Строительство моста через Немду в Советске
Свая длиной 9 метров на глазах погружается в реку. Её забивают до так называемого момента "отказа сваи", пока земля раздвигается. После этого опоре большая вода не страшна - не смоет, как старые, погруженные в грунт только на метр. Кстати, забивка свай - еще и серьезное испытание моста - нагрузку он выдержал.
А на другом берегу собирают накат из бревен. Лес идёт свой, советский, хвойные породы. И местные рабочие помогают мостостроителям из Йошкар-Олы. В это время попасть в Советск можно либо на личном транспорте по объездной дороге, а это 40 километров пути, либо на лодке.
- Нас много здесь деревень переплавляется на ту стороны: Пирогово, Лесниково, Завертная, Верхопижемье. Сколько жителей здесь!
- Все ждем, очень ждем моста, очень ждем.
922 человека живут в заречной части, а еще дачники. Вот по весне здесь и перекидывали однополосную переправу - легковушку выдержит, не более. Поэтому и было принято решение выделить из областного бюджета средства на строительство моста - более 9 миллионов рублей.
СВЕТЛАНА ВЕРТЕЛЕЦКАЯ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Более четверти века здесь каждую весну наводили временный мост, но никогда не было рейсового сообщения. Новая капитальная конструкция позволит пустить рейсовый автобус».
Автобус пойдет по маршруту Советск - Лесниково - Барок. В целом грузоподъемность моста будет до 60 тонн. Выдержит и молоковозы, и машины с зерном. Проезжая часть будет в две полосы шириной 7 метров, а для пешеходов - тротуары с перилами.
ВАЛЕРИЙ НЕДОПЁКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:
«Строительством моста мы решаем очень большую проблему связи 6 населенных пунктов с Советском. В том числе подвоз школьников - автобус ездит по объездной, здесь будет прямое сообщение».
Сдать объект планировалось в конце июня, сейчас речь идет о последних числах июля, если погода опять не будет мешать.
РУСТЕМ МАЗИНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА:
«Как только уровень воды поднимается, у нас технически становится невозможно до конца завершить саму конструкцию моста, так как сваи необходимо связывать. Частично где-то мы это делаем, частично - не можем».
Тем временем, вопросы по обслуживанию нового моста уже решены. На это выделят бюджетные средства. Объект передадут министерству транспорта региона, а непосредственно следить за ним будет местное дорожное отделение: в период половодья настил - накат из бревен надо будет демонтировать.
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