Котельничские палеонтологи работают с новой уникальной находкой

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- Ищем границу костей, границу скелета. То есть если, например, идёт здесь какой-то, мы например, обратно проклеиваем, ставим и идём дальше поглубже. И вот так находим границу. Потом делаем такой столбик поднутряем, чтобы этот скелет изъять из породы.

- Этот скелет смотрел ...боком лежал к реке и он очень сильно свернут, то есть хвостик практически у носа. Позвоночник позвоночный столб... и уходит свернутый калачиком.

Кировские палеонтологи в эти дни работают с новой уникальной находкой. В Котельничском районе были обнаружены останки парейазавра.Несмотря на погоду, этот год для вятских палеонтологов выдался урожайным. Сейчас только середина сезона, им уже удалось найти несколько скелетов древних животных. Например, вот этот.Группа сотрудников вятского палеонтологического музея завершает работу на местонахождении костей еще одного парейазавра времен пермского периода. Это буквально ювелирная работа. Одно неверное движение кирки может разрушить уникальный экспонат древности.В целях сохранения скелета древнего животного, процесс его изъятия совсем не похож на те, что показывают в фильмах- с кисточками и пинцетами. Палеонтологи работают в условиях, где каждую минуту кости могут превратиться в прах, поэтому находка сразу проклеивается и загипсовывается в кокон.В этом белом коконе не весь скелет парейазавра, а только нижняя его часть, голову и туловище уже увезли в кировскую лабораторию. Размер всего скелета, по предположению экспертов, составит около полутора метров в длину. Особь, скорее всего, была подростком. И есть вероятность, что поблизости окажутся родители.Уникальность конкретно этой находки заключается в том, что останки удалось изъять целиком, а это происходит не часто.Выяснить самцом был этот парейазавр или самкой получится не скоро, а вот имя нужно будет дать уже в скором времени. Варианта 2: Анна или Сергей. Именно так зовут супругов Бересневых, открывших находку.Приехав порыбачить на этот живописный берег, она даже не думали, что три недели спустя их фамилия будет увековечена в истории науки.Пол особи выяснить невозможно, а значит, экспонат так и назовут - парейазавром Бересневых. Супруги не только поступили, как порядочные люди, сообщив в музей о находке, но сделали фотографии и даже доставили экспертов к месту на своей лодке. Сейчас работа с материалом кипит не только на раскопках, но и в лаборатории вятского палеонтологического музея.Идеально сохранившиеся зубы удалось посмотреть и нам, до того, как они были отправлены в кировскую лабораторию. Такой зубной эмали позавидовали бы в Голливуде, несмотря на то, что они пролежали в породе 260 млн. лет.Ну а мы продолжим следить за развитием этой удивительной истории.