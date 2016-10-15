Активисты ОНФ снова подняли проблему ж/д путепровода в Котельниче
Социальные сети переполнены фотографиями и видео разбитых под Котельничским мостом фур, а также ироничными комментариями жителей города и даже шуточными стихами о том, что застрявший в путепроводе большегруз — это неотъемлемая часть города. Однако, сотрудникам специальных служб и активистов ОНФ не до смеха.
АЛЕКСЕЙ ДУДИН, АКТИВИСТ ОНФ:
«Это опасность, что не могут добраться скорые и другие специальные службы до противоположной части города. Второй момент - как известно, сейчас автомобильным транспортном перевозятся различные грузы, в том числе горючее, ядовитые... и так далее. То есть в случае аварии под мостом разрушение каких-то цистерн, емкостей, может произойти как возгорание, так и отравление».
Предупреждающие знаки стоят на федеральной трассе при въезде в город, в самом городе и ограничители по высоте прямо на мосту. Но все это водителей дальнобойщиков не останавливает. Чаще всего навигатор показывает им короткий путь, минуя объездную федеральную автодорогу.
- Но они просто бывают, заезжайте их по навигатору сюда завозят и всё и как вообще проблематично сделать развернуться выехать насколько большие пробки обычно Но до универмага так-то обычно и дальше бывает и они разворачиваются Томас через город от Сбербанка.
- Видела и значит, большое скопление машин с той и с другой стороны и разруливает милиция тут значит с жезлами бывало такое.
Сотрудникам ГИБДД, действительно часто приходится разруливать дорожно-транспортные ситуации рядом с мостом. Когда один туннель заблокирован, второй временно становится реверсивным.
ДМИТРИЙ МАНИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД МО МВД РОССИИ «КОТЕЛЬНИЧСКИЙ»:
«Жители города, даже сами последнее время, видя, что заезжает грузовая машина пытаются остановить его, предупредить, что впереди мост. Ну, конечно, это очень большая проблема всего города и мы стараемся своим отделением ГИБДД. Рекомендуем администрации города повесить дополнительные знаки, аншлаги, установить ограничитель высоты, в последнее время как у дальнобойщиков называется, хлопушу. Чтобы водителей предупреждала, что идёт ограничение высоты моста».
В этом году по вине водителя фуры у моста произошло одно ДТП, в предыдущем 3, а в 2016 году в путепроводе большегрузы застревали 6 раз. Активисты ОНФ считают, что проблему необходимо вынести на федеральный уровень, потому что муниципальных денег для решения проблемы не хватит.
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