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В Кирове открылся "Детский мир" на Комсомольской. Как выглядит предприятие после ребрендинга и что думают про него посетители?Диму в обновлённый Детский мир привела бабушка. Она помнит, как это помещение выглядело в середине 70-х, есть с чем сравнить.Детский мир на Комсомольской был первым специализированным магазином детских товаров в Кирове, но в последние годы он был закрыт, поскольку помещение требовало ремонта и решения вопросов пожарной безопасности. В декабре минувшего года, сити-менеджер Илья Шульгин поставил задачу заново открыть предприятие.Социальная направленность - краеугольный камень работы "Детского мира" на Комсомольской. Она будет проявляться и в ценовой политике, и в ориентации на товары местных и российских производителей.На открытии "Детского мира", малышей порадовали игры с аниматорами, песни и танцы, шоу мыльных пузырей, и другие приятные сюрпризы - получился настоящий праздник.