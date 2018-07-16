МЧС продолжает патрулировать прибрежные зоны реки Вятки
В этом пляжном сезоне в Кировской области было официально открыто 37 пляжей. Это значит, что выбор мест отдыха у кировчан есть и довольно большой. Все они приняты государственными инспекторами, а значит состояние дна, самой воды и оборудование прибрежной зоны соответствует всем необходимым требованиям по безопасности.
МИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ:
«На пляже обязательно должен быть медицинский пункт, должно быть указано обозначение границ заплыва, то есть …. там должны дежурить спасатели аттестованные, далее должен быть определён... замеры, очистка дна то есть от мусора, проведено обследование также. Обязательно должна быть спасательная лодка, ну и, конечно же, средства спасения. То есть спасательные круги по береговой линии».
Тем не менее, кировчане по-прежнему выбирают удобство, а не безопасность, отдыхая на диких пляжах. Поэтому инспекторы ГИМС отправляются в очередной рейд с проверкой акватории. Задача сотрудников проконтролировать ситуацию, как на берегу, так и на воде: не заплывают ли люди за буйки, или маломернные суда, которые не должны заходить в акваторию пляжа. Сегодня людей на берегу мало, а рыбак, на единственной встретившейся лодке, никаких правил не нарушал. В целом в этом году на воде уже погибли 12 человек.
МИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ:
«Основные причины гибели людей на водных объектах это, конечно же, остаётся купание в неустановленных несанкционированных местах, то есть на диких пляжах, которые не оборудованы и оставление детей без присмотра, то есть дети сами уходят на водоем купаться одни. Ну и, конечно же, для взрослых - это купание в нетрезвом виде».
За минувшую неделю, количество утонувших в кировской области, к счастью, не увеличилось.
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