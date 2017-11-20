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В Кирове дан старт экологическим субботникам

Вчера, 20:05 | Просмотров: 143 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кирове дан старт двум субботникам, которые продлятся вплоть до сентября.

В рамках всероссийского конкурса "Зеленый маршрут" тысячи добровольцев по нашей области своими усилиями делают водоемы и прибрежную территорию чище и ухоженнее. Сейчас проходит очный этап конкурса, в котором волонтерами Победы был выбран маршрут "Вятское Заречье".

В Кирове дан старт экологическим субботникамЕВГЕНИЯ СИДОРОВА, СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КУРАТОР НАПРАВЛЕНИЯ "ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО":
«Ребята более двух дней проходят по этому маршруту - прибирают мусор, благоустраивают территорию и, вместе с тем, облагораживают памятники природы, которые находятся на этом маршруте, и ещё одной целью этой акции является популяризация экологического маршрута с точки зрения привлечения туристов для отдыха».
 
Конкурс продлится еще месяц, а 5 сентября будут подведены итоги, где выберут лучших из лучших - 3 из которых в качестве поощрения отправятся на культурную программу в один из регионов страны.

В Кирове дан старт экологическим субботникамРУСЛАН ИСУПОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Целью данной акции является привлечение внимания общественности, а также консолидация усилий органов власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций по расчистке берегов наших водных объектов».
 
Акция проводится с 2014 года. В 2017 году в ходе такого субботника было расчищено 326 водных объектов, общая площадь которых - 370 000 квадратных метров, а объем собранного мусора составил более 2500 кубических метров.


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