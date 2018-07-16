В Кирове подвели итоги весеннего призыва
Илья Пирогов пришел домой в военной форме - после окончания службы он не смог с ней расстаться. Молодой парень со школы грезил армией, на втором курсе университета по собственному желанию записался на службу в космические войска.
ИЛЬЯ ПИРОГОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА:
«Мы занимались физической подготовкой, укрепляли характер, мужество, стойкость, нас учили быть мужчинами».
Сегодня Илья в числе лучших армейцев, отдавших долг Родине. Он и еще 11-ть молодых парней из Кировской области получили награды регионального правительства. Все они были призваны на военную службу весной 2017 года, с честью отслужили и вернулись домой с грамотами, благодарностями от командования воинских частей.
ИРИНА АЛАМБАЕВА, МАМА МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА В ОТСТАВКЕ МИХАИЛА ИЗИДОРОВА:
«Парень совсем в другую сторону изменился, стал мужественнее, уважение больше проявляет, я им горжусь».
Михаил Изидоров отслужил в Тамбовской области в инженерных войсках. Говорит, армия помогла не только укрепить характер, но и устроиться на работу.
МИХАИЛ ИЗИДОРОВ, МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ ЗАПАСА:
«Мне сейчас водителем легче найти работу, уже нашел - работаю с правами».
На смену этим ребятам на службу в разные рода войск в эту весеннюю компанию отправилось 1628 призывников. Это на 24 человека больше установленной для нашего региона нормы. Хороший результат дался комиссиям непросто - более половины ребят были призваны за первые десять дней июля.
ЮРИЙ МЕШАВКИН, ВОЕННЫЙ КОМИССАР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«65 процентов призывников было отправлено за 12 дней июля, когда у граждан, подлежащих призыву закончились отсрочки для получения образования».
АНДРЕЙ ПЛИТКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Оценивая в целом работу призывных комиссий районов и округов области отмечу добросовестность в работе, направленную на общий результат, связанную с проведением весеннего призыва на военную службу».
Более 400 человек признаны к службе с категорией А1 - то есть без ограничений по здоровью. Картину немного испортила медицинская статистика - так, у призывников стали чаще выявлять астму и гипертонию.
ОЛЬГА ОМАРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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