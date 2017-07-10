Наши школьники приняли гостей из республики Коми

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Киров вновь принял гостей из Коми. В загородном детском лагере Юность состоялся День дружбы между школьниками из Кировской области и республики Коми.Дни дружбы российского движения школьников проводятся в Кирове уже второй раз. Идея разнообразить летний детский отдых встречей со сверстниками из другого региона и насыщенной познавательной программой появилась год назад, когда выяснилось, что на территории области отдыхают учащиеся из Коми.А вот ключевым событием этого года стал чемпионат мира по футболу. Над темой встречи долго не думали и посвятили ее именно этому спорту. Однако, все не ограничилось простым дружеским матчем. Перед школьниками на классном занятии выступил советский и российский футболист, игравший когда-то за казанский Рубин Сергей МоисеевСергей Моисеев с большим удовольствием общался с детьми, раздавал автографы и отвечал на многочисленные вопросы. Встречей остались довольны все, в том числе и гости из Коми.В шатре дети, и без того объединенные одним всероссийским движением пережидали дождь чтобы начать футбольный матч. Время коротали гимном и танцем РДШ.