Борщевик все ближе подбирается к жилым кварталам Кирова
Головная боль агрономов, а сейчас еще и опасный сосед для горожан - борщевик. Очень красивый во время цветения. Но красота эта мир не спасет - погубит. Еще недавно борщевик входил в Госреестр селекционных достижений. Неприхотливый и крайне плодовитый, он считался идеальным кормом для домашнего скота. Но эксперимент забросили, а сорняк начал наступление - и сегодня это враг №1.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Основные качества борщевика - его сила и выносливость. Он приспосабливается к ядам, видоизменяясь. Длина стебля достигает более 2 метров. Он не высыхает, не вымерзает, а семена остаются в почве до 15 лет».
Борщевик ядовит и для растений, и для животных. Косить его бесполезно. Буквально через пару дней растение появляется на том же самом месте, только уже в два раза больше и выше. Пока выход один - вытравливают самой передовой химией.
СЕРГЕЙ НЕКРАСОВ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ-ПОДРЯДЧИКА:
«Максимально смочить поверхность листвы, через эту поверхность он впитается внутрь растения и там, как бы он двухкомпонентный, то есть один препарат блокирует фотосинтез, а другой блокирует транспорт воды, то есть вакуолей. Борщевик Сосновского - достаточно серьезное такое растение, которое не так просто обычным гермецидом его убрать, поэтому используются двухкомпонентные смеси».
Аэрозольная обработка растений разработана специально таким образом, чтобы она была безопасна для человека и животных. Вещество, которым обрабатываются растения, относится к 3 классу химической опасности, не имеет запаха. Поражает другое - это масштаб и скорость, с которой разрастается сорняк.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Каждый год только из центрального зонтика этого "короля сорняков" образуется порядка 30 000 таких же растений. Семена распространяются почти на 20 метров и с каждым разом все ближе и ближе подбираются к городу».
Но, кажется, выход есть. С этого года в Подмосковье года начали реализовывать первую в России программу по борьбе с ядовитым сорняком. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области разработало законопроект, предусматривающий наказание для собственников земельных участков, заросших борщевиком - штраф до миллиона рублей. В Кирове эта мера помогла бы пополнить бюджет на солидную сумму. Борщевик уже можно встретить рядом с крупными предприятиями и жилыми микрорайонами.
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