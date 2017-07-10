Наши школьники приняли гостей из республики Коми
Дни дружбы российского движения школьников проводятся в Кирове уже второй раз. Идея разнообразить летний детский отдых встречей со сверстниками из другого региона и насыщенной познавательной программой появилась год назад, когда выяснилось, что на территории области отдыхают учащиеся из Коми.
ЮРИЙ НЕСТЕРОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы пригласили также известных людей из города Кирова на разные площадки. Привезли их в санаторий колос, и провели по информационно-медийному направлению, военно-патриотическому, личностное развитие и гражданская активность».
А вот ключевым событием этого года стал чемпионат мира по футболу. Над темой встречи долго не думали и посвятили ее именно этому спорту. Однако, все не ограничилось простым дружеским матчем. Перед школьниками на классном занятии выступил советский и российский футболист, игравший когда-то за казанский Рубин Сергей Моисеев
- Я очень рад, что меня пригласили на это мероприятие, ну и хотелось бы всем пожелать удачи, и веселого настроения!
Сергей Моисеев с большим удовольствием общался с детьми, раздавал автографы и отвечал на многочисленные вопросы. Встречей остались довольны все, в том числе и гости из Коми.
НИКОЛАЙ ЯРМОЦ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ:
«Ну, действительно это очень необычно и интересно. Это очень и нашим детям интересно и детям Кирова это очень интересно. Такое футбол пионербол, абсолютно не важно, главное это непосредственное участие, в чем либо, для детей какая-то энергетика, куда-то выехать. Ну, это все для них тоже очень интересно».
В шатре дети, и без того объединенные одним всероссийским движением пережидали дождь чтобы начать футбольный матч. Время коротали гимном и танцем РДШ.
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