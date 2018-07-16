МЧС продолжает патрулировать прибрежные зоны реки Вятки

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МЧС продолжает патрулировать прибрежные зоны, а на официальных пляжах ежедневно дежурят спасатели. В рейд вместе с инспекторами ГИМС отправилась наша съемочная группа.В этом пляжном сезоне в Кировской области было официально открыто 37 пляжей. Это значит, что выбор мест отдыха у кировчан есть и довольно большой. Все они приняты государственными инспекторами, а значит состояние дна, самой воды и оборудование прибрежной зоны соответствует всем необходимым требованиям по безопасности.Тем не менее, кировчане по-прежнему выбирают удобство, а не безопасность, отдыхая на диких пляжах. Поэтому инспекторы ГИМС отправляются в очередной рейд с проверкой акватории. Задача сотрудников проконтролировать ситуацию, как на берегу, так и на воде: не заплывают ли люди за буйки, или маломернные суда, которые не должны заходить в акваторию пляжа. Сегодня людей на берегу мало, а рыбак, на единственной встретившейся лодке, никаких правил не нарушал. В целом в этом году на воде уже погибли 12 человек.За минувшую неделю, количество утонувших в кировской области, к счастью, не увеличилось.