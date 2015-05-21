ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

13 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.2934
EURO: 72.4659
Погода в городе Кирове:
вечером:  +18...+20°C
ночью:  +16...+18°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Строительство моста через Немду в Советске

Вчера, 17:32 | Просмотров: 186 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Советске каждую весну приходилось наводить мост через Немду. Проехать по нему могли лишь легковые автомобили. В этом году от временной конструкции решили отказаться.

Свая длиной 9 метров на глазах погружается в реку. Её забивают до так называемого момента "отказа сваи", пока земля раздвигается. После этого опоре большая вода не страшна - не смоет, как старые, погруженные в грунт только на метр. Кстати, забивка свай - еще и серьезное испытание моста - нагрузку он выдержал.

А на другом берегу собирают накат из бревен. Лес идёт свой, советский, хвойные породы. И местные рабочие помогают мостостроителям из Йошкар-Олы. В это время попасть в Советск можно либо на личном транспорте по объездной дороге, а это 40 километров пути, либо на лодке.

- Нас много здесь деревень переплавляется на ту стороны: Пирогово, Лесниково, Завертная, Верхопижемье. Сколько жителей здесь!
- Все ждем, очень ждем моста, очень ждем.

922 человека живут в заречной части, а еще дачники. Вот по весне здесь и перекидывали однополосную переправу - легковушку выдержит, не более. Поэтому и было принято решение выделить из областного бюджета средства на строительство моста - более 9 миллионов рублей.

Строительство моста через Немду в СоветскеСВЕТЛАНА ВЕРТЕЛЕЦКАЯ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Более четверти века здесь каждую весну наводили временный мост, но никогда не было рейсового сообщения. Новая капитальная конструкция позволит пустить рейсовый автобус».

Автобус пойдет по маршруту Советск - Лесниково - Барок. В целом грузоподъемность моста будет до 60 тонн. Выдержит и молоковозы, и машины с зерном. Проезжая часть будет в две полосы шириной 7 метров, а для пешеходов - тротуары с перилами.

Строительство моста через Немду в СоветскеВАЛЕРИЙ НЕДОПЁКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:
«Строительством моста мы решаем очень большую проблему связи 6 населенных пунктов с Советском. В том числе подвоз школьников - автобус ездит по объездной, здесь будет прямое сообщение».

Сдать объект планировалось в конце июня, сейчас речь идет о последних числах июля, если погода опять не будет мешать.

Строительство моста через Немду в СоветскеРУСТЕМ МАЗИНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА:
«Как только уровень воды поднимается, у нас технически становится невозможно до конца завершить саму конструкцию моста, так как сваи необходимо связывать. Частично где-то мы это делаем, частично - не можем».

Тем временем, вопросы по обслуживанию нового моста уже решены. На это выделят бюджетные средства. Объект передадут министерству транспорта региона, а непосредственно следить за ним будет местное дорожное отделение: в период половодья настил - накат из бревен надо будет демонтировать.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировский школьник стал победителем Международной математической олимпиады.

15:19 13.07.2018


Кировский школьник стал победителем Международной математической олимпиады.

В Кирове нарушителей правил благоустройства оштрафовали на 870 тысяч рублей.

12:10 13.07.2018


В Кирове нарушителей правил благоустройства оштрафовали на 870 тысяч рублей.

При поддержке российского Фонда кино в Яранске открылся кинозал.

12:05 13.07.2018


При поддержке российского Фонда кино в Яранске открылся кинозал.

Выпускниками проекта «Волонтеры информационного общества» стали 2710 кировчан.

10:11 13.07.2018


Выпускниками проекта «Волонтеры информационного общества» стали 2710 кировчан.

На встрече с профсоюзными лидерами Игорь Васильев обсудил развитие строительной отрасли в Кировской области.

10:06 13.07.2018


На встрече с профсоюзными лидерами Игорь Васильев обсудил развитие строительной отрасли в Кировской области.

В Нововятском районе горячая вода в ближайшие дни появится в школе-интернате и бане.

14:10 12.07.2018


В Нововятском районе горячая вода в ближайшие дни появится в школе-интернате и бане.

Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» оценил международный эксперт по гомологации лыжных трасс.

11:11 12.07.2018


Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» оценил международный эксперт по гомологации лыжных трасс.

Все новости

Вести. Кировская область

Сергей Зорин из Кирса стал победителем российского первенства по гиревому спорту среди ветеранов

17:28 13.07.2018


Сергей Зорин из Кирса стал победителем российского первенства по гиревому спорту среди ветеранов

В военно-спортивном лагере "Альтернатива" подвели итоги

17:27 13.07.2018


В военно-спортивном лагере "Альтернатива" подвели итоги

Наши школьники приняли гостей из республики Коми

17:24 13.07.2018


Наши школьники приняли гостей из республики Коми

В музее Васнецовых открылась выставка художника Игоря Румянцева

14:58 13.07.2018


В музее Васнецовых открылась выставка художника Игоря Румянцева

Борщевик все ближе подбирается к жилым кварталам Кирова

14:53 13.07.2018


Борщевик все ближе подбирается к жилым кварталам Кирова

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Суд обязал власти Советского района восстановить мост через р. Немду.

21.05.2015


Суд обязал власти Советского района восстановить мост через р. Немду.

С 23 марта наплавной мост в мкр. Каринторф Кирово-Чепецка будет закрыт.

18.03.2015


С 23 марта наплавной мост в мкр. Каринторф Кирово-Чепецка будет закрыт.

В Кирово-Чепецке закроют движение по наплавному мосту

14.03.2017


В Кирово-Чепецке закроют движение по наплавному мосту

На восстановление понтонного моста через Чепцу в Зуевском районе выделят 1 миллион рублей.

05.02.2016


На восстановление понтонного моста через Чепцу в Зуевском районе выделят 1 миллион рублей.

На время весеннего половодья наплавной мост через Чепцу будет разведен

26.03.2015


На время весеннего половодья наплавной мост через Чепцу будет разведен

В Советском районе уплыл мост вместе с "большой водой" во время паводка

20.05.2015


В Советском районе уплыл мост вместе с "большой водой" во время паводка

Популярные новости

В аварии под Котельничем погиб священник

04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

06.07.2018


В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

09.07.2018


В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

05.07.2018


В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх