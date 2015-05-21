Строительство моста через Немду в Советске

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В Советске каждую весну приходилось наводить мост через Немду. Проехать по нему могли лишь легковые автомобили. В этом году от временной конструкции решили отказаться.Свая длиной 9 метров на глазах погружается в реку. Её забивают до так называемого момента "отказа сваи", пока земля раздвигается. После этого опоре большая вода не страшна - не смоет, как старые, погруженные в грунт только на метр. Кстати, забивка свай - еще и серьезное испытание моста - нагрузку он выдержал.А на другом берегу собирают накат из бревен. Лес идёт свой, советский, хвойные породы. И местные рабочие помогают мостостроителям из Йошкар-Олы. В это время попасть в Советск можно либо на личном транспорте по объездной дороге, а это 40 километров пути, либо на лодке.922 человека живут в заречной части, а еще дачники. Вот по весне здесь и перекидывали однополосную переправу - легковушку выдержит, не более. Поэтому и было принято решение выделить из областного бюджета средства на строительство моста - более 9 миллионов рублей.Автобус пойдет по маршруту Советск - Лесниково - Барок. В целом грузоподъемность моста будет до 60 тонн. Выдержит и молоковозы, и машины с зерном. Проезжая часть будет в две полосы шириной 7 метров, а для пешеходов - тротуары с перилами.Сдать объект планировалось в конце июня, сейчас речь идет о последних числах июля, если погода опять не будет мешать.Тем временем, вопросы по обслуживанию нового моста уже решены. На это выделят бюджетные средства. Объект передадут министерству транспорта региона, а непосредственно следить за ним будет местное дорожное отделение: в период половодья настил - накат из бревен надо будет демонтировать.