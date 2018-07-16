В Кирове открылся "Детский мир" на Комсомольской
Диму в обновлённый Детский мир привела бабушка. Она помнит, как это помещение выглядело в середине 70-х, есть с чем сравнить.
- Да, действительно, игрушки совершенно другие. Они по-иному выглядят. Раньше было много одинаковых игрушек, и они стояли рядами, штабелями. Сейчас они все разные. И детям это тоже интересно.
Детский мир на Комсомольской был первым специализированным магазином детских товаров в Кирове, но в последние годы он был закрыт, поскольку помещение требовало ремонта и решения вопросов пожарной безопасности. В декабре минувшего года, сити-менеджер Илья Шульгин поставил задачу заново открыть предприятие.
АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Главой администрации г. Кирова было принято решение не приватизировать это помещение, а дать ему вторую жизнь. Мы надеемся, что новый менеджмент будет проводить много социальных акций. И здесь будет центр притяжения для молодых семей и бабушек-дедушек, которым интересна эта продукция».
Социальная направленность - краеугольный камень работы "Детского мира" на Комсомольской. Она будет проявляться и в ценовой политике, и в ориентации на товары местных и российских производителей.
ТАТЬЯНА КАЙГОРОДЦЕВА, ДИРЕКТОР ООО МАГАЗИН №1 ДЕТСКИЙ МИР":
«Наши игрушки, наша мебель детская, производство валенок, одежда. Мы уже провели несколько акций, предоставили в детские дома канцтовары, игрушки. Будем ещё участвовать в таких акциях».
На открытии "Детского мира", малышей порадовали игры с аниматорами, песни и танцы, шоу мыльных пузырей, и другие приятные сюрпризы - получился настоящий праздник.
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