В Кирове подвели итоги весеннего призыва

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«На первом месте терапевтический профиль - гипертония, астма, на втором месте психические расстройства, далее хирургия, болезни глаз, неврология 6 процентов».

По итогам компании лучше всех с весенним призывом справились в Слободском, Нагорском, Нолинском, Немском, Кильмезском районах, а так же призывные комиссии города Кирова.

Завершилась весенняя призывная компания. Из нашего региона на военную службу отправлено более полутора тысяч человек. Кировчане выполнили план по призыву и даже превысили его, не смотря на все сложности.Илья Пирогов пришел домой в военной форме - после окончания службы он не смог с ней расстаться. Молодой парень со школы грезил армией, на втором курсе университета по собственному желанию записался на службу в космические войска.Сегодня Илья в числе лучших армейцев, отдавших долг Родине. Он и еще 11-ть молодых парней из Кировской области получили награды регионального правительства. Все они были призваны на военную службу весной 2017 года, с честью отслужили и вернулись домой с грамотами, благодарностями от командования воинских частей.Михаил Изидоров отслужил в Тамбовской области в инженерных войсках. Говорит, армия помогла не только укрепить характер, но и устроиться на работу.На смену этим ребятам на службу в разные рода войск в эту весеннюю компанию отправилось 1628 призывников. Это на 24 человека больше установленной для нашего региона нормы. Хороший результат дался комиссиям непросто - более половины ребят были призваны за первые десять дней июля.Более 400 человек признаны к службе с категорией А1 - то есть без ограничений по здоровью. Картину немного испортила медицинская статистика - так, у призывников стали чаще выявлять астму и гипертонию.