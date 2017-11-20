В Кирове дан старт экологическим субботникам
В рамках всероссийского конкурса "Зеленый маршрут" тысячи добровольцев по нашей области своими усилиями делают водоемы и прибрежную территорию чище и ухоженнее. Сейчас проходит очный этап конкурса, в котором волонтерами Победы был выбран маршрут "Вятское Заречье".
ЕВГЕНИЯ СИДОРОВА, СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КУРАТОР НАПРАВЛЕНИЯ "ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО":
«Ребята более двух дней проходят по этому маршруту - прибирают мусор, благоустраивают территорию и, вместе с тем, облагораживают памятники природы, которые находятся на этом маршруте, и ещё одной целью этой акции является популяризация экологического маршрута с точки зрения привлечения туристов для отдыха».
Конкурс продлится еще месяц, а 5 сентября будут подведены итоги, где выберут лучших из лучших - 3 из которых в качестве поощрения отправятся на культурную программу в один из регионов страны.
РУСЛАН ИСУПОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Целью данной акции является привлечение внимания общественности, а также консолидация усилий органов власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций по расчистке берегов наших водных объектов».
Акция проводится с 2014 года. В 2017 году в ходе такого субботника было расчищено 326 водных объектов, общая площадь которых - 370 000 квадратных метров, а объем собранного мусора составил более 2500 кубических метров.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!