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Новости / Общество

В Заречном парке восстановили экологическую тропу

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 97 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В истории Заречного парка города Кирова открылась новая славная страница. Впервые с конца 80-х годов прошлого века там была открыта экологическая тропа. Чем будет интересен этот пешеходный маршрут для горожан?
 
 
Экологическая тропа появилась в Заречном парке в 1989 году, но с тех пор за ней мало кто следил, и она сильно заросла. В этом и прошлом году при поддержке администрации города Кирова, министерства охраны окружающей среды, и активном участии неравнодушных горожан, тропа была восстановлена.

В Заречном парке восстановили экологическую тропуАЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Протяженность её 3 километра, на тропе установлено 25 уникальных информационных аншлага, которые рассказывают об экосистеме Заречного парка».
 
В разработке макетов аншлагов приняли участие студенты и ученые из ВятГУ, сотрудники министерства охраны окружающей среды, специалисты центра детско-юношеского туризма и другие организации. А все задачи по очистке, восстановлению и благоустройству тропы легли на плечи специалистов дирекции зелёного хозяйства города Кирова.

В Заречном парке восстановили экологическую тропуДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА Г. КИРОВА:
«Здесь были проведены работы по противоклещевой обработке, ликвидирован тот ветровал, который был, установлена беседка, два мостика, информационные аншлаги. Тропа будет использоваться не только для отдыха, но и для образовательных целей, для учащихся города Кирова».
 
На первую познавательную прогулку по экотропе отправились студенты Вятского государственного университета. В заречной части города сохранилось редкое разнообразие флоры и фауны, а причина кроется в глубокой древности. Оказывается, это место всегда было заповедным.

В Заречном парке восстановили экологическую тропуВЛАДИМИР РЯБОВ, АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
«Вятка была деревянная, пожары - частые. Если был большой пожар, сгорало все. Чтобы быстро восстановить городок, сохранили этот лесок. Его не рубили просто так. Поэтому здесь сохранились древние сосны, которым лет по 300 или даже больше».

Экотропа пролегает в Заречном парке, который признан памятником природы с 1962 года. Площадь парка более 230 гектаров. Это пример редкого пойменного леса с разными типами сосняков и других деревьев. Есть на тропе и липы. Далеко не все знают, что из её волокнистой древесины в старину делали мочалки, веревки, а животные утепляли липой свои жилища.

ВЛАДИМИР РЯБОВ, АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
«Белки специально сами надламывают их, лапками теребят, получается мочало. Им они утепляют себе гнездышки, этим мягким материалом, как утеплителем».
 
В будущем на тропе появятся скамейки и урны для удобства гуляющих. Администрация города просит кировчан аккуратно относиться к нашему общему достоянию: не мусорить на экологической тропе, не ломать там ветки, не разводить костры, одним словом - беречь природу.


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