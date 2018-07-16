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Котельничские палеонтологи работают с новой уникальной находкой

Вчера, 10:17 | Просмотров: 122 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Кировские палеонтологи в эти дни работают с новой уникальной находкой. В Котельничском районе были обнаружены останки парейазавра.

Несмотря на погоду, этот год для вятских палеонтологов выдался урожайным. Сейчас только середина сезона, им уже удалось найти несколько скелетов древних животных. Например, вот этот.

- Ищем границу костей, границу скелета. То есть если, например, идёт здесь какой-то, мы например, обратно проклеиваем, ставим и идём дальше поглубже. И вот так находим границу. Потом делаем такой столбик поднутряем, чтобы этот скелет изъять из породы.

Группа сотрудников вятского палеонтологического музея завершает работу на местонахождении костей еще одного парейазавра времен пермского периода. Это буквально ювелирная работа. Одно неверное движение кирки может разрушить уникальный экспонат древности.

- Этот скелет смотрел ...боком лежал к реке и он очень сильно свернут, то есть хвостик практически у носа. Позвоночник позвоночный столб... и уходит свернутый калачиком.
 
В целях сохранения скелета древнего животного, процесс его изъятия совсем не похож на те, что показывают в фильмах- с кисточками и пинцетами. Палеонтологи работают в условиях, где каждую минуту кости могут превратиться в прах, поэтому находка сразу проклеивается и загипсовывается в кокон.

Котельничские палеонтологи работают с новой уникальной находкойВЛАДИМИР МАСЮТИН, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«На самом деле то, что мы вот видим визуально, мы видим только несколько косточек уходящих внутрь. В дальнейшем наша задача найти границу самого скелета и целый этот скелет, посмотреть, где идут ребра, как закручен позвоночный столб. То есть мы это видим, проклеиваем всю эту находку, и если бы мы ее вскрыли, мы бы его просто не довезли. Почему? Потому, что кости намного мягче, чем сама порода, и они бы просто бы растряслись, рассохлись и рассыпались».

В этом белом коконе не весь скелет парейазавра, а только нижняя его часть, голову и туловище уже увезли в кировскую лабораторию. Размер всего скелета, по предположению экспертов, составит около полутора метров в длину. Особь, скорее всего, была подростком. И есть вероятность, что поблизости окажутся родители.

Котельничские палеонтологи работают с новой уникальной находкойЛЕОНИД КАВАРДАКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫМ ОТДЕЛОМ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Здесь был достаточно богатый животный мир и растительный, в общем-то, тоже соответственно стандартная схема растительности привлекается растительноядных животных тебя привлекают хищников экономика другим прибиваются какие-то виды прилипала, скажем, так видимое мне надо было никуда перемещаться отсюда, потому что здесь всего хватало, потому что немногих находят в других местах».

Уникальность конкретно этой находки заключается в том, что останки удалось изъять целиком, а это происходит не часто.

ВЛАДИМИР МАСЮТИН, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«За 20 лет уже проведения раскопок, уже почти 25 лет, имея такую большую коллекцию парейазавров, действительно можно рассказать о них многое. Имея от маленьких подростков, взрослых и старых особей, можно рассказать многое, имея такую коллекцию. Во-первых, как, с какой скоростью они росли, какой индивидуальный возраст, возможно кто самец кто самка но это если мы имеем большое количество препарированных скелетов».

Выяснить самцом был этот парейазавр или самкой получится не скоро, а вот имя нужно будет дать уже в скором времени. Варианта 2: Анна или Сергей. Именно так зовут супругов Бересневых, открывших находку.

- Странный какой-то такой череп был внутри. Пол черепа снесло, когда половодье было. Его снесло пол черепа, а были челюсти.. Нижняя челюсть вот так вот зубами я мужа позвала, говорю Серёжа, иди посмотри, там такие странные челюсти. Ни на коровьи, ни на собачьи вообще не похожи.

Приехав порыбачить на этот живописный берег, она даже не думали, что три недели спустя их фамилия будет увековечена в истории науки.

Пол особи выяснить невозможно, а значит, экспонат так и назовут - парейазавром Бересневых. Супруги не только поступили, как порядочные люди, сообщив в музей о находке, но сделали фотографии и даже доставили экспертов к месту на своей лодке. Сейчас работа с материалом кипит не только на раскопках, но и в лаборатории вятского палеонтологического музея.

Котельничские палеонтологи работают с новой уникальной находкойНАТАЛЬЯ СПИЦИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КОТЕЛЬНИЧСКИМ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ:
«На данный момент найдены череп рёбра конечности и после препарации уже будет полностью понятно, сколько сохранилось скелета. Но уже сейчас по находке видно, что по зубам, которые обнаружены, видно, что находка находится в прекрасном состоянии».

Идеально сохранившиеся зубы удалось посмотреть и нам, до того, как они были отправлены в кировскую лабораторию. Такой зубной эмали позавидовали бы в Голливуде, несмотря на то, что они пролежали в породе 260 млн. лет.

Ну а мы продолжим следить за развитием этой удивительной истории.


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