ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

13 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.2934
EURO: 72.4659
Погода в городе Кирове:
вечером:  +18...+20°C
ночью:  +16...+18°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Активисты ОНФ снова подняли проблему ж/д путепровода в Котельниче

Вчера, 17:30 | Просмотров: 234 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Активисты ОНФ снова подняли проблему железнодорожного путепровода в Котельниче. Из года в год дальнобойщики на фурах пытаются проехать под ним, невзирая на предупреждающие знаки. Что из этого выходит?

Социальные сети переполнены фотографиями и видео разбитых под Котельничским мостом фур, а также ироничными комментариями жителей города и даже шуточными стихами о том, что застрявший в путепроводе большегруз — это неотъемлемая часть города. Однако, сотрудникам специальных служб и активистов ОНФ не до смеха.

Активисты ОНФ снова подняли проблему ж/д путепровода в КотельничеАЛЕКСЕЙ ДУДИН, АКТИВИСТ ОНФ:
«Это опасность, что не могут добраться скорые и другие специальные службы до противоположной части города. Второй момент - как известно, сейчас автомобильным транспортном перевозятся различные грузы, в том числе горючее, ядовитые... и так далее. То есть в случае аварии под мостом разрушение каких-то цистерн, емкостей, может произойти как возгорание, так и отравление».

Предупреждающие знаки стоят на федеральной трассе при въезде в город, в самом городе и ограничители по высоте прямо на мосту. Но все это водителей дальнобойщиков не останавливает. Чаще всего навигатор показывает им короткий путь, минуя объездную федеральную автодорогу.

- Но они просто бывают, заезжайте их по навигатору сюда завозят и всё и как вообще проблематично сделать развернуться выехать насколько большие пробки обычно Но до универмага так-то обычно и дальше бывает и они разворачиваются Томас через город от Сбербанка.

- Видела и значит, большое скопление машин с той и с другой стороны и разруливает милиция тут значит с жезлами бывало такое.

Сотрудникам ГИБДД, действительно часто приходится разруливать дорожно-транспортные ситуации рядом с мостом. Когда один туннель заблокирован, второй временно становится реверсивным.

Активисты ОНФ снова подняли проблему ж/д путепровода в КотельничеДМИТРИЙ МАНИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД МО МВД РОССИИ «КОТЕЛЬНИЧСКИЙ»:
«Жители города, даже сами последнее время, видя, что заезжает грузовая машина пытаются остановить его, предупредить, что впереди мост. Ну, конечно, это очень большая проблема всего города и мы стараемся своим отделением ГИБДД. Рекомендуем администрации города повесить дополнительные знаки, аншлаги, установить ограничитель высоты, в последнее время как у дальнобойщиков называется, хлопушу. Чтобы водителей предупреждала, что идёт ограничение высоты моста».

В этом году по вине водителя фуры у моста произошло одно ДТП, в предыдущем 3, а в 2016 году в путепроводе большегрузы застревали 6 раз. Активисты ОНФ считают, что проблему необходимо вынести на федеральный уровень, потому что муниципальных денег для решения проблемы не хватит.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировский школьник стал победителем Международной математической олимпиады.

15:19 13.07.2018


Кировский школьник стал победителем Международной математической олимпиады.

В Кирове нарушителей правил благоустройства оштрафовали на 870 тысяч рублей.

12:10 13.07.2018


В Кирове нарушителей правил благоустройства оштрафовали на 870 тысяч рублей.

При поддержке российского Фонда кино в Яранске открылся кинозал.

12:05 13.07.2018


При поддержке российского Фонда кино в Яранске открылся кинозал.

Выпускниками проекта «Волонтеры информационного общества» стали 2710 кировчан.

10:11 13.07.2018


Выпускниками проекта «Волонтеры информационного общества» стали 2710 кировчан.

На встрече с профсоюзными лидерами Игорь Васильев обсудил развитие строительной отрасли в Кировской области.

10:06 13.07.2018


На встрече с профсоюзными лидерами Игорь Васильев обсудил развитие строительной отрасли в Кировской области.

В Нововятском районе горячая вода в ближайшие дни появится в школе-интернате и бане.

14:10 12.07.2018


В Нововятском районе горячая вода в ближайшие дни появится в школе-интернате и бане.

Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» оценил международный эксперт по гомологации лыжных трасс.

11:11 12.07.2018


Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» оценил международный эксперт по гомологации лыжных трасс.

Все новости

Вести. Кировская область

Сергей Зорин из Кирса стал победителем российского первенства по гиревому спорту среди ветеранов

17:28 13.07.2018


Сергей Зорин из Кирса стал победителем российского первенства по гиревому спорту среди ветеранов

В военно-спортивном лагере "Альтернатива" подвели итоги

17:27 13.07.2018


В военно-спортивном лагере "Альтернатива" подвели итоги

Наши школьники приняли гостей из республики Коми

17:24 13.07.2018


Наши школьники приняли гостей из республики Коми

В музее Васнецовых открылась выставка художника Игоря Румянцева

14:58 13.07.2018


В музее Васнецовых открылась выставка художника Игоря Румянцева

Борщевик все ближе подбирается к жилым кварталам Кирова

14:53 13.07.2018


Борщевик все ближе подбирается к жилым кварталам Кирова

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Котельниче под мостом застрял грузовик

15.10.2016


В Котельниче под мостом застрял грузовик

Хозяев машин, мешающих ремонту дорог, найдет ГИБДД

24.05.2017


Хозяев машин, мешающих ремонту дорог, найдет ГИБДД

В Кирово-Чепецке образовался провал на мосту к Вятской набережной

10.08.2016


В Кирово-Чепецке образовался провал на мосту к Вятской набережной

В Кирове восстановили пешеходный мост через Чумовицу

21.07.2016


В Кирове восстановили пешеходный мост через Чумовицу

В эти дни большие неудобства для кировчан создают пробки на старом мосту

06.06.2007


В эти дни большие неудобства для кировчан создают пробки на старом мосту

Жителей дома на улице Попова беспокоит шум от стройки путепровода

22.12.2017


Жителей дома на улице Попова беспокоит шум от стройки путепровода

Популярные новости

В аварии под Котельничем погиб священник

04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

06.07.2018


В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

09.07.2018


В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

05.07.2018


В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх