В военно-спортивном лагере "Альтернатива" подвели итоги

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10 дней на одном дыхании пролетели для бойцов военно-спортивного лагеря "Альтернатива". Его организовывают для трудных подростков. И вот, пришло время подводить итоги.Лагерь не случайно называется "Альтернатива". Главная цель организаторов - показать ребятам, что есть другая жизнь - без правонарушений, и, что гораздо интереснее и полезнее не слоняться по улицам, а заниматься спортом. Каждый день смены у ребят был расписан по минутам: экскурсии, активные занятия и многое другое.С участниками лагеря работали сотрудники ГИБДД, напоминая о правилах безопасности на дорогах. Также стражи правопорядка ежедневно рассказывали ребятам о грамотном поведении в быту и общественных местах.Кстати, Егор и его друг по итогам смены стали лучшими воспитанниками, и за это их наградили путевками в Казанский аквапарк. За 10 дней ребята прошли отличную школу жизни. И есть надежда, что кто-то из них задумается и изменит свою жизнь.