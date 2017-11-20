В Кирове дан старт экологическим субботникам

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В Кирове дан старт двум субботникам, которые продлятся вплоть до сентября.В рамках всероссийского конкурса "Зеленый маршрут" тысячи добровольцев по нашей области своими усилиями делают водоемы и прибрежную территорию чище и ухоженнее. Сейчас проходит очный этап конкурса, в котором волонтерами Победы был выбран маршрут "Вятское Заречье".Конкурс продлится еще месяц, а 5 сентября будут подведены итоги, где выберут лучших из лучших - 3 из которых в качестве поощрения отправятся на культурную программу в один из регионов страны.Акция проводится с 2014 года. В 2017 году в ходе такого субботника было расчищено 326 водных объектов, общая площадь которых - 370 000 квадратных метров, а объем собранного мусора составил более 2500 кубических метров.