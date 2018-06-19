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Борщевик все ближе подбирается к жилым кварталам Кирова

Сегодня, 14:53 | Просмотров: 86 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Заросли борщевика все ближе подбираются к жилым кварталам. Эта проблема становится актуальной не только для Кирова, но и для столичных мегаполисов.

Головная боль агрономов, а сейчас еще и опасный сосед для горожан - борщевик. Очень красивый во время цветения. Но красота эта мир не спасет - погубит. Еще недавно борщевик входил в Госреестр селекционных достижений. Неприхотливый и крайне плодовитый, он считался идеальным кормом для домашнего скота. Но эксперимент забросили, а сорняк начал наступление - и сегодня это враг №1.

Борщевик все ближе подбирается к жилым кварталам КироваКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Основные качества борщевика - его сила и выносливость. Он приспосабливается к ядам, видоизменяясь. Длина стебля достигает более 2 метров. Он не высыхает, не вымерзает, а семена остаются в почве до 15 лет».

Борщевик ядовит и для растений, и для животных. Косить его бесполезно. Буквально через пару дней растение появляется на том же самом месте, только уже в два раза больше и выше. Пока выход один - вытравливают самой передовой химией.

Борщевик все ближе подбирается к жилым кварталам КироваСЕРГЕЙ НЕКРАСОВ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ-ПОДРЯДЧИКА:
«Максимально смочить поверхность листвы, через эту поверхность он впитается внутрь растения и там, как бы он двухкомпонентный, то есть один препарат блокирует фотосинтез, а другой блокирует транспорт воды, то есть вакуолей. Борщевик Сосновского - достаточно серьезное такое растение, которое не так просто обычным гермецидом его убрать, поэтому используются двухкомпонентные смеси».

Аэрозольная обработка растений разработана специально таким образом, чтобы она была безопасна для человека и животных. Вещество, которым обрабатываются растения, относится к 3 классу химической опасности, не имеет запаха. Поражает другое - это масштаб и скорость, с которой разрастается сорняк.

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Каждый год только из центрального зонтика этого "короля сорняков" образуется порядка 30 000 таких же растений. Семена распространяются почти на 20 метров и с каждым разом все ближе и ближе подбираются к городу».

Но, кажется, выход есть. С этого года в Подмосковье года начали реализовывать первую в России программу по борьбе с ядовитым сорняком. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области разработало законопроект, предусматривающий наказание для собственников земельных участков, заросших борщевиком - штраф до миллиона рублей. В Кирове эта мера помогла бы пополнить бюджет на солидную сумму. Борщевик уже можно встретить рядом с крупными предприятиями и жилыми микрорайонами.


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