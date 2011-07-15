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В военно-спортивном лагере "Альтернатива" подвели итоги

Сегодня, 17:27 | Просмотров: 53 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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10 дней на одном дыхании пролетели для бойцов военно-спортивного лагеря "Альтернатива". Его организовывают для трудных подростков. И вот, пришло время подводить итоги.

Лагерь не случайно называется "Альтернатива". Главная цель организаторов - показать ребятам, что есть другая жизнь - без правонарушений, и, что гораздо интереснее и полезнее не слоняться по улицам, а заниматься спортом. Каждый день смены у ребят был расписан по минутам: экскурсии, активные занятия и многое другое.

В военно-спортивном лагере "Альтернатива" подвели итогиЮЛИЯ УСТЮГОВА, ИНСПЕКТОР ПДН ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №2 ГОРОДА КИРОВА:
«Лагерь проводился на базе "Динамо". Ребята посетили МЧС, музей УМВД по г. Кирову, все структуры правоохранительных органов, заведение закрытого типа, куда попадают подростки, совершившие преступление».

С участниками лагеря работали сотрудники ГИБДД, напоминая о правилах безопасности на дорогах. Также стражи правопорядка ежедневно рассказывали ребятам о грамотном поведении в быту и общественных местах.

В военно-спортивном лагере "Альтернатива" подвели итогиЕГОР ПОНОМАРЕВ, УЧАСТНИК ЛАГЕРЯ "АЛЬТЕРНАТИВА":
«Мне понравился лагерь, нас учили правильно себя вести. Запомнилось, что ходили по разным местам: к кинологам, Орловское спец.училище».

Кстати, Егор и его друг по итогам смены стали лучшими воспитанниками, и за это их наградили путевками в Казанский аквапарк. За 10 дней ребята прошли отличную школу жизни. И есть надежда, что кто-то из них задумается и изменит свою жизнь.


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