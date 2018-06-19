Борщевик все ближе подбирается к жилым кварталам Кирова

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Заросли борщевика все ближе подбираются к жилым кварталам. Эта проблема становится актуальной не только для Кирова, но и для столичных мегаполисов.Головная боль агрономов, а сейчас еще и опасный сосед для горожан - борщевик. Очень красивый во время цветения. Но красота эта мир не спасет - погубит. Еще недавно борщевик входил в Госреестр селекционных достижений. Неприхотливый и крайне плодовитый, он считался идеальным кормом для домашнего скота. Но эксперимент забросили, а сорняк начал наступление - и сегодня это враг №1.Борщевик ядовит и для растений, и для животных. Косить его бесполезно. Буквально через пару дней растение появляется на том же самом месте, только уже в два раза больше и выше. Пока выход один - вытравливают самой передовой химией.Аэрозольная обработка растений разработана специально таким образом, чтобы она была безопасна для человека и животных. Вещество, которым обрабатываются растения, относится к 3 классу химической опасности, не имеет запаха. Поражает другое - это масштаб и скорость, с которой разрастается сорняк.Но, кажется, выход есть. С этого года в Подмосковье года начали реализовывать первую в России программу по борьбе с ядовитым сорняком. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области разработало законопроект, предусматривающий наказание для собственников земельных участков, заросших борщевиком - штраф до миллиона рублей. В Кирове эта мера помогла бы пополнить бюджет на солидную сумму. Борщевик уже можно встретить рядом с крупными предприятиями и жилыми микрорайонами.