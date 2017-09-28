В Заречном парке восстановили экологическую тропу

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В истории Заречного парка города Кирова открылась новая славная страница. Впервые с конца 80-х годов прошлого века там была открыта экологическая тропа. Чем будет интересен этот пешеходный маршрут для горожан?Экологическая тропа появилась в Заречном парке в 1989 году, но с тех пор за ней мало кто следил, и она сильно заросла. В этом и прошлом году при поддержке администрации города Кирова, министерства охраны окружающей среды, и активном участии неравнодушных горожан, тропа была восстановлена.В разработке макетов аншлагов приняли участие студенты и ученые из ВятГУ, сотрудники министерства охраны окружающей среды, специалисты центра детско-юношеского туризма и другие организации. А все задачи по очистке, восстановлению и благоустройству тропы легли на плечи специалистов дирекции зелёного хозяйства города Кирова.На первую познавательную прогулку по экотропе отправились студенты Вятского государственного университета. В заречной части города сохранилось редкое разнообразие флоры и фауны, а причина кроется в глубокой древности. Оказывается, это место всегда было заповедным.Экотропа пролегает в Заречном парке, который признан памятником природы с 1962 года. Площадь парка более 230 гектаров. Это пример редкого пойменного леса с разными типами сосняков и других деревьев. Есть на тропе и липы. Далеко не все знают, что из её волокнистой древесины в старину делали мочалки, веревки, а животные утепляли липой свои жилища.В будущем на тропе появятся скамейки и урны для удобства гуляющих. Администрация города просит кировчан аккуратно относиться к нашему общему достоянию: не мусорить на экологической тропе, не ломать там ветки, не разводить костры, одним словом - беречь природу.