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Ограниченные возможности здоровья - не помеха здоровому образу жизни. И тому доказательство областной фестиваль инвалидного спорта "Надежда".Люди с ограниченными возможностями, но с безграничным жизнелюбием. Уже через несколько минут они встанут на "старт", а болельщики замрут в ожидании. Именно физическая культура - универсальный способ оздоровления, расширения доступной среды и самореализации - такая своего рода спортивная терапия.42 команды приехали в областной центр, чтобы показать себя с самой лучшей стороны. К этим соревнованиям принято тщательно готовится, не думая о болезнях. По словам многих, они не повод, чтобы отчаиваться и опускать руки.Одной из важных задач социальной политики в Российской Федерации и Кировской области является привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к активной общественной жизни - чтобы вместе создать доступную среду. Фестиваль «Надежда» проводится в области ежегодно, в текущем году он состоялся в 25-й раз. По словам самих участников, спортивное мероприятие для них очень много значит.Начав активный образ жизни, эти люди теперь осознанно расставили для себя спортивные приоритеты. И год за годом путем тренировок совершенствуют навыки, чтобы приехать и доказать всем - они могут.Нина Куковерова принимает участие в фестивале почти 20 лет. Женщина уверена, здесь каждый участник - уже победитель: над собой, над своим недугом.Среди таких, "особенных" людей спортивные фестивали пользуются широкой популярностью. Сборные команды спортсменов-инвалидов из числа участников, показавшие лучшие результаты, будут представлять наш регион в Международных и Всероссийских спортивных соревнованиях.