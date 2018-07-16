Областной фестиваль инвалидного спорта "Надежда"
Люди с ограниченными возможностями, но с безграничным жизнелюбием. Уже через несколько минут они встанут на "старт", а болельщики замрут в ожидании. Именно физическая культура - универсальный способ оздоровления, расширения доступной среды и самореализации - такая своего рода спортивная терапия.
АННА АЛЬМИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня в Кировской области большое внимание уделяется инвалидному спорту, проводится много соревнований, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди инвалидов. Происходит переоснащение объектов спортивной инфраструктуры для того, чтобы они стали более приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня общественные и благотворительные организации понимают, что основной и самый главный способ социализации инвалидов является спорт. И сегодня в 25-й раз проходит настоящий спортивный праздник - фестиваль "Надежда" 2018 года».
42 команды приехали в областной центр, чтобы показать себя с самой лучшей стороны. К этим соревнованиям принято тщательно готовится, не думая о болезнях. По словам многих, они не повод, чтобы отчаиваться и опускать руки.
АЛЕВТИНА ШАЛАГИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ:
«Они готовятся к нему, они целый год готовятся, тренируются, кто как может. Кто у себя в деревне, кто в районном центре, кто просто сам по себе занимается. И они встречаются, у них уже дружба там со всякими районами, ездят друг к другу в гости, даже приглашают вот команда к команде, в смысле район к району на соревнования, то есть у них такое бурное общение».
Одной из важных задач социальной политики в Российской Федерации и Кировской области является привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к активной общественной жизни - чтобы вместе создать доступную среду. Фестиваль «Надежда» проводится в области ежегодно, в текущем году он состоялся в 25-й раз. По словам самих участников, спортивное мероприятие для них очень много значит.
СЕРГЕЙ СМЕХОВ, УЧАСТНИК (Г. КИРС):
«У каждого свои отклонения по разным заболеваниям, но у них одно, одно у всех стремление у нас, как бы - показать себя и показать, что что-то еще мы можем».
Начав активный образ жизни, эти люди теперь осознанно расставили для себя спортивные приоритеты. И год за годом путем тренировок совершенствуют навыки, чтобы приехать и доказать всем - они могут.
ГАЛИНА ЧАРУШИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРЖУМСКОГО РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Команда настроена только победить, потому что в личном зачете каждый будет участвовать, и каждый и каждый хочет победить».
Нина Куковерова принимает участие в фестивале почти 20 лет. Женщина уверена, здесь каждый участник - уже победитель: над собой, над своим недугом.
НИНА КУКОВЕРОВА, УЧАСТНИЦА:
«Спорт - укрепляет, заставляет двигаться, чего еще, ну мне просто нравится, нравится здесь быть».
Среди таких, "особенных" людей спортивные фестивали пользуются широкой популярностью. Сборные команды спортсменов-инвалидов из числа участников, показавшие лучшие результаты, будут представлять наш регион в Международных и Всероссийских спортивных соревнованиях.
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17.09.2015