж/д путепровода в Котельниче

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Активисты ОНФ снова подняли проблему железнодорожного путепровода в Котельниче. Из года в год дальнобойщики на фурах пытаются проехать под ним, невзирая на предупреждающие знаки. Что из этого выходит?Социальные сети переполнены фотографиями и видео разбитых под Котельничским мостом фур, а также ироничными комментариями жителей города и даже шуточными стихами о том, что застрявший в путепроводе большегруз — это неотъемлемая часть города. Однако, сотрудникам специальных служб и активистов ОНФ не до смеха.Предупреждающие знаки стоят на федеральной трассе при въезде в город, в самом городе и ограничители по высоте прямо на мосту. Но все это водителей дальнобойщиков не останавливает. Чаще всего навигатор показывает им короткий путь, минуя объездную федеральную автодорогу.Сотрудникам ГИБДД, действительно часто приходится разруливать дорожно-транспортные ситуации рядом с мостом. Когда один туннель заблокирован, второй временно становится реверсивным.В этом году по вине водителя фуры у моста произошло одно ДТП, в предыдущем 3, а в 2016 году в путепроводе большегрузы застревали 6 раз. Активисты ОНФ считают, что проблему необходимо вынести на федеральный уровень, потому что муниципальных денег для решения проблемы не хватит.